Policiales

La Justicia fijó una fecha para la audiencia preliminar al juicio contra la Toretto en La Plata

La Justicia fijó una fecha para la audiencia preliminar al juicio contra la Toretto en La Plata
2 de Septiembre de 2025 | 16:44

La causa originada tras el trágico choque que tuvo como protagonista a Felicitas “La Toretto” Alvite, que terminó con la vida del músico Walter Armand en el cruce de las avenidas 13 y 32, avanza con nuevos pasos judiciales.

La Justicia convocó para el 10 de octubre la audiencia preliminar al juicio oral, en la que se definirán cuestiones clave como los testigos a convocar, la prueba a presentar y la duración del debate. La decisión fue tomada por el Tribunal Oral en lo Criminal N°2.

Felicitas Alvites, quien deberá presentarse ese día, enfrenta una acusación grave por homicidio simple con dolo eventual, con una pena que puede llegar a los 25 años de prisión. Desde mayo, cumple arresto domiciliario en su vivienda de City Bell, tras haber recibido ese beneficio judicial.

También será parte del proceso su amiga, Valentina Velázquez, quien fue imputada por correr picadas, un delito considerado “prueba de velocidad”. Velázquez llegará al juicio en libertad, y existe la posibilidad de que ambas accedan a un juicio abreviado, siempre que reciban el aval del juez.

La audiencia del 10 de octubre resultará clave no solo para avanzar hacia el debate oral, sino también para definir posibles alternativas procesales y la estructuración del juicio mismo. 

