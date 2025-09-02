Los candidatos de La Plata debatieron en el streaming de EL DIA
Los candidatos de La Plata debatieron en el streaming de EL DIA
Brutal robo a los padres de un ex presidente de Gimnasia: se llevan una caja fuerte "del tamaño de un freezer"
Escándalo de los audios: Stornelli pidió investigar la denuncia del Gobierno, pero advirtió que resguardará las fuentes de los periodistas
La Justicia fijó una fecha para la audiencia preliminar al juicio contra la Toretto en La Plata
$10 millones: una empleada y un calesitero, por ahora los ganadores del Súper Cartonazo
Baja el dólar tras el anuncio del Gobierno que intervendrá en el mercado cambiario
El fenómeno de "isla de calor" en La Plata: edificios, déficit de árboles y qué pasa en la calle 138
Otra vez la violencia escolar en La Plata: se pelearon dos alumnas y tuvieron que intervenir la policía y el SAME
El drama de medio centenar de docentes de una secundaria de La Plata que teme por su estabilidad laboral
Lluvia en La Plata: qué dice el pronóstico para este martes y cuándo vuelve el frío
Ahora sí: habilitaron la obra que desemboca en el paso a nivel de Villa Elisa y que era un caos de tránsito
Lluvia de empleos ofrecidos en La Plata: si estás buscando, no te pierdas estos trabajos
"Lobopalloza": así habló TN sobre el corte de luz en Gimnasia - Atlético Tucumán
Estudiantes pone primera de cara a la seguidilla de partidos: River y Flamengo en la mira
¿Qué le pasa a Donald Trump? Una foto y un anuncio en medio de rumores sobre su salud
Duro golpe para el platense Herman Krause: la madre de los hijos incumplió la resolución judicial
Lo investigan por enviar mensajes con contenidos sexuales a una nena de La Plata
Uno por uno, los beneficios por regularizar deudas de APR: extienden el plazo
Tristeza en histórico club de La Plata: sufren el 9º robo del año y se llevan hasta un ventilador amurado
Cierra el extenso ciclo de paros de los docentes universitarios
A dos años de la muerte de Silvina Luna: comenzaron a demoler la clínica de Aníbal Lotocki, las fotos
Luis Ventura señaló que el gran amor de Maradona fue Silvina Luna: reacciones y durísimas polémicas
Recuperaron el cuadro robado por los nazis y hay dos detenidos
Segunda Guerra Mundial, a 80 años de la rendición de Japón: bombas atómicas, el costo humano y el nuevo orden mundial
Desvalijan un depósito de ropa en Tolosa al amparo de la oscuridad
Nestlé echa a su CEO por una relación romántica oculta con una empleada
Cuenta DNI: los descuentos que están activos este martes 2 de septiembre 2025
La Plata: premiaron a tres escuelas bonaerenses por innovaciones tecnológicas para el agro
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
La causa originada tras el trágico choque que tuvo como protagonista a Felicitas “La Toretto” Alvite, que terminó con la vida del músico Walter Armand en el cruce de las avenidas 13 y 32, avanza con nuevos pasos judiciales.
La Justicia convocó para el 10 de octubre la audiencia preliminar al juicio oral, en la que se definirán cuestiones clave como los testigos a convocar, la prueba a presentar y la duración del debate. La decisión fue tomada por el Tribunal Oral en lo Criminal N°2.
Felicitas Alvites, quien deberá presentarse ese día, enfrenta una acusación grave por homicidio simple con dolo eventual, con una pena que puede llegar a los 25 años de prisión. Desde mayo, cumple arresto domiciliario en su vivienda de City Bell, tras haber recibido ese beneficio judicial.
También será parte del proceso su amiga, Valentina Velázquez, quien fue imputada por correr picadas, un delito considerado “prueba de velocidad”. Velázquez llegará al juicio en libertad, y existe la posibilidad de que ambas accedan a un juicio abreviado, siempre que reciban el aval del juez.
La audiencia del 10 de octubre resultará clave no solo para avanzar hacia el debate oral, sino también para definir posibles alternativas procesales y la estructuración del juicio mismo.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí