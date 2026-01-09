Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

La Ciudad

Frente a YPF: descarriló un tren de carga en Berisso

9 de Enero de 2026 | 16:11

Un tren de carga que se dirigía al puerto descarriló este viernes al mediodía a la altura de Puerta 1 de YPF, en el tramo que conecta Berisso con Ensenada, lo que obligó a interrumpir el tránsito vehicular en la zona.

Según se informó, la formación transportaba carbón y el incidente se produjo sobre calle Baradero, donde se desplegó un operativo preventivo para garantizar la seguridad vial.

Personal de Defensa Civil trabajó en el lugar, en particular en la zona de Puente Roma, donde se realizó el desvío de automovilistas que se dirigían hacia Ensenada, a fin de evitar congestionamientos y facilitar las tareas.

Afortunadamente, no se registraron heridos ni se reportaron daños materiales de consideración como consecuencia del descarrilamiento. Las autoridades evaluaban la situación para restablecer la circulación una vez finalizadas las tareas correspondientes.

