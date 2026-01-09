Frente a YPF: descarriló un tren de carga en Berisso

Un tren de carga que se dirigía al puerto descarriló este viernes al mediodía a la altura de Puerta 1 de YPF, en el tramo que conecta Berisso con Ensenada, lo que obligó a interrumpir el tránsito vehicular en la zona.

Según se informó, la formación transportaba carbón y el incidente se produjo sobre calle Baradero, donde se desplegó un operativo preventivo para garantizar la seguridad vial.

Personal de Defensa Civil trabajó en el lugar, en particular en la zona de Puente Roma, donde se realizó el desvío de automovilistas que se dirigían hacia Ensenada, a fin de evitar congestionamientos y facilitar las tareas.

Afortunadamente, no se registraron heridos ni se reportaron daños materiales de consideración como consecuencia del descarrilamiento. Las autoridades evaluaban la situación para restablecer la circulación una vez finalizadas las tareas correspondientes.