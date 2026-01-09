El crudo relato de Pedro Troglio: "Te invitan a un asado, hay gente conocida, todo parece confiable y terminás comprando"

El entrenador de Banfield y exfutbolista Pedro Troglio relató cómo fue víctima de una presunta estafa inmobiliaria en La Plata, un esquema que, según advirtió, afectó a decenas de personas que invirtieron sus ahorros en departamentos desde el pozo y hoy no tienen respuestas. La empresa del rubro de la construcción ABES Desarrolladora de Negocios S.R.L sumó varias denuncias penales por estafa y administración fraudulenta.

Troglio, en diálogo con América TV, explicó que el contacto inicial se dio en reuniones informales, con personas conocidas del ámbito platense, donde se presentaba el proyecto de una constructora con trayectoria en la ciudad. “Te invitan a un asado, hay gente conocida, empresarios, dueños de comercios. Todo parece confiable. Te hablan de departamentos en pozo y terminás entrando”, señaló el DT, quien remarcó que la empresa comenzó las obras y durante un tiempo pagó una renta mensual a quienes habían invertido al contado.

El problema comenzó a hacerse evidente hace unos meses, cuando las construcciones se paralizaron y dejaron de abonar la renta prometida. “Desde septiembre u octubre ya no trabaja nadie en los edificios y dejaron de pagar. Ahí nos dimos cuenta de que no podían seguir adelante con obras que ya estaban pagadas”, sostuvo Troglio, quien inició acciones legales tras perder contacto con los responsables del emprendimiento.

Durante la entrevista, el exfutbolista de Gimnasia y Selección detalló que el dinero fue girado a cuentas en el exterior y que actualmente los responsables “desaparecieron” y no atienden llamados ni brindan explicaciones. “Yo puedo seguir viviendo, pero hay gente que puso los ahorros de su vida. A muchos les destruyeron el sueño de tener su departamento”, expresó con indignación.

Vecinos del barrio de 11 y 60 aseguraron que desde hace meses no hay movimiento de obreros ni maquinaria, y manifestaron su preocupación por el abandono de construcciones con más del 40 por ciento de avance, lo que genera problemas de seguridad y desvalorización de propiedades.

Según se informó, serían al menos once edificios y un hotel los que quedaron frenados de manera repentina en distintos puntos de la Ciudad. Troglio confirmó que la empresa continúa existiendo jurídicamente, aunque no responde a los damnificados, y adelantó que su objetivo es avanzar por la vía judicial para intentar recuperar parte del dinero perdido.

La denuncia pública del entrenador busca además alertar a posibles nuevas víctimas. “Hoy están intentando que entre otra gente, pero a los que ya pusimos plata no nos van a reconocer lo que invertimos”, advirtió, y pidió que quienes se sientan damnificados se presenten ante la Justicia para evitar que el esquema continúe.