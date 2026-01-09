VIDEO.- "Pirañas" del asfalto: así motochorros encañonan y le roban a un joven en La Plata

Para los motochorros, el delito parece volverse cada vez más sencillo en La Plata. El accionar contra sus víctimas requiere apenas de una maniobra de pocos segundos, especialmente cuando las calles están desiertas de transeúntes y, sobre todo, de presencia policial.

El último golpe ocurrió a metros de la esquina de 70 y 23, donde cuatro delincuentes que se desplazaban en dos motos abordaron por detrás a otro motociclista.

Las cámaras de seguridad captaron el momento en que los asaltantes, armados, llegan por la retaguardia de forma intimidante y obligan a la víctima a subir a la vereda. Para ello actuaron con una pistola que apuntaron al pecho del conductor.

La secuencia completa dura apenas 10 segundos. Sin embargo, la celeridad no es el único rasgo distintivo de esta metodología: el objetivo central parece ser anular cualquier capacidad de reacción del damnificado, una tendencia que se viene repitiendo con frecuencia en las últimas semanas.

Bajo esta modalidad, logran que el conductor descienda del rodado de inmediato. Una vez apartado, le sustraen primero sus pertenencias personales y luego la motocicleta, la cual ponen en marcha para emprender la fuga.

El hecho ocurrió durante la madrugada, en un escenario de total desprotección. La ausencia de testigos y de patrullaje policial configuró el entorno ideal para estos delincuentes, que se desplazan por las calles platenses como "pirañas" a la espera de su próxima presa.