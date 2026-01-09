Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Policiales |"No vamos a tener Justicia", dijo la familia de la víctima

Crimen de Mateo Yagamé: la Justicia prorrogó la guarda sobre el menor acusado de asesinato

9 de Enero de 2026 | 13:57

Escuchar esta nota

La Justicia volvió a postergar una definición clave en el caso por el crimen de Mateo Yagamé. En una audiencia realizada en las últimas horas, la jueza subrogante resolvió prorrogar por dos meses más la guarda del menor acusado, al considerar que no estaban dadas las condiciones necesarias para evaluar su eventual liberación, debido a la falta de informes y medidas dispuestas durante el último año.

La magistrada intervino de manera excepcional, ya que la jueza natural de la causa, doctora Lescano, se encuentra de vacaciones. Según se informó en la audiencia, muchas de las medidas precautorias solicitadas oportunamente no fueron cumplidas, o bien se ejecutaron de manera deficiente, lo que impidió contar con elementos suficientes para tomar una decisión definitiva.

“Lo que dejó en claro la jueza es que en todo este año no se hizo nada para abordar al chico. No hay informes, ni buenos ni malos, directamente no hay informes”, explicaron los familiares de Mateo Yagamé en diálogo exclusivo con El Día. En ese marco, la jueza resolvió extender la guarda por 60 días más, a la espera de que se produzcan evaluaciones serias y completas.

Tras la audiencia, Noelia, Claudia y Roberto, madre y abuelos de Mateo, respectivamente, expresaron su profundo dolor e indignación por lo ocurrido. “Cuando entré a la audiencia y vi que el chico se dio vuelta para abrazar a su mamá y a su abuela, tuve que salir. Fue una tomada de pelo para mí. Yo no puedo abrazar a Mateo y él lo hace con total desfachatez”, relató la madre del joven asesinado.

La familia fue contundente al señalar que no esperan justicia plena, debido a que el acusado es menor de edad y, por lo tanto, inimputable. “Sabemos que justicia por Mateo no vamos a tener. Lo único que pretendemos es que lo dejen adentro el mayor tiempo posible y que aborden el problema que tiene, cosa que en un año no hicieron”, señalaron.

Según relataron, la jueza subrogante remarcó que la jueza Lescano había establecido una serie de pautas y medidas que nunca se cumplieron, situación que quedó expuesta durante la audiencia. “Esta jueza ve que no se hizo nada y por eso mantiene la guarda por dos meses más, para ver si en ese tiempo hacen lo que no hicieron durante todo este año”, explicaron.

LE PUEDE INTERESAR

El crudo relato de Pedro Troglio: "Te invitan a un asado, hay gente conocida, todo parece confiable y terminás comprando"

LE PUEDE INTERESAR

VIDEO.- "Pirañas" del asfalto: así motochorros encañonan y le roban a un joven en La Plata

La familia de Mateo también cuestionó con dureza la falta de sensibilidad judicial. “Nunca hubo empatía con nosotros. En diciembre hicieron una audiencia dos días antes del cumpleaños de Mateo, cuando estábamos destruidos, y ahora esta nueva audiencia se hace a pocos días del aniversario de su muerte”, expresaron.

“Es una acumulación de dolor. Nos sentimos totalmente desamparados”, afirmaron. Ahora deberán esperar otros dos meses para una nueva audiencia, en la que la Justicia evaluará si el menor es trasladado a Salta o si se extiende la guarda por otros 180 días.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

Nuevo paradigma: otro menor inimputable con una orden judicial de encierro
Tags
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Terror, anocracia e ilusiones migrantes: así es vivir en Venezuela, barriles llenos de fe pero vacíos de libertad

Todo sobre la nueva modalidad de estafa que circula por WhatsApp

Estudiantes tiene que vender pero.. ¿a quiénes? Los que están en la lista de salida

Gimnasia busca más goles: caído lo de Cóccaro va a fondo por otro delantero

¡Atención! Cambió el pronóstico del tiempo para La Plata y se adelantan las lluvias

La dramática confesión de Teto Medina: "Me diagnosticaron..."

VIDEO.- Terminó la tensa audiencia por el aumento del agua en La Plata: cuándo se aplicaría la nueva tarifa

Madrugada violenta en Tolosa: fierrazos en la cabeza y puntazos en la espalda a la pareja de su ex
+ Leidas

¡Atención! Cambió el pronóstico del tiempo para La Plata y se adelantan las lluvias

Todo sobre la nueva modalidad de estafa que circula por WhatsApp

El drama de los adultos mayores internados en La Plata: abandonados, sin visitas e incluso, hasta mueren solos

Estudiantes tiene que vender pero.. ¿a quiénes? Los que están en la lista de salida

Paritarias: más gremios de Provincia se suman al pedido formal para reabrir urgente la negociación

Gimnasia busca más goles: caído lo de Cóccaro va a fondo por otro delantero

Cuenta DNI activó hoy la promo más esperada por los bonaerenses: rubro, reintegro y tope

¿Para cuándo el llamado? Gremios presionan para reabrir la negociación salarial en la Provincia
Últimas noticias de Policiales

El crudo relato de Pedro Troglio: "Te invitan a un asado, hay gente conocida, todo parece confiable y terminás comprando"

VIDEO.- "Pirañas" del asfalto: así motochorros encañonan y le roban a un joven en La Plata

Madrugada violenta en Tolosa: fierrazos en la cabeza y puntazos en la espalda a la pareja de su ex

Nuevo paradigma: otro menor inimputable con una orden judicial de encierro
Deportes
Boca tuvo paciencia y abrochó un refuerzo internacional de cara a la Libertadores
¿Una final menos para Estudiantes?: qué pasará con la Recopa de Campeones, nuevo torneo que creó la AFA
El arquero de Deportivo Madryn en terapia intensiva tras sufrir un paro cardíaco entrenando
Estudiantes tiene que vender pero.. ¿a quiénes? Los que están en la lista de salida
Gimnasia busca más goles: caído lo de Cóccaro va a fondo por otro delantero
Espectáculos
La dramática confesión de Teto Medina: "Me diagnosticaron..."
Ninguneo de Flor Vigna a Luciano Castro por su infidelidad: "Oye, guapa, que la vara nunca esté baja"
Peculiares vacaciones al natural de Ivana Nadal: relax y desnudo total en un exclusivo spa
Qué hacer en La Plata este fin de semana: teatro, música en vivo y espectáculos imperdibles
Cara cortada: en MasterChef Maru Botana "le puso pimienta" el plato de Yanina Latorre y reavivó una enemistad de años
La Ciudad
VIDEO.- Terminó la tensa audiencia por el aumento del agua en La Plata: cuándo se aplicaría la nueva tarifa
Clausuran un loteo ilegal en una zona rural de La Plata
Un barrio entero de La Plata está hoy sin agua: Absa repara un tanque
Misión GTA en la ruta: devolvieron una valija que se cayó de un micro que iba de La Plata a San Clemente
Cuenta DNI activó hoy la promo más esperada por los bonaerenses: rubro, reintegro y tope
Información General
Tercera muerte por hantavirus en la Provincia y hay alerta máxima: la nueva víctima, de Chacabuco
Invasión de barigüís: la mosca que muerde avanza en la Región
Hantavirus: ya son dos las muertes en la Provincia en lo que va de 2026
Las principales recomendaciones imagen
Los números de la suerte del viernes 9 de enero de 2026, según el signo del zodíaco

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla