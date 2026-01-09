Crimen de Mateo Yagamé: la Justicia prorrogó la guarda sobre el menor acusado de asesinato

La Justicia volvió a postergar una definición clave en el caso por el crimen de Mateo Yagamé. En una audiencia realizada en las últimas horas, la jueza subrogante resolvió prorrogar por dos meses más la guarda del menor acusado, al considerar que no estaban dadas las condiciones necesarias para evaluar su eventual liberación, debido a la falta de informes y medidas dispuestas durante el último año.

La magistrada intervino de manera excepcional, ya que la jueza natural de la causa, doctora Lescano, se encuentra de vacaciones. Según se informó en la audiencia, muchas de las medidas precautorias solicitadas oportunamente no fueron cumplidas, o bien se ejecutaron de manera deficiente, lo que impidió contar con elementos suficientes para tomar una decisión definitiva.

“Lo que dejó en claro la jueza es que en todo este año no se hizo nada para abordar al chico. No hay informes, ni buenos ni malos, directamente no hay informes”, explicaron los familiares de Mateo Yagamé en diálogo exclusivo con El Día. En ese marco, la jueza resolvió extender la guarda por 60 días más, a la espera de que se produzcan evaluaciones serias y completas.

Tras la audiencia, Noelia, Claudia y Roberto, madre y abuelos de Mateo, respectivamente, expresaron su profundo dolor e indignación por lo ocurrido. “Cuando entré a la audiencia y vi que el chico se dio vuelta para abrazar a su mamá y a su abuela, tuve que salir. Fue una tomada de pelo para mí. Yo no puedo abrazar a Mateo y él lo hace con total desfachatez”, relató la madre del joven asesinado.

La familia fue contundente al señalar que no esperan justicia plena, debido a que el acusado es menor de edad y, por lo tanto, inimputable. “Sabemos que justicia por Mateo no vamos a tener. Lo único que pretendemos es que lo dejen adentro el mayor tiempo posible y que aborden el problema que tiene, cosa que en un año no hicieron”, señalaron.

Según relataron, la jueza subrogante remarcó que la jueza Lescano había establecido una serie de pautas y medidas que nunca se cumplieron, situación que quedó expuesta durante la audiencia. “Esta jueza ve que no se hizo nada y por eso mantiene la guarda por dos meses más, para ver si en ese tiempo hacen lo que no hicieron durante todo este año”, explicaron.

La familia de Mateo también cuestionó con dureza la falta de sensibilidad judicial. “Nunca hubo empatía con nosotros. En diciembre hicieron una audiencia dos días antes del cumpleaños de Mateo, cuando estábamos destruidos, y ahora esta nueva audiencia se hace a pocos días del aniversario de su muerte”, expresaron.

“Es una acumulación de dolor. Nos sentimos totalmente desamparados”, afirmaron. Ahora deberán esperar otros dos meses para una nueva audiencia, en la que la Justicia evaluará si el menor es trasladado a Salta o si se extiende la guarda por otros 180 días.