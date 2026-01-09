VIDEO.- Más subas y aguas revueltas: ABSA pide un 40% con ajustes bimestrales
VIDEO.- Más subas y aguas revueltas: ABSA pide un 40% con ajustes bimestrales
Alerta en la Región: cada vez son más grandes los adultos mayores internados
Persisten los loteos ilegales y crece la alarma en la Región
Vacaciones en modo ajuste: menos viajes y descansos más cortos
“Nos llevamos a los nenes”: minutos de pánico absoluto en Tolosa
Gimnasia a fondo por Auzmendi: el ofrecimiento del Lobo por el delantero
Fuego y drama en el sur: historias que se repiten, el factor humano y la desidia
La Plata, ciudad de cine: de Brad Pitt, Darín y “La China” hasta Netflix
AFA: la Justicia habilitó la feria y avanza con la causa por presunto lavado
El gobierno de Milei avanza en la discusión de la reforma laboral
Descuentos y bonificaciones para los contribuyentes cumplidores
Peleas y reclamos por los recursos que Provincia envía a las comunas
Paritarias: más gremios de docentes y estatales de Provincia reclaman aumentos salariales
Atención usuarios del Tren Roca: habrá servicio limitado hacia La Plata el próximo finde
“Siempre la misma historia”, otro reclamo por un corte de luz en la Región
Tercera muerte por hantavirus en la Provincia y hay alerta máxima: la nueva víctima, de Chacabuco
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Martín Cabrera
mcabrera@eldia.com
Escuchar esta nota
El fútbol argentino es especial. Lo que un día es una certeza al siguiente puede cambiar. De repente se anulan descensos, se entregan copas en una oficina en Puerto Madero y -por mail- les avisan a los clubes que los reglamentos que fueron aprobados el año pasado van a tener una sustancial modificación.
En concreto, en 2025 se aprobó en Comité Ejecutivo de Liga Profesional los nuevos torneos a disputarse pero recién ahora se están poniendo de acuerdo en su formato y reglamentos- Por eso, la Recopa de campeones, la novedad que sacudió a la Patria futbolera a finales de la temporada pasada quedó con un gran signo de pregunda.
Según informó Liga Profesional a los clubes el jueves por la noche, el calendario no contempla esa nueva competencia sino que se disputará recién en 2027, por una clara razón que nadie se había percatado antes: la falta de fechas por la disputa de un Mundial de 48 selecciones.
Según el artículo 41 del nuevo reglamento que a modo de borrador recibieron los 30 clubes de Primera División, la Recopa 2027 la disputarán el campeón de la Copa Argentina 2026 (se conocerá recién en diciembre), el ganador de la Supercopa Argentina 2026 (Estudiantes o Independiente Rivadavia de Mendoza) y el ganador de la Supercopa Internacional 2026 (Estudiantes o Rosario Central).
Por eso, ahora, el Pincha no tiene asegurada su participación pero si dos chances claras de jugarla y una tercera que le corresponde a todos los equipos que jueguen la presente edición de la Copa Argentina.
Es más, podría clasificarse en el caso que pierda las dos finales pero alguno de sus “verdugos” se consagre campeón de la citada Copa Argentina. Central se clasificaría automáticamente si en marzo (mes posible para la disputa) el Pincha le gana a la Lepra mendocina la Supercopa Argentina.
LE PUEDE INTERESAR
Cruzeiro concretó el pase más caro de la historia: 26 millones de euros por Gerson
LE PUEDE INTERESAR
Rugby: Quatrocchi se va a jugar a Yacaré XV
En tanto en el “nuevo” reglamento de la Recopa estipula que no podrá haber empates en los partidos del triangular: de persistir la igualdad en los 90 minutos, el ganador se decidirá por tiros desde el punto penal.
Pero no todo queda allí. Se darán tres puntos por ganar el partido en tiempo reglamentario, dos unidades por victoria tras empatar y ganar en penales, y un punto para el equipo que pierda en la definición por penales. Si un equipo pierde en los 90 minutos no suma nada.
En tanto que si hay igualdad de puntos en la tabla de posiciones se recurrirá a la diferencia de gol y a los goles a favor. Si la paridad persiste el campeón se definirá por una tabla de Fair Play específica para la Recopa. Cada institución iniciará con 30 puntos a favor y sufrirá descuentos por amonestaciones y expulsiones. Si el árbitro expulsa a un integrante del cuerpo técnico al equipo le descontarán tres puntos.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí