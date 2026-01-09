Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

La Recopa, ahora, se jugará en 2027 y Estudiantes no tiene el lugar asegurado

La Recopa, ahora, se jugará en 2027 y Estudiantes no tiene el lugar asegurado
Martín Cabrera

Martín Cabrera
mcabrera@eldia.com

10 de Enero de 2026 | 05:28
Edición impresa

Escuchar esta nota

El fútbol argentino es especial. Lo que un día es una certeza al siguiente puede cambiar. De repente se anulan descensos, se entregan copas en una oficina en Puerto Madero y -por mail- les avisan a los clubes que los reglamentos que fueron aprobados el año pasado van a tener una sustancial modificación.

En concreto, en 2025 se aprobó en Comité Ejecutivo de Liga Profesional los nuevos torneos a disputarse pero recién ahora se están poniendo de acuerdo en su formato y reglamentos- Por eso, la Recopa de campeones, la novedad que sacudió a la Patria futbolera a finales de la temporada pasada quedó con un gran signo de pregunda.

Según informó Liga Profesional a los clubes el jueves por la noche, el calendario no contempla esa nueva competencia sino que se disputará recién en 2027, por una clara razón que nadie se había percatado antes: la falta de fechas por la disputa de un Mundial de 48 selecciones.

Según el artículo 41 del nuevo reglamento que a modo de borrador recibieron los 30 clubes de Primera División, la Recopa 2027 la disputarán el campeón de la Copa Argentina 2026 (se conocerá recién en diciembre), el ganador de la Supercopa Argentina 2026 (Estudiantes o Independiente Rivadavia de Mendoza) y el ganador de la Supercopa Internacional 2026 (Estudiantes o Rosario Central).

Por eso, ahora, el Pincha no tiene asegurada su participación pero si dos chances claras de jugarla y una tercera que le corresponde a todos los equipos que jueguen la presente edición de la Copa Argentina.

Es más, podría clasificarse en el caso que pierda las dos finales pero alguno de sus “verdugos” se consagre campeón de la citada Copa Argentina. Central se clasificaría automáticamente si en marzo (mes posible para la disputa) el Pincha le gana a la Lepra mendocina la Supercopa Argentina.

En tanto en el “nuevo” reglamento de la Recopa estipula que no podrá haber empates en los partidos del triangular: de persistir la igualdad en los 90 minutos, el ganador se decidirá por tiros desde el punto penal.

Pero no todo queda allí. Se darán tres puntos por ganar el partido en tiempo reglamentario, dos unidades por victoria tras empatar y ganar en penales, y un punto para el equipo que pierda en la definición por penales. Si un equipo pierde en los 90 minutos no suma nada.

En tanto que si hay igualdad de puntos en la tabla de posiciones se recurrirá a la diferencia de gol y a los goles a favor. Si la paridad persiste el campeón se definirá por una tabla de Fair Play específica para la Recopa. Cada institución iniciará con 30 puntos a favor y sufrirá descuentos por amonestaciones y expulsiones. Si el árbitro expulsa a un integrante del cuerpo técnico al equipo le descontarán tres puntos.

