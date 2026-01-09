Clausuran un loteo ilegal en una zona rural de La Plata

Un nuevo operativo se realizó en La Plata para frenar un loteo ilegal que se promocionaba y comercializaba en una zona rural, donde la normativa vigente prohíbe cualquier tipo de urbanización.

El procedimiento se llevó a cabo en un predio ubicado sobre Ruta Provincial N° 36 y calle 495, a la altura de Abasto, tras detectarse movimientos de suelo, apertura de calles y colocación de postes para tendido eléctrico sin ningún tipo de autorización municipal.

Las tareas eran desarrolladas por el denominado Grupo Futuro, responsable de la promoción y comercialización de múltiples emprendimientos similares en distintas zonas del partido. Además, sobre la vía pública se había montado un puesto de venta con gazebo, mesas y sillas, desde donde se ofrecían parcelas a potenciales compradores.

Según informaron desde la Comuna, el emprendimiento se localiza en área rural, clasificada como no urbanizable, por lo que no admite subdivisión, venta ni construcción de viviendas.

Cabe señalar que este tipo de desarrollos se encuentran expresamente prohibidos por la Ordenanza N° 12.638 y por el Plan de Ordenamiento Territorial y Código de Ordenamiento Territorial aprobado por Ordenanza N° 12.692. En ese marco, los responsables ya habían sido oportunamente notificados de la imposibilidad de avanzar con cualquier tipo de urbanización o comercialización de parcelas.

Desde el Municipio detallaron que el loteo intervenido no constituye un hecho aislado, sino que forma parte de un conjunto de emprendimientos promovidos por el mismo desarrollador, todos ellos localizados en áreas donde la normativa vigente prohíbe expresamente la urbanización.

Entre los emprendimientos identificados se encuentran Bella Vista, ubicado sobre Ruta Provincial N° 36 entre 495 y 496 (Partida Inmobiliaria N° 055168414), caso intervenido durante el operativo; El Edén, en 233 entre 55 y 58 (Partida N° 055082567); y Aromas, en 173 entre 35 y 36 (Partida N° 055063229);

También Santa Teresita, en 173 entre 527 y 528 (Partida N° 055245698); El Ángel, en 203 y 38 (Partida N° 055069648); Nuevo Horizonte, en 208 y 522 (Partida N° 055292499); Aras de Olmos, en 208 y 48; Las Palmeras, en 197 y 69; y El Paraíso, en 52 y 206, todos dentro del partido de La Plata.

Durante el operativo, personal de Control Urbano, Seguridad, Policía y distintas áreas municipales decomisaron los elementos utilizados para la comercialización y labraron las actuaciones correspondientes. En ese contexto, una persona fue detenida por desobedecer órdenes policiales al intentar ingresar al predio e impedir el procedimiento.

Desde la Municipalidad advirtieron que este tipo de maniobra constituye una estafa para quienes compran de buena fe, ya que los terrenos ofrecidos no pueden subdividirse legalmente, no permiten escrituración individual ni habilitan la construcción de viviendas.

Finalmente, las autoridades municipales confirmaron que se avanzará con una denuncia penal contra los responsables y remarcaron que los controles continuarán en todo el partido para evitar la proliferación de loteos ilegales y proteger a los vecinos.