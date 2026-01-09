Clausuran un loteo ilegal en una zona rural de La Plata

VIDEO - Tensa audiencia por el aumento del agua en La Plata: cuándo se aplicaría la nueva tarifa
VIDEO - Tensa audiencia por el aumento del agua en La Plata: cuándo se aplicaría la nueva tarifa
Terror, anocracia e ilusiones migrantes: así es vivir en Venezuela, barriles llenos de fe pero vacíos de libertad
Argentina le devolvió a Estados Unidos los dólares con el swap de monedas
VIDEO.- "Pirañas" del asfalto: así motochorros encañonan y le roban a un joven en La Plata
Misión GTA en la ruta: devolvieron una valija que se cayó de un micro que iba de La Plata a San Clemente
¿Una final menos para Estudiantes?: qué pasará con la Recopa de Campeones, nuevo torneo que creó la AFA
Gimnasia busca más goles: caído lo de Cóccaro va a fondo por otro delantero
El conmovedor mensaje de Evangelina Anderson: cobró sentido luego del rescate de Bastian y Martín Demichelis
“Soy un therian”: qué significa identificarse como animal en un mundo que insiste en lo humano
Tercera muerte por hantavirus en la Provincia y hay alerta máxima: la nueva víctima, de Chacabuco
¡Atención! Cambió el pronóstico del tiempo para La Plata y se adelantan las lluvias
Cuenta DNI activó hoy la promo más esperada por los bonaerenses: rubro, reintegro y tope
"Campeón de campeones", el nuevo libro de Estudiantes también en Capital Federal y el Gran Buenos Aires
La dramática confesión de Teto Medina: "Me diagnosticaron..."
Qué hacer en La Plata este fin de semana: teatro, música en vivo y espectáculos imperdibles
Madrugada violenta en Tolosa: fierrazos en la cabeza y puntazos en la espalda a la pareja de su ex
Todo sobre la nueva modalidad de estafa que circula por WhatsApp
Chiqui Tapia saca músculo político y se junta con intendentes del PJ
¿Se te cortó la luz? ¿Te quedaste sin agua? Llamá al 412-0101, escribí al 2214779896 o envía MD por redes sociales
El drama de los adultos mayores internados en La Plata: abandonados, sin visitas e incluso, hasta mueren solos
Un barrio entero de La Plata está hoy sin agua: Absa repara un tanque
Nuevo paradigma: otro menor inimputable con una orden judicial de encierro
Habló el hombre al que se le cayó un vidrio encima: “Estoy vivo para contarlo”
La Provincia rechazó el plan de Nación para privatizar hospitales
VIDEO. ¡No hay plata! El 46% no se puede pagar las vacaciones: qué dicen los platenses que se quedan y los que se van
VIDEO.- Honduras: una diputada resultó herida por un artefacto explosivo
Piden suspender la investigación que involucra al tesorero de la AFA
El arquero de Deportivo Madryn en terapia intensiva tras sufrir un paro cardíaco entrenando
Cara cortada: en MasterChef Maru Botana "le puso pimienta" el plato de Yanina Latorre y reavivó una enemistad de años
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Un nuevo operativo se realizó en La Plata para frenar un loteo ilegal que se promocionaba y comercializaba en una zona rural, donde la normativa vigente prohíbe cualquier tipo de urbanización.
El procedimiento se llevó a cabo en un predio ubicado sobre Ruta Provincial N° 36 y calle 495, a la altura de Abasto, tras detectarse movimientos de suelo, apertura de calles y colocación de postes para tendido eléctrico sin ningún tipo de autorización municipal.
Las tareas eran desarrolladas por el denominado Grupo Futuro, responsable de la promoción y comercialización de múltiples emprendimientos similares en distintas zonas del partido. Además, sobre la vía pública se había montado un puesto de venta con gazebo, mesas y sillas, desde donde se ofrecían parcelas a potenciales compradores.
Según informaron desde la Comuna, el emprendimiento se localiza en área rural, clasificada como no urbanizable, por lo que no admite subdivisión, venta ni construcción de viviendas.
Cabe señalar que este tipo de desarrollos se encuentran expresamente prohibidos por la Ordenanza N° 12.638 y por el Plan de Ordenamiento Territorial y Código de Ordenamiento Territorial aprobado por Ordenanza N° 12.692. En ese marco, los responsables ya habían sido oportunamente notificados de la imposibilidad de avanzar con cualquier tipo de urbanización o comercialización de parcelas.
Desde el Municipio detallaron que el loteo intervenido no constituye un hecho aislado, sino que forma parte de un conjunto de emprendimientos promovidos por el mismo desarrollador, todos ellos localizados en áreas donde la normativa vigente prohíbe expresamente la urbanización.
LE PUEDE INTERESAR
VIDEO - Tensa audiencia por el aumento del agua en La Plata: cuándo se aplicaría la nueva tarifa
LE PUEDE INTERESAR
Un barrio entero de La Plata está hoy sin agua: Absa repara un tanque
Entre los emprendimientos identificados se encuentran Bella Vista, ubicado sobre Ruta Provincial N° 36 entre 495 y 496 (Partida Inmobiliaria N° 055168414), caso intervenido durante el operativo; El Edén, en 233 entre 55 y 58 (Partida N° 055082567); y Aromas, en 173 entre 35 y 36 (Partida N° 055063229);
También Santa Teresita, en 173 entre 527 y 528 (Partida N° 055245698); El Ángel, en 203 y 38 (Partida N° 055069648); Nuevo Horizonte, en 208 y 522 (Partida N° 055292499); Aras de Olmos, en 208 y 48; Las Palmeras, en 197 y 69; y El Paraíso, en 52 y 206, todos dentro del partido de La Plata.
Durante el operativo, personal de Control Urbano, Seguridad, Policía y distintas áreas municipales decomisaron los elementos utilizados para la comercialización y labraron las actuaciones correspondientes. En ese contexto, una persona fue detenida por desobedecer órdenes policiales al intentar ingresar al predio e impedir el procedimiento.
Desde la Municipalidad advirtieron que este tipo de maniobra constituye una estafa para quienes compran de buena fe, ya que los terrenos ofrecidos no pueden subdividirse legalmente, no permiten escrituración individual ni habilitan la construcción de viviendas.
Finalmente, las autoridades municipales confirmaron que se avanzará con una denuncia penal contra los responsables y remarcaron que los controles continuarán en todo el partido para evitar la proliferación de loteos ilegales y proteger a los vecinos.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí