Buscan a Poroto, 'el carpincho más famoso de Punta Lara': "Hay recompensa de 500 mil pesos"

Una gran preocupación atraviesa por estas horas a vecinos de Punta Lara tras la desaparición de “Poroto”, "el carpincho más famoso" de allí, que se extravió durante la noche del martes en inmediaciones del arroyo Miguelín. Su familia adoptiva inició una búsqueda desesperada y pidió colaboración si alguien tiene rastros.

Según relataron, el capibara se perdió cerca de las 21.30, cuando se alejó por la zona de las calles 15 y 118, costeando el arroyo Miguelín. “Poroto” es fácilmente identificable: pesa alrededor de 40 kilos y tiene una cicatriz visible en la panza.

El carpincho fue criado en Ensenada desde que era apenas una cría y se convirtió con el tiempo en una celebridad, muy querido por vecinos. “Si lo ven o lo tienen, por favor devuélvanlo. Lo criamos desde que era un bebé y lo extrañamos mucho”, expresaron con angustia.

Para incentivar la ayuda, la familia ofreció una recompensa de 500 mil pesos para quien aporte datos certeros que permitan encontrar al carpincho de Punta Lara o facilitar su regreso sano y salvo.

Ante cualquier información sobre el capibara "más famoso" de Punta Lara, solicitan comunicarse de inmediato al 221-589-6647.