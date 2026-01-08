Más ancianos internados en La Plata: advierten aumento de la edad promedio

VIDEO.- El dilema de bajar la persiana, cada vez más locales cerrados en La Plata
VIDEO.- El dilema de bajar la persiana, cada vez más locales cerrados en La Plata
El aumento del agua en La Plata: cómo y cuándo se aplicará la nueva tarifa
Denuncian la venta de terrenos en Berisso en una zona protegida del Bañado del Arroyo Maldonado
Siguen los rumores en el mercado: Adolfo Gaich está a un paso de Estudiantes
Coparticipación: peleas y reclamos por los recursos que Provincia envía a las comunas
El escándalo del Senado: la Justicia pidió abrir celulares y computadoras de los detenidos
VIDEO.- Crimen de Mateo en La Plata: la Justicia prorrogó la guarda sobre el menor acusado de asesinato
Clausuran un loteo ilegal en una zona rural de La Plata: hubo un detenido
Paritarias: más gremios de Provincia se suman al pedido formal para reabrir urgente la negociación
Un jugador de la Selección argentina visitó un club de la Liga Amateur Platense y causó furor
Transporte inhabilitó a la influencer libertaria Eugenia Rolón y no podrá tramitar la licencia de conducir
"Pechuguita, caldo y fideos": la nueva vida sana de Christian Petersen
Qué hacer en La Plata este fin de semana: teatro, música en vivo y espectáculos imperdibles
Luciano Castro rompió el silencio y se mostró arrepentido: "Me siento patético, me da mucha vergüenza"
VIDEO.- "Pirañas" del asfalto: así motochorros encañonan y le roban a un joven en La Plata
¿Una final menos para Estudiantes?: qué pasará con la Recopa de Campeones, nuevo torneo que creó la AFA
Argentina le devolvió a Estados Unidos los dólares con el swap de monedas
¿Se te cortó la luz? ¿Te quedaste sin agua? Llamá al 412-0101, escribí al 2214779896 o envía MD por redes sociales
Ordenan dar de baja la tarjeta de la AFA que usaba el supuesto testaferro de Pablo Toviggino
La investigación sobre la causa AFA seguirá durante la feria judicial
More Rial se separó y aseguraron que en la cárcel Magdalena “consume hielo por la ansiedad"
Francos ironizó sobre Toviggino: "Hay que ser un poco más serio para ser delincuente”
¿Cuáles son los descuentos y bonificaciones de ARBA para contribuyentes cumplidores?
Boca tuvo paciencia y abrochó un refuerzo internacional de cara a la Libertadores
“Soy un therian”: qué significa identificarse como animal en un mundo que insiste en lo humano
El drama de los adultos mayores internados en La Plata: abandonados, sin visitas e incluso, hasta mueren solos
El conmovedor mensaje de Evangelina Anderson: cobró sentido luego del rescate de Bastian y Martín Demichelis
Misión GTA en la ruta: devolvieron una valija que se cayó de un micro que iba de La Plata a San Clemente
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Según el director de una clínica local, el 40 por ciento de los pacientes internados supera los 70 años de edad lo que provoca una rentelización en la externación y un mayor gasto financiero
Escuchar esta nota
Según datos de las Naciones Unidas en el 2050, 1 de cada 6 personas a nivel global tendrá más de 65 años. Además, el Banco Interamericano de Desarrollo expresó que hoy, América Latina y el Caribe son las regiones del mundo que envejecen más vertiginosamente. Lo cierto es que, en paralelo a las proyecciones, las estadísticas de mayor aumento de la población longeva ya son carne en la Ciudad.
“En la institución estamos viendo un incremento en la edad de la internación de pacientes. En 2025, el promedio fue de 70 años y en aumento. Además, tenemos entre 10 y 12 pacientes con más de 90 años internados”, explicó Guillermo Salas, director del Instituto Médico Platense y presidente de la Asociación de hospitales, clínicas y establecimientos de alta complejidad de la provincia de Buenos Aires (Acliba).
LEA TAMBIÉN
El drama de los adultos mayores internados en La Plata: abandonados, sin visitas e incluso, hasta mueren solos
Aquí, algunos números para contextualizar: en el Instituto Médico Platense, hay alrededor de 135 y 140 internados cuyo 40 por ciento, son pacientes con más de 70 años, es decir casi 60 personas.
En cuanto a responder un por qué, Salas analizó: “Muchos de estos pacientes longevos internados no han tenido una buena juventud tardía. Podemos ver las consecuencias entonces de falta de cuidado en las adicciones al tabaco, al alcohol; o estragos que ocasionó la obesidad”.
En cuanto a los hospitales públicos, fuentes cercanas no han dado una respuesta formal aunque prometieron los datos requeridos.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí