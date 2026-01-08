Más ancianos internados en La Plata: advierten aumento de la edad promedio

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE SON LAS REGIONES DEL MUNDO QUE ENVEJECEN MÁS RÁPIDAMENTE / WEB

Según datos de las Naciones Unidas en el 2050, 1 de cada 6 personas a nivel global tendrá más de 65 años. Además, el Banco Interamericano de Desarrollo expresó que hoy, América Latina y el Caribe son las regiones del mundo que envejecen más vertiginosamente. Lo cierto es que, en paralelo a las proyecciones, las estadísticas de mayor aumento de la población longeva ya son carne en la Ciudad.

“En la institución estamos viendo un incremento en la edad de la internación de pacientes. En 2025, el promedio fue de 70 años y en aumento. Además, tenemos entre 10 y 12 pacientes con más de 90 años internados”, explicó Guillermo Salas, director del Instituto Médico Platense y presidente de la Asociación de hospitales, clínicas y establecimientos de alta complejidad de la provincia de Buenos Aires (Acliba).

Aquí, algunos números para contextualizar: en el Instituto Médico Platense, hay alrededor de 135 y 140 internados cuyo 40 por ciento, son pacientes con más de 70 años, es decir casi 60 personas.

En cuanto a responder un por qué, Salas analizó: “Muchos de estos pacientes longevos internados no han tenido una buena juventud tardía. Podemos ver las consecuencias entonces de falta de cuidado en las adicciones al tabaco, al alcohol; o estragos que ocasionó la obesidad”.

En cuanto a los hospitales públicos, fuentes cercanas no han dado una respuesta formal aunque prometieron los datos requeridos.

Consecuencias

Según Salas, una población más longeva en el sistema de salud “impacta de lleno en la economía de las clínicas”, analizó y detalló: “Antes, había un 70 por ciento de pacientes que realizaban prácticas quirúrgicas y sólo un 30 de pacientes clínicos. Hoy, eso se convirtió en 50 y 50”.

Los pacientes clínicos, antes tenían una permanencia de 4 o 5 días en las instituciones. Hoy, “al ser mayor la cantidad de pacientes con patologías crónicas, la permanencia se estiró a más de 10 días”.

En este sentido, el representante de Acliba insistió en los diferentes problemas económicas que atraviesan las clínicas de la Ciudad.

¿Soluciones?

Para disminuir la cantidad adultos mayores internados, asoma en el horizonte, la construcción de una “unidades de longevidad”, donde “se buscaría trabajar con gente de mediana edad en la preparación para la prolongación de la vida”, explicó Salas.

A ello, también aconsejó una reeducación en los más jóvenes: “La sociedad no está preparada para convivir con los adultos y sus cuadros. Hoy, los hijos con todas las responsabilidades de un adulto y en plena etapa de producción, no están preparados para entender a los padres”, reflexionó.

En cuanto a la pregunta, ¿debería ser una política sanitaria la creación de, por ejemplo, unidades de longevidad?, el director del Instituto Médico Platense respondió: “Es complejo pero debería serlo”. Además, advirtió que no han tenido recepción “todavía” por parte del Ministerio de Salud bonarense.