Un reclamo por un corte de luz entre La Plata y Berisso causó preocupación: “Siempre la misma historia”

Tensión en el Hospital de Niños de La Plata: un hombre amenazó con arrojarse al vacío
Tensión en el Hospital de Niños de La Plata: un hombre amenazó con arrojarse al vacío
¡Atención! Reprograman el Bon Odori: se cancela el sábado por el mal clima
VIDEO.- El dilema de bajar la persiana, cada vez más locales cerrados en La Plata
El aumento del agua en La Plata: cómo y cuándo se aplicará la nueva tarifa
Denuncian la venta de terrenos en Berisso en una zona protegida del Bañado del Arroyo Maldonado
Siguen los rumores en el mercado: Adolfo Gaich está a un paso de Estudiantes
Más ancianos internados: advierten aumento de la edad promedio
“Siempre la misma historia”, otro reclamo por un corte de luz en la Región
Coparticipación: peleas y reclamos por los recursos que Provincia envía a las comunas
Alarma en Arturo Seguí por un incendio de campos detrás de una escuela
El escándalo del Senado: la Justicia pidió abrir celulares y computadoras de los detenidos
VIDEO.- Crimen de Mateo en La Plata: la Justicia prorrogó la guarda sobre el menor acusado de asesinato
Clausuran un loteo ilegal en una zona rural de La Plata: hubo un detenido
Paritarias: más gremios de Provincia se suman al pedido formal para reabrir urgente la negociación
Un jugador de la Selección argentina visitó un club de la Liga Amateur Platense y causó furor
Transporte inhabilitó a la influencer libertaria Eugenia Rolón y no podrá tramitar la licencia de conducir
"Pechuguita, caldo y fideos": la nueva vida sana de Christian Petersen
Luciano Castro rompió el silencio y se mostró arrepentido: "Me siento patético, me da mucha vergüenza"
Qué impacto podría tener para la Argentina el acuerdo Mercosur - Unión Europea
VIDEO.- "Pirañas" del asfalto: así motochorros encañonan y le roban a un joven en La Plata
Argentina le devolvió a Estados Unidos los dólares con el swap de monedas
¿Se te cortó la luz? ¿Te quedaste sin agua? Llamá al 412-0101, escribí al 2214779896 o envía MD por redes sociales
Ordenan dar de baja la tarjeta de la AFA que usaba el supuesto testaferro de Pablo Toviggino
La investigación sobre la causa AFA seguirá durante la feria judicial
More Rial se separó y aseguraron que en la cárcel Magdalena “consume hielo por la ansiedad"
Francos ironizó sobre Toviggino: "Hay que ser un poco más serio para ser delincuente”
¿Cuáles son los descuentos y bonificaciones de ARBA para contribuyentes cumplidores?
Boca tuvo paciencia y abrochó un refuerzo internacional de cara a la Libertadores
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
A las 10.50 de ayer, un nuevo corte de energía volvió a sacudir a vecinos del sudeste de La Plata y zonas lindantes con Berisso. Según los reclamos que llegaron a este diario, la interrupción afectó a 122 entre 67 y 69, se extendió hacia 122 bis y alcanzó a calles 10 y 11, dejando a toda esa área sin suministro. El testimonio fue tan directo como repetido: “Siempre la misma historia: el calor, el viento, la sudestada, el frío”.
Sin embargo, desde la distribuidora eléctrica EDELAP respondieron a este medio que “el corte fue puntual” y que “no hubo llamados para quejarse a la empresa”.
Este episodio se sumó a los reclamos del día anterior, que volvieron a poner en evidencia la fragilidad del servicio eléctrico en distintos barrios. En Ringuelet, un vecino de calle 2 bis entre 519 y 520 alertó que “desde las 9 de la mañana la luz va y viene, es un peligro” y remarcó que la situación se arrastra “desde el domingo”, con el consiguiente riesgo para electrodomésticos y la instalación eléctrica de las viviendas. En Los Hornos, en tanto, se registró un corte total en la zona de 68 entre 140 y 141, donde los frentistas denunciaron horas sin luz y falta de respuestas concretas por parte de la empresa distribuidora.
La seguidilla de apagones tuvo uno de sus picos el miércoles, con cortes simultáneos en varios puntos del norte y sur de la Región. En City Bell, vecinos señalaron que “desde las 17 estamos sin luz”, mientras que otro reclamo precisó que en la zona de 472 y 136 bis el apagón llevaba más de cuatro horas sin solución. En Gorina, un sector permaneció sin energía desde las 16 en el área comprendida por 140 bis, Diagonal 6 y 485, y en Villa Elvira se reportó un corte generalizado “desde las 18 horas”.
Estos reclamos recientes se inscriben en un contexto más amplio que marcó toda la primera semana de enero, con reiteradas quejas en el Casco Urbano, Tolosa, Ringuelet, Los Hornos, City Bell, Gorina y Villa Elvira. Como reflejaron las crónicas de este medio, hay un patrón que se repite: cortes prolongados, baja tensión, restituciones parciales y direcciones que vuelven a quedar a oscuras a los pocos días. Los testimonios coincidieron en las consecuencias cotidianas: alimentos perdidos, medicamentos que no pueden conservarse, noches de calor extremo sin ventiladores ni aire acondicionado y una creciente sensación de abandono.
Aunque EDELAP informó en reiteradas oportunidades que se encontraba trabajando para normalizar el servicio, los vecinos sostienen que las soluciones llegan tarde o no llegan. “Pagamos más y tenemos menos luz”, resumió, en esa línea, un frentista de la Región.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí