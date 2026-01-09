Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Política y Economía

La investigación sobre la causa AFA seguirá durante la feria judicial

La Justicia rechazó el planteo de los propietarios de la mansión de Pilar

La investigación sobre la causa AFA seguirá durante la feria judicial
9 de Enero de 2026 | 17:59

Escuchar esta nota

La Cámara Federal en lo Penal Económico rechazó este viernes la queja de Luciano Nicolás Pantano y Ana Lucía Conte, sindicados como los supuestos testaferros del tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, y quienes figuran como propietarios de la mansión de Pilar, y de esa forma avaló la habilitación de la feria judicial de verano para continuar con la investigación penal en su contra. 

La decisión fue adoptada por la Sala de Feria, integrada por los jueces Carolina Robiglio y Leopoldo Bruglia, quienes concluyeron que la resolución cuestionada no es apelable y que no causa un gravamen irreparable a las partes.

El planteo se originó luego de que el juzgado penal y económico de primera instancia a cargo de Marcelo Aguinsky habilitara la feria para avanzar con medidas investigativas urgentes, al considerar que mantendría actividad jurisdiccional durante todo el receso. 

La defensa apeló esa medida al sostener que no se trataba de un supuesto previsto por la normativa vigente. 

Los camaristas recordaron que la norma establece que la habilitación de feria no es, en principio, una resolución recurrible, salvo que genere un perjuicio de imposible reparación ulterior, extremo que, según sus pareceres, no fue acreditado.

Los magistrados Robiglio y Bruglia remarcaron además que Aguinsky, en su rol de director del proceso, está facultado para ordenar la continuidad de la investigación durante el receso judicial, y que la normativa no prohíbe la realización de actos instructorios en días inhábiles. 

LE PUEDE INTERESAR

Coparticipación: peleas y reclamos por los recursos que Provincia envía a las comunas

LE PUEDE INTERESAR

Qué impacto podría tener para la Argentina el acuerdo Mercosur - Unión Europea

En ese marco, los camaristas señalaron que la habilitación de la feria no afecta derechos de las partes, sino que permite conocer la continuidad de la investigación y ejercer adecuadamente la defensa en juicio.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Terror, anocracia e ilusiones migrantes: así es vivir en Venezuela, barriles llenos de fe pero vacíos de libertad

Todo sobre la nueva modalidad de estafa que circula por WhatsApp

Estudiantes tiene que vender pero.. ¿a quiénes? Los que están en la lista de salida

Gimnasia busca más goles: caído lo de Cóccaro va a fondo por otro delantero

¡Atención! Cambió el pronóstico del tiempo para La Plata y se adelantan las lluvias

La dramática confesión de Teto Medina: "Me diagnosticaron..."

El aumento del agua en La Plata: cómo y cuándo se aplicará la nueva tarifa

Madrugada violenta en Tolosa: fierrazos en la cabeza y puntazos en la espalda a la pareja de su ex
+ Leidas

¡Atención! Cambió el pronóstico del tiempo para La Plata y se adelantan las lluvias

Todo sobre la nueva modalidad de estafa que circula por WhatsApp

El drama de los adultos mayores internados en La Plata: abandonados, sin visitas e incluso, hasta mueren solos

Estudiantes tiene que vender pero.. ¿a quiénes? Los que están en la lista de salida

Paritarias: más gremios de Provincia se suman al pedido formal para reabrir urgente la negociación

Cuenta DNI activó hoy la promo más esperada por los bonaerenses: rubro, reintegro y tope

Gimnasia busca más goles: caído lo de Cóccaro va a fondo por otro delantero

Clausuran un loteo ilegal en una zona rural de La Plata
Últimas noticias de Política y Economía

Coparticipación: peleas y reclamos por los recursos que Provincia envía a las comunas

Qué impacto podría tener para la Argentina el acuerdo Mercosur - Unión Europea

Transporte inhabilitó a la influencer libertaria Eugenia Rolón y no podrá tramitar la licencia de conducir

Francos ironizó sobre Toviggino: "Hay que ser un poco más serio para ser delincuente”
Deportes
Un jugador de la Selección argentina visitó un club de la Liga Amateur Platense y causó furor
Boca tuvo paciencia y abrochó un refuerzo internacional de cara a la Libertadores
¿Una final menos para Estudiantes?: qué pasará con la Recopa de Campeones, nuevo torneo que creó la AFA
El arquero de Deportivo Madryn en terapia intensiva tras sufrir un paro cardíaco entrenando
Estudiantes tiene que vender pero.. ¿a quiénes? Los que están en la lista de salida
Policiales
VIDEO.- Crimen de Mateo en La Plata: la Justicia prorrogó la guarda sobre el menor acusado de asesinato
El crudo relato de Pedro Troglio: "Te invitan a un asado, hay gente conocida, todo parece confiable y terminás comprando"
VIDEO.- "Pirañas" del asfalto: así motochorros encañonan y le roban a un joven en La Plata
Madrugada violenta en Tolosa: fierrazos en la cabeza y puntazos en la espalda a la pareja de su ex
Nuevo paradigma: otro menor inimputable con una orden judicial de encierro
Información General
Este finde se lanza la primera bola en el Casino Central de Mar del Plata
25 de Mayo, Capital Provincial del Carnaval: este finde, arranca el festival
Tercera muerte por hantavirus en la Provincia y hay alerta máxima: la nueva víctima, de Chacabuco
Invasión de barigüís: la mosca que muerde avanza en la Región
Hantavirus: ya son dos las muertes en la Provincia en lo que va de 2026
Espectáculos
More Rial se separó y aseguraron que en la cárcel Magdalena “consume hielo por la ansiedad"
Luciano Castro rompió el silencio y se mostró arrepentido: "Me siento patético, me da mucha vergüenza"
La dramática confesión de Teto Medina: "Me diagnosticaron..."
Ninguneo de Flor Vigna a Luciano Castro por su infidelidad: "Oye, guapa, que la vara nunca esté baja"
Peculiares vacaciones al natural de Ivana Nadal: relax y desnudo total en un exclusivo spa

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla