La investigación sobre la causa AFA seguirá durante la feria judicial

El aumento del agua en La Plata: cómo y cuándo se aplicará la nueva tarifa
El aumento del agua en La Plata: cómo y cuándo se aplicará la nueva tarifa
Coparticipación: peleas y reclamos por los recursos que Provincia envía a las comunas
VIDEO.- Crimen de Mateo en La Plata: la Justicia prorrogó la guarda sobre el menor acusado de asesinato
Paritarias: más gremios de Provincia se suman al pedido formal para reabrir urgente la negociación
Un jugador de la Selección argentina visitó un club de la Liga Amateur Platense y causó furor
Transporte inhabilitó a la influencer libertaria Eugenia Rolón y no podrá tramitar la licencia de conducir
Qué hacer en La Plata este fin de semana: teatro, música en vivo y espectáculos imperdibles
Luciano Castro rompió el silencio y se mostró arrepentido: "Me siento patético, me da mucha vergüenza"
VIDEO.- "Pirañas" del asfalto: así motochorros encañonan y le roban a un joven en La Plata
¿Una final menos para Estudiantes?: qué pasará con la Recopa de Campeones, nuevo torneo que creó la AFA
Argentina le devolvió a Estados Unidos los dólares con el swap de monedas
Ordenan dar de baja la tarjeta de la AFA que usaba el supuesto testaferro de Pablo Toviggino
More Rial se separó y aseguraron que en la cárcel Magdalena “consume hielo por la ansiedad"
¿Se te cortó la luz? ¿Te quedaste sin agua? Llamá al 412-0101, escribí al 2214779896 o envía MD por redes sociales
Francos ironizó sobre Toviggino: "Hay que ser un poco más serio para ser delincuente”
¿Cuáles son los descuentos y bonificaciones de ARBA para contribuyentes cumplidores?
Gimnasia busca más goles: caído lo de Cóccaro va a fondo por otro delantero
Boca tuvo paciencia y abrochó un refuerzo internacional de cara a la Libertadores
“Soy un therian”: qué significa identificarse como animal en un mundo que insiste en lo humano
El drama de los adultos mayores internados en La Plata: abandonados, sin visitas e incluso, hasta mueren solos
El conmovedor mensaje de Evangelina Anderson: cobró sentido luego del rescate de Bastian y Martín Demichelis
Misión GTA en la ruta: devolvieron una valija que se cayó de un micro que iba de La Plata a San Clemente
"Campeón de campeones", el nuevo libro de Estudiantes también en Capital Federal y el Gran Buenos Aires
La dramática confesión de Teto Medina: "Me diagnosticaron..."
Cuenta DNI activó hoy la promo más esperada por los bonaerenses: rubro, reintegro y tope
Milei y Bullrich se reunieron para revisar el calendario legislativo
Tercera muerte por hantavirus en la Provincia y hay alerta máxima: la nueva víctima, de Chacabuco
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
La Justicia rechazó el planteo de los propietarios de la mansión de Pilar
Escuchar esta nota
La Cámara Federal en lo Penal Económico rechazó este viernes la queja de Luciano Nicolás Pantano y Ana Lucía Conte, sindicados como los supuestos testaferros del tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, y quienes figuran como propietarios de la mansión de Pilar, y de esa forma avaló la habilitación de la feria judicial de verano para continuar con la investigación penal en su contra.
La decisión fue adoptada por la Sala de Feria, integrada por los jueces Carolina Robiglio y Leopoldo Bruglia, quienes concluyeron que la resolución cuestionada no es apelable y que no causa un gravamen irreparable a las partes.
El planteo se originó luego de que el juzgado penal y económico de primera instancia a cargo de Marcelo Aguinsky habilitara la feria para avanzar con medidas investigativas urgentes, al considerar que mantendría actividad jurisdiccional durante todo el receso.
La defensa apeló esa medida al sostener que no se trataba de un supuesto previsto por la normativa vigente.
Los camaristas recordaron que la norma establece que la habilitación de feria no es, en principio, una resolución recurrible, salvo que genere un perjuicio de imposible reparación ulterior, extremo que, según sus pareceres, no fue acreditado.
Los magistrados Robiglio y Bruglia remarcaron además que Aguinsky, en su rol de director del proceso, está facultado para ordenar la continuidad de la investigación durante el receso judicial, y que la normativa no prohíbe la realización de actos instructorios en días inhábiles.
LE PUEDE INTERESAR
Coparticipación: peleas y reclamos por los recursos que Provincia envía a las comunas
En ese marco, los camaristas señalaron que la habilitación de la feria no afecta derechos de las partes, sino que permite conocer la continuidad de la investigación y ejercer adecuadamente la defensa en juicio.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí