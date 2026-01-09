Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

¡Atención! Reprograman el Bon Odori: se cancela el sábado por el mal clima
9 de Enero de 2026 | 19:58

Escuchar esta nota

La organización del Bon Odori La Plata 2026 informó que el tradicional festival japonés fue reprogramado para este domingo 11 de enero, debido a las adversas condiciones climáticas pronosticadas para este sábado 10.

Según comunicaron desde la organización, la decisión se tomó tras evaluar hasta último momento la evolución del tiempo, con el objetivo de garantizar la seguridad y comodidad del público, los artistas y todo el equipo que participa del evento.

Desde la producción aclararon que el festival se realizará en el mismo lugar y con el mismo horario, con apertura de puertas prevista para las 17 horas, manteniendo la propuesta cultural, artística y gastronómica que caracteriza al Bon Odori.

Qué pasa con las entradas

En relación a las entradas anticipadas, se informó que mantienen su validez para el domingo 11 de enero. No obstante, quienes no puedan asistir en la nueva fecha podrán solicitar la devolución del 100% del valor abonado.

Para gestionar el reintegro, los organizadores indicaron que los interesados deben comunicarse vía WhatsApp al +54 9 11 2527-1805, enviando sus datos personales, trámite que se realizará a la mayor brevedad posible.

Finalmente, desde la organización agradecieron la comprensión y el apoyo del público, y aseguraron que el Bon Odori La Plata 2026 se llevará adelante “con la misma energía y calidad de siempre”, invitando a la comunidad a participar de la celebración este domingo.

