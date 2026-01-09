Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Política y Economía

Coparticipación: peleas y reclamos por los recursos que Provincia envía a las comunas

Coparticipación: peleas y reclamos por los recursos que Provincia envía a las comunas
9 de Enero de 2026 | 17:50

Escuchar esta nota

El gobierno bonaerense publicó los índices que utilizará para distribuir los recursos por coparticipación entre los 135 municipios durante 2026. Y como sucede todos los años, hubo ganadores y perdedores; comunas que contarán con porcentajes mayores y otras que ya mastican bronca y ventilan quejas porque se verán perjudicadas en el reparto.

Mar del Plata y General Madariaga, por caso, alzaron la voz porque se sienten “discriminadas”. El debate no se agota en qué distrito recibirá porcentualmente más respecto del año anterior, sino que adquiere una mayor profundidad: hay sectores políticos que creen, en función de las mayores atribuciones que fueron tomando las administraciones locales, que debería cambiarse la fórmula que se toma para calcular el Código Unico de Distribución (CUD) que se utiliza para el reparto de los recursos.

La Libertad Avanza propone directamente terminar con esta modalidad e ir hacia la “autonomía total” de las comunas, para que cada una recaude los impuestos provinciales que se tributan en su jurisdicción.

Se trata de un debate histórico que se reabre en cada enero cuando los índices son anunciados por el ministerio de Economía. La noticia suele ser un regalo de Reyes para muchos intendentes; para otros, en cambio, una mala nueva que los obligará a hacer malabarismos financieros y meter presión para que la Provincia, también afectada por la crisis, abra alguna canilla por canales paralelos.

El vigente régimen de coparticipación de impuestos rige a partir de la ley 10.559 del año 1988. En esa norma se establece que las municipalidades recibirán el 16,14 por ciento de los montos que la Provincia perciba en concepto del impuesto sobre los Ingresos Brutos no descentralizado, Inmobiliario Urbano, Automotores, Sellos, Tasas Retributivas de Servicios y de la Coparticipación Federal de Impuestos.

El importe resultante de la aplicación de dicho porcentaje será distribuido así. El 58% entre todas las municipalidades de acuerdo a lo siguiente: el 62% en proporción directa a la población, el  23% en forma proporcional a la inversa de la capacidad tributaria “per cápita”, ponderada por la población y el 15% en proporción directa a la superficie del Partido.

Además, un 37% entre las municipalidades que posean establecimientos oficiales para la atención de la salud, con o sin internación y el restante 5% entre las municipalidades que cubrieran servicios o funciones transferidas.

Aplicando esos porcentajes surge el mencionado CUD, eje de controversias, aceptaciones silenciosas y reclamos.

Uno de los primeros distritos en alzar la voz fue General Madariaga, la comuna gobernada por el radical Carlos Santoro. “Recibiremos 800 millones de pesos menos que en 2025”, afirmaron desde el municipio. Es un monto considerable que, en caso de ese distrito, equivale a un mes de masa salarial.

UNA PÉRDIDA SIGNIFICATIVA

“Si observamos los últimos diez años, este código (el CUD) ha bajado para nuestra ciudad en un 25% que, si lo vemos con valores actuales, para este año hubiesen significado $4.000.000.000, es decir, los sueldos de cuatro meses de todos los empleados municipales”, afirmaron desde la gestión de Santoro.

En Madariaga más del 60% de los recursos propios están compuestos por las transferencias que provienen de la Provincia, por los impuestos nacionales (como el IVA o Ganancias) y los impuestos provinciales (Ingresos Brutos, Inmobiliario) que recaudan todos los meses.

Además, en el distrito de la Quinta sección electoral cuestionaron que “el criterio para repartir los recursos depende de varios factores, entre ellos estadísticas en salud, las cuales fueron auditadas por el Ministerio de Salud de la Provincia siendo de los pocos municipios entre los 135 que tuvieron dichos controles. Además, información vinculada con la población de nuestra ciudad, que de acuerdo al último censo es de 22.624 habitantes, (sólo el padrón electoral que deja afuera a toda la población menor a 16 años, es de más de 20.700) claramente muy por debajo de la realidad, lo que impacta en recibir menos recursos para toda nuestra comunidad”.

En Mar del Plata también están que trinan. La ciudad “está siendo discriminada. En los últimos diez años, General Pueyrredón perdió casi el 5% de su participación en la coparticipación provincial. Y el golpe más fuerte llegó ahora: entre 2023 y 2025 se perdió, en solo dos años, lo mismo que en toda la década anterior”, disparó el senador nacional Maximiliano Abad.

El legislador radical fue el vocero del malestar marplatense. A pesar de que el distrito está en manos del PRO (tres el alejamiento de Guillermo Montenegro quedó a cargo Agustín Neme), los radicales abadistas forman parte de la administración local.

Abad dijo que el recorte genera importantes consecuencias. “Más de $3.000 millones menos entre 2022 y 2024, menos recursos para salud, seguridad, infraestructura y servicios y más presión sobre los vecinos”, redondeó.

“Mar del Plata es el principal destino turístico de la Provincia, los doce meses del año. Recibe millones de visitantes, genera empleo y sostiene una economía regional clave. Pero la Provincia no reconoce esa realidad”, añadió Abad. “No pedimos privilegios. Exigimos lo que nos corresponde”, concluyó.

¿CAMBIOS?

Con la polémica instalada, los libertarios plantearon que hay que ir directamente hacia la derogación del régimen de coparticipación. El senador platense Matías De Urraza propuso “ir hacia un esquema de autonomía total de los municipios” en el que cada comuna se haga cargo de la recaudación de los tributos provinciales.

“El sistema del CUD necesita una modificación, es una deuda institucional para trabajar entre todos”, sostuvo por su parte el diputado nacional del Frente Renovador, Sebastián Galmarini. Uno de los planteos es sumar a los distintos ítems para calcular el coeficiente el nivel de servicio en seguridad que prestan las comunas.

El caso es que, en el reparto, algunos municipios ganaron y otros perdieron. Según un estudio de la consultora PPA, entre los primeros aparecen Escobar, Alberti, General Rodríguez, Exaltación de la Cruz, Carlos Casares, Lomas de Zamora, José C. Paz, Moreno, Tigre, General Viamonte, La Plata, Berisso, Ensenada y Magdalena.

Del otro lado del mostrador aparecen, entre otros, Arrecifes, General Madariaga, General Arenales, General Lavalle, General Alvear, Luján, Maipú, General Guido, Merlo y Tapalqué.

