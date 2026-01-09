Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Morena Rial se separó y aseguraron que en la cárcel Magdalena “consume hielo por la ansiedad"
9 de Enero de 2026 | 16:56

Martín Leiro, el abogado de Morena Rial, dio detalles sobre el presente de la joven en la Unidad Penal de Magdalena y explicó de qué manera Jorge Rial colabora para ayudarla a transitar su estadía en prisión.

Según pudo comprobar la Agencia Noticias Argentinas, a fines de septiembre del año pasado, Morena Rial fue detenida tras incumplir una serie de requisitos impuestos por la Justicia en el marco de la causa por el robo en banda a una vivienda de Villa Adelina. 

Desde entonces, permanece alojada en la cárcel de Magdalena, luego de que fracasaran los distintos intentos por obtener el beneficio de la prisión domiciliaria.

En diálogo con La Posta del Espectáculo, el programa que conduce Gustavo Méndez, su abogado se refirió a la situación procesal de la hija de Jorge Rial y al impacto emocional que atraviesa mientras espera una definición judicial. 

Además, confirmó su reciente separación, la recomposición del vínculo familiar y reveló un detalle clave que la ayuda a manejar la ansiedad en el penal.

“La angustia de Morena tiene que ver con las expectativas que se fueron generando. Primero le decían ‘quedáte tranquila que te dan la domiciliaria’ y se la negaron. Después ‘quedáte tranquila que en Cámara se gana’ y tampoco ocurrió. Esa falta de resultados le generó mucha frustración”, explicó Leiro, quien además cuestionó el accionar judicial: “Siento que no se la está tratando de la misma manera que a otras personas ante la ley. Creo que se actúa más por el qué dirán que por lo que corresponde legalmente, es una opinión personal”.

El letrado también contó que en su última visita le llevó un elemento fundamental para el bienestar de Morena, adquirido por Jorge Rial: “Le llevé una heladera que le compró Jorge. Ella tiene un TOC y consume hielo de manera permanente, eso le calma la ansiedad y le hace bien. La alimentación al principio le costó, porque la cárcel no es un restaurante, pero ya logró adaptarse”.

En cuanto a su entorno familiar, Leiro destacó una evolución positiva: “Fortaleció mucho el vínculo con su familia. Volvió a comunicarse con Facundo, el padre de su hijo Francesco, y eso es algo que veo muy favorable tanto para su vida personal como para su futura reinserción social”.__IP__

Sobre la picadura de araña que sufrió semanas atrás, el abogado relativizó el episodio y aclaró que puede ocurrir en cualquier contexto. Además, confirmó que Morena ya no está en pareja: “El atraso que tuvo fue producto del estrés y la situación traumática que está atravesando, no de un embarazo. Y con su novio, tengo entendido que ya no está más”.

Por último, Leiro explicó que la joven realiza tareas dentro del penal: “Actualmente se encarga de llevar los legajos de los detenidos, donde se controla la información de todos los internos”.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
