Morena Rial se separó y aseguraron que en la cárcel Magdalena “consume hielo por la ansiedad"

El aumento del agua en La Plata: cómo y cuándo se aplicará la nueva tarifa
El aumento del agua en La Plata: cómo y cuándo se aplicará la nueva tarifa
VIDEO.- Crimen de Mateo en La Plata: la Justicia prorrogó la guarda sobre el menor acusado de asesinato
Paritarias: más gremios de Provincia se suman al pedido formal para reabrir urgente la negociación
Un jugador de la Selección argentina visitó un club de la Liga Amateur Platense y causó furor
Qué hacer en La Plata este fin de semana: teatro, música en vivo y espectáculos imperdibles
Luciano Castro rompió el silencio y se mostró arrepentido: "Me siento patético, me da mucha vergüenza"
Transporte inhabilitó a la influencer libertaria Eugenia Rolón y no podrá tramitar la licencia de conducir
VIDEO.- "Pirañas" del asfalto: así motochorros encañonan y le roban a un joven en La Plata
¿Una final menos para Estudiantes?: qué pasará con la Recopa de Campeones, nuevo torneo que creó la AFA
Argentina le devolvió a Estados Unidos los dólares con el swap de monedas
Ordenan dar de baja la tarjeta de la AFA que usaba el supuesto testaferro de Pablo Toviggino
More Rial se separó y aseguraron que en la cárcel Magdalena “consume hielo por la ansiedad"
¿Se te cortó la luz? ¿Te quedaste sin agua? Llamá al 412-0101, escribí al 2214779896 o envía MD por redes sociales
Francos ironizó sobre Toviggino: "Hay que ser un poco más serio para ser delincuente”
¿Cuáles son los descuentos y bonificaciones de ARBA para contribuyentes cumplidores?
Gimnasia busca más goles: caído lo de Cóccaro va a fondo por otro delantero
Boca tuvo paciencia y abrochó un refuerzo internacional de cara a la Libertadores
“Soy un therian”: qué significa identificarse como animal en un mundo que insiste en lo humano
El drama de los adultos mayores internados en La Plata: abandonados, sin visitas e incluso, hasta mueren solos
El conmovedor mensaje de Evangelina Anderson: cobró sentido luego del rescate de Bastian y Martín Demichelis
Misión GTA en la ruta: devolvieron una valija que se cayó de un micro que iba de La Plata a San Clemente
"Campeón de campeones", el nuevo libro de Estudiantes también en Capital Federal y el Gran Buenos Aires
La dramática confesión de Teto Medina: "Me diagnosticaron..."
Cuenta DNI activó hoy la promo más esperada por los bonaerenses: rubro, reintegro y tope
Milei y Bullrich se reunieron para revisar el calendario legislativo
Tercera muerte por hantavirus en la Provincia y hay alerta máxima: la nueva víctima, de Chacabuco
Madrugada violenta en Tolosa: fierrazos en la cabeza y puntazos en la espalda a la pareja de su ex
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Martín Leiro, el abogado de Morena Rial, dio detalles sobre el presente de la joven en la Unidad Penal de Magdalena y explicó de qué manera Jorge Rial colabora para ayudarla a transitar su estadía en prisión.
Según pudo comprobar la Agencia Noticias Argentinas, a fines de septiembre del año pasado, Morena Rial fue detenida tras incumplir una serie de requisitos impuestos por la Justicia en el marco de la causa por el robo en banda a una vivienda de Villa Adelina.
Desde entonces, permanece alojada en la cárcel de Magdalena, luego de que fracasaran los distintos intentos por obtener el beneficio de la prisión domiciliaria.
En diálogo con La Posta del Espectáculo, el programa que conduce Gustavo Méndez, su abogado se refirió a la situación procesal de la hija de Jorge Rial y al impacto emocional que atraviesa mientras espera una definición judicial.
Además, confirmó su reciente separación, la recomposición del vínculo familiar y reveló un detalle clave que la ayuda a manejar la ansiedad en el penal.
“La angustia de Morena tiene que ver con las expectativas que se fueron generando. Primero le decían ‘quedáte tranquila que te dan la domiciliaria’ y se la negaron. Después ‘quedáte tranquila que en Cámara se gana’ y tampoco ocurrió. Esa falta de resultados le generó mucha frustración”, explicó Leiro, quien además cuestionó el accionar judicial: “Siento que no se la está tratando de la misma manera que a otras personas ante la ley. Creo que se actúa más por el qué dirán que por lo que corresponde legalmente, es una opinión personal”.
LE PUEDE INTERESAR
Luciano Castro rompió el silencio y se mostró arrepentido: "Me siento patético, me da mucha vergüenza"
LE PUEDE INTERESAR
La dramática confesión de Teto Medina: "Me diagnosticaron..."
El letrado también contó que en su última visita le llevó un elemento fundamental para el bienestar de Morena, adquirido por Jorge Rial: “Le llevé una heladera que le compró Jorge. Ella tiene un TOC y consume hielo de manera permanente, eso le calma la ansiedad y le hace bien. La alimentación al principio le costó, porque la cárcel no es un restaurante, pero ya logró adaptarse”.
En cuanto a su entorno familiar, Leiro destacó una evolución positiva: “Fortaleció mucho el vínculo con su familia. Volvió a comunicarse con Facundo, el padre de su hijo Francesco, y eso es algo que veo muy favorable tanto para su vida personal como para su futura reinserción social”.__IP__
Sobre la picadura de araña que sufrió semanas atrás, el abogado relativizó el episodio y aclaró que puede ocurrir en cualquier contexto. Además, confirmó que Morena ya no está en pareja: “El atraso que tuvo fue producto del estrés y la situación traumática que está atravesando, no de un embarazo. Y con su novio, tengo entendido que ya no está más”.
Por último, Leiro explicó que la joven realiza tareas dentro del penal: “Actualmente se encarga de llevar los legajos de los detenidos, donde se controla la información de todos los internos”.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí