Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
La Ciudad

Denuncian la venta de terrenos en Berisso en una zona protegida del Bañado del Arroyo Maldonado

Denuncian la venta de terrenos en Berisso en una zona protegida del Bañado del Arroyo Maldonado
9 de Enero de 2026 | 18:22

Escuchar esta nota

La comercialización irregular de terrenos volvió a encender una señal de alerta en Berisso, luego de que se detectara la venta de lotes sin habilitación en una zona con severas restricciones urbanísticas y sin infraestructura básica, lo que podría derivar en estafas y futuros conflictos legales para los compradores.

En ese marco, la Municipalidad de Berisso, a través de la Subsecretaría de Tierra, Vivienda y Hábitat, advirtió sobre la venta de lotes cercanos al barrio Santa Cruz, puntualmente en el sector comprendido entre las calles 149 a 150 y de 19 a 21.

Según informaron desde el Municipio, la comercialización de esos terrenos se está realizando a través de corredores inmobiliarios y publicaciones en redes sociales, donde se promociona la supuesta existencia de tendido eléctrico, agua corriente y mensura, sin contar con la correspondiente autorización municipal.

Desde el área aclararon que el sector en cuestión presenta un alto déficit de infraestructura, ya que se trata de una zona de recuperación, clasificada como RC2 según la normativa vigente de uso del suelo. Esta condición implica restricciones que impiden cualquier tipo de edificación, además de la inexistencia de accesos y servicios básicos, como luz, agua potable u obras de infraestructura.

Ante esta situación, las autoridades municipales instaron a la comunidad a no realizar operaciones de compra en ese sector sin antes verificar la situación legal del terreno y consultar a los organismos oficiales, a fin de evitar posibles estafas o inconvenientes futuros.

LE PUEDE INTERESAR

El aumento del agua en La Plata: cómo y cuándo se aplicará la nueva tarifa

LE PUEDE INTERESAR

Frente a YPF: descarriló un tren de carga en Berisso
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Terror, anocracia e ilusiones migrantes: así es vivir en Venezuela, barriles llenos de fe pero vacíos de libertad

Todo sobre la nueva modalidad de estafa que circula por WhatsApp

Estudiantes tiene que vender pero.. ¿a quiénes? Los que están en la lista de salida

Gimnasia busca más goles y acelera por Auzmendi

¡Atención! Cambió el pronóstico del tiempo para La Plata y se adelantan las lluvias

La dramática confesión de Teto Medina: "Me diagnosticaron..."

El aumento del agua en La Plata: cómo y cuándo se aplicará la nueva tarifa

Madrugada violenta en Tolosa: fierrazos en la cabeza y puntazos en la espalda a la pareja de su ex
+ Leidas

¡Atención! Cambió el pronóstico del tiempo para La Plata y se adelantan las lluvias

Todo sobre la nueva modalidad de estafa que circula por WhatsApp

El drama de los adultos mayores internados en La Plata: abandonados, sin visitas e incluso, hasta mueren solos

Estudiantes tiene que vender pero.. ¿a quiénes? Los que están en la lista de salida

Paritarias: más gremios de Provincia se suman al pedido formal para reabrir urgente la negociación

Cuenta DNI activó hoy la promo más esperada por los bonaerenses: rubro, reintegro y tope

Gimnasia busca más goles y acelera por Auzmendi

Clausuran un loteo ilegal en una zona rural de La Plata: hubo un detenido
Últimas noticias de La Ciudad

El aumento del agua en La Plata: cómo y cuándo se aplicará la nueva tarifa

Frente a YPF: descarriló un tren de carga en Berisso

VIDEO.- El dilema de bajar la persiana, cada vez más locales cerrados en La Plata

¿Cuáles son los descuentos y bonificaciones de ARBA para contribuyentes cumplidores?
Espectáculos
"Pechuguita, caldo y fideos": la nueva vida sana de Christian Petersen
More Rial se separó y aseguraron que en la cárcel Magdalena “consume hielo por la ansiedad"
Luciano Castro rompió el silencio y se mostró arrepentido: "Me siento patético, me da mucha vergüenza"
La dramática confesión de Teto Medina: "Me diagnosticaron..."
Ninguneo de Flor Vigna a Luciano Castro por su infidelidad: "Oye, guapa, que la vara nunca esté baja"
Policiales
El escándalo del Senado: la Justicia pidió abrir celulares y computadoras de los detenidos
VIDEO.- Crimen de Mateo en La Plata: la Justicia prorrogó la guarda sobre el menor acusado de asesinato
El crudo relato de Pedro Troglio: "Te invitan a un asado, hay gente conocida, todo parece confiable y terminás comprando"
VIDEO.- "Pirañas" del asfalto: así motochorros encañonan y le roban a un joven en La Plata
Madrugada violenta en Tolosa: fierrazos en la cabeza y puntazos en la espalda a la pareja de su ex
Información General
Este finde se lanza la primera bola en el Casino Central de Mar del Plata
25 de Mayo, Capital Provincial del Carnaval: este finde, arranca el festival
Tercera muerte por hantavirus en la Provincia y hay alerta máxima: la nueva víctima, de Chacabuco
Invasión de barigüís: la mosca que muerde avanza en la Región
Hantavirus: ya son dos las muertes en la Provincia en lo que va de 2026
Deportes
Siguen los rumores en el mercado: ¿hay refuerzos al caer en el Pincha?
Un jugador de la Selección argentina visitó un club de la Liga Amateur Platense y causó furor
Boca tuvo paciencia y abrochó un refuerzo internacional de cara a la Libertadores
¿Una final menos para Estudiantes?: qué pasará con la Recopa de Campeones, nuevo torneo que creó la AFA
El arquero de Deportivo Madryn en terapia intensiva tras sufrir un paro cardíaco entrenando

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla