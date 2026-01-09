Denuncian la venta de terrenos en Berisso en una zona protegida del Bañado del Arroyo Maldonado

VIDEO.- El dilema de bajar la persiana, cada vez más locales cerrados en La Plata
La comercialización irregular de terrenos volvió a encender una señal de alerta en Berisso, luego de que se detectara la venta de lotes sin habilitación en una zona con severas restricciones urbanísticas y sin infraestructura básica, lo que podría derivar en estafas y futuros conflictos legales para los compradores.
En ese marco, la Municipalidad de Berisso, a través de la Subsecretaría de Tierra, Vivienda y Hábitat, advirtió sobre la venta de lotes cercanos al barrio Santa Cruz, puntualmente en el sector comprendido entre las calles 149 a 150 y de 19 a 21.
Según informaron desde el Municipio, la comercialización de esos terrenos se está realizando a través de corredores inmobiliarios y publicaciones en redes sociales, donde se promociona la supuesta existencia de tendido eléctrico, agua corriente y mensura, sin contar con la correspondiente autorización municipal.
Desde el área aclararon que el sector en cuestión presenta un alto déficit de infraestructura, ya que se trata de una zona de recuperación, clasificada como RC2 según la normativa vigente de uso del suelo. Esta condición implica restricciones que impiden cualquier tipo de edificación, además de la inexistencia de accesos y servicios básicos, como luz, agua potable u obras de infraestructura.
Ante esta situación, las autoridades municipales instaron a la comunidad a no realizar operaciones de compra en ese sector sin antes verificar la situación legal del terreno y consultar a los organismos oficiales, a fin de evitar posibles estafas o inconvenientes futuros.
