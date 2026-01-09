Susto en Arturo Seguí por un incendio de campos detrás de una escuela

Un incendio de campos generó este viernes momentos de fuerte preocupación en la localidad platense de Arturo Seguí, luego de que una quema de basura realizada por vecinos se descontrolara y diera origen a un foco ígneo de consideración en un predio ubicado detrás de una escuela. El avance de las llamas encendió la alarma entre los habitantes de la zona, principalmente por la cercanía del fuego con varias viviendas.

El episodio se registró en el sector comprendido por las calles 409 y 152, donde el incendio comenzó a expandirse rápidamente favorecido por las condiciones del terreno seco. Ante la situación, una dotación de los Bomberos Voluntarios de Arturo Seguí acudió de inmediato al lugar para iniciar las tareas de contención y evitar que el fuego alcanzara zonas habitadas.

Los bomberos trabajaron durante aproximadamente una hora, desplegando un operativo que permitió controlar el foco ígneo y finalmente extinguirlo por completo. Durante ese lapso, el humo y las llamas fueron visibles desde distintos puntos del barrio, lo que incrementó la inquietud de vecinos y docentes, que siguieron con atención el desarrollo de las tareas.

Si bien no se registraron personas heridas ni daños materiales en las viviendas cercanas ni en el establecimiento educativo, el incendio volvió a poner en evidencia los riesgos asociados a la quema de residuos a cielo abierto. "Este tipo de prácticas, frecuentes en zonas semiurbanas, pueden derivar rápidamente en incendios de campos con potenciales consecuencias graves, especialmente en períodos de altas temperaturas y escasas precipitaciones", aclararon los bomberos.

Desde el cuartel de bomberos remarcaron la importancia de "evitar cualquier tipo de quema y de dar aviso inmediato ante la presencia de humo o fuego, ya que una intervención temprana resulta clave para impedir que situaciones como la ocurrida en Arturo Seguí se transformen en siniestros de mayor magnitud".