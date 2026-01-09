Ordenan dar de baja la tarjeta de la AFA que usaba el supuesto testaferro de Pablo Toviggino

El juez federal Marcelo Aguinsky ordenó dar de baja la tarjeta corporativa de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) que utilizaba Luciano Pantano, señalado en la causa que investiga la compra de una mansión en Pilar como presunto testaferro de Pablo Toviggino, tesorero de la entidad.

La medida incluye la suspensión inmediata de todos los débitos asociados al plástico, emitido por American Express, y busca frenar un nivel de gastos que, según el expediente judicial, promediaba los 50 millones de pesos mensuales.

De acuerdo con la resolución, el magistrado ordenó a la empresa emisora bloquear la tarjeta tras detectar consumos que no guardaban relación con funciones institucionales de la AFA. Entre los gastos relevados figuran pagos de facturas de electricidad correspondientes a viviendas de Pantano y de integrantes de su familia, además de otros consumos de carácter personal.

Pantano aparece como una pieza central en la investigación por presuntas maniobras de ocultamiento patrimonial vinculadas al entorno de Toviggino, hombre de máxima confianza del presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia. La documentación analizada por el juzgado señala que el uso de la tarjeta corporativa se extendía a erogaciones personales sostenidas en el tiempo, con montos millonarios.

Entre los pagos efectuados con ese medio figuran también los Telepase de autos de alta gama registrados en una mansión ubicada en Pilar, inmueble que se encuentra bajo la lupa judicial. La propiedad había pertenecido al exfutbolista Carlos Tevez y fue adquirida por Real Central SRL, una sociedad integrada por Luciano Pantano, inscripto como monotributista, y su madre, Ana Conte, jubilada.

Los registros incorporados al expediente muestran que la titularidad formal del inmueble fue variando con el paso del tiempo. En una primera etapa, Pantano figuró como “propietario/residente” desde el 4 de diciembre de 2021. Luego, a partir del 4 de enero de 2023, esa condición pasó a nombre de su hermano, Diego Fabián Pantano. Para la Justicia, ese corrimiento es uno de los elementos clave para determinar si existieron maniobras destinadas a disimular la verdadera propiedad del bien.

A esa línea de investigación se suma otro dato considerado relevante: la hija de Pablo Toviggino también aparece registrada en distintos momentos como propietaria o residente del mismo inmueble. Para los investigadores, ese cruce refuerza el vínculo entre la familia Pantano y el tesorero de la AFA.

El expediente incorpora además listados de personas invitadas a la mansión de Pilar. Allí figuran, entre otros, Máximo Toviggino, hijo del dirigente de la AFA, y Norberto José Pantano, otro de los hermanos de Luciano. Ambos aparecen asentados como invitados habituales, según surge de la documentación aportada por la fiscalía.

En este contexto, Aguinsky resolvió el 26 de diciembre suspender la feria judicial de enero para continuar con la investigación. El juez también rechazó los planteos de Pantano y Conte para trasladar la causa a un juzgado de Campana y ratificó su competencia para seguir al frente del expediente.

En los últimos días, el magistrado ordenó nuevas medidas de prueba, entre ellas el relevamiento de cámaras de seguridad cercanas a la vivienda de Pilar, con el objetivo de verificar si, en los días previos al allanamiento, se produjeron traslados de autos de alta gama y caballos.

La investigación avanzará además sobre la empresa Flyzar, propietaria de un helicóptero mencionado en la causa. La firma deberá aportar el listado de pilotos, pasajeros y vuelos realizados, información que será incorporada al análisis judicial.

En paralelo, Aguinsky dispuso convocar al nuevo titular de la Dirección General Impositiva (DGI), Mariano Mengochea, para profundizar las pesquisas sobre sociedades comerciales que habrían intervenido en la compra de la estancia de Pilar y que estarían vinculadas a altos funcionarios de la AFA.