El ex jefe de Gabinete Guillermo Francos aseguró que su salida del Gobierno de Javier Milei respondió a un reordenamiento interno y negó conflictos personales. En una entrevista con Clarín, explicó que dio un paso al costado al considerar que podía convertirse en un “obstáculo” dentro de un equipo con diferencias de opinión, y remarcó que no guarda rencores ni hará cuestionamientos públicos a ex compañeros de gestión.
Desde afuera del Ejecutivo, Francos sostuvo que al Gobierno “le está yendo bien”, destacó la aprobación del Presupuesto y se mostró confiado en que avanzará la reforma laboral, a la que consideró clave para atraer inversiones. También afirmó que percibe un fuerte respaldo social al Presidente tras las elecciones de octubre, algo que —según dijo— constata en la calle y durante sus viajes.
En ese marco, elogió a Milei y lo definió como “un bocho”, un dirigente distinto, con personalidad fuerte y estilo rupturista. Sobre la condena a Cristina Fernández de Kirchner, señaló que el Gobierno no se atribuye el fallo, sino haber garantizado que la Justicia actúe con independencia, lo que consideró una muestra de funcionamiento institucional.
Ya fuera de la función pública, Francos contó que hoy se dedica con mayor tiempo a un emprendimiento privado: una granja avícola en Roque Pérez, que posee desde 2011 y cuenta con unas 300 mil gallinas ponedoras. También reveló que evalúa escribir sobre su trayectoria política y que recibe propuestas para trabajar en el sector privado.
En el tramo final de la entrevista, lanzó fuertes críticas contra Pablo Toviggino, tesorero de la AFA. “El que me dijo que tenía los dientes amarillos ahora se demostró que tiene los dedos verdes. Se manejó con una impunidad ridícula. Hay que ser un poco más serio para ser delincuente”, ironizó. Y agregó: “Estafaron a la AFA”, al ser consultado sobre un eventual destino judicial del dirigente.
Francos también opinó sobre la captura de Nicolás Maduro, a la que calificó como “bárbara” y “espectacular”. Afirmó que se trata de un “dictador sanguinario” y recordó el caso del gendarme argentino Nahuel Gallo, aún retenido. “Que haya caído Maduro con el método que cayó me parece excepcional”, sostuvo.
Finalmente, no descartó un regreso a la función pública si Milei volviera a convocarlo: aseguró estar dispuesto a dialogar y afirmó que todavía tiene “mucho para ofrecer” en la vida política.
