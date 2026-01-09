Transporte inhabilitó a la influencer libertaria Eugenia Rolón y no podrá tramitar la licencia de conducir

El Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires sancionó a la joven que protagonizó un siniestro vial bajo los efectos del alcohol en Mar de Ajó y resolvió que no podrá tramitar su licencia de conducir en territorio bonaerense. Se trata de Eugenia Rolón, de 23 años, pareja de Iñaki Gutiérrez, el tiktoker cercano al presidente Javier Milei.

Según se informó oficialmente, el hecho ocurrió durante la mañana del jueves 8 de enero, cuando Rolón chocó contra un poste de alumbrado público tras realizar maniobras peligrosas. Al ser sometida al test de alcoholemia, se constató que conducía con 1,89 gramos de alcohol por litro de sangre, muy por encima del límite permitido.

“Ante el siniestro protagonizado por Eugenia Rolón en la localidad de Mar de Ajó, el Ministerio de Transporte actuó de oficio y dispuso su inhabilitación para tramitar la licencia de conducir en la provincia de Buenos Aires”, indicaron desde la cartera que conduce Martín Marinucci.

Desde el organismo provincial remarcaron que la situación fue aún más grave al confirmarse que la joven no poseía licencia de conducir habilitante, configurando una doble infracción. “Se trató de dos fallas graves que pusieron en riesgo la vida de vecinos y vecinas del distrito costero y atentaron contra las políticas de seguridad vial”, señalaron.

En paralelo, el Juzgado de Faltas de Dolores adoptó una medida preventiva y resolvió:

“DISPONER, con carácter urgente, la prohibición preventiva de otorgamiento y expedición de licencia de conducir a favor de la Sra. Rolón Eugenia Noemí, conforme a la Ley 13.927, su decreto reglamentario y el artículo 83 de la Ley 24.449, hasta tanto se dicte resolución definitiva”.

Desde el Ministerio de Transporte reiteraron su compromiso con las políticas de alcohol cero al volante y subrayaron la importancia de sanciones ejemplificadoras para reducir la siniestralidad vial.