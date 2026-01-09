Gimnasia a fondo por Auzmendi: el ofrecimiento del Lobo por el delantero

Agustín Auzmendi es el delantero apuntado por Gimnasia. Aún antes de que Matías Cóccaro arreglara sorpresivamente con Newell’s Old Boys, la dirigencia albiazul ya había apuntado todos sus esfuerzos a la llegada del delantero de Godoy Cruz, quien ya tiene arreglados los números de su contrato con el club de calle 4. Su llegada está muy cerca.

En las últimas horas, Gimnasia aceleró por la contratación del delantero de Godoy Cruz e hizo un ofrecimiento por el préstamo con un cargo importante con opción de compra para diciembre de este año. El jueves por la noche hubo una reunión entre las partes en nuestra ciudad y anoche existió un nuevo contacto para cerrar la llegada del jugador, que tiene su contrato personal acordado con el Lobo. José Eduardo Mansur, nuevamente presidente tombino, es un hueso duro de roer en la negociación, pero también sabe que el futbolista desea jugar en Gimnasia.

¿Dónde está las diferencias? En la forma de pago. Primero hubo un tironeo por el monto del préstamo y más tarde se discutió el pago en cuotas. Además, desde Mendoza se habla de una opción del orden del 1.200.000 dólares para diciembre de este año. Y habrá que ver si el club mendocino tendrá una plusvalía en caso de una futura venta.

En el Lobo buscan cerrar la operación cuanto antes y -en caso de no tener una respuesta positiva- avanzarán por una nueva alternativa que la CD ya maneja en silencio. No se trata de Enzo Copetti, el delantero de Rosario Central que fue ofrecido pero en principio no corre en el armado del plantel tripero para el próximo Apertura. Por todo eso, el fichaje del delantero debe definirse en estas horas, a más tardar durante el fin de semana.

Cerca de cumplir los 29 años (los festeja el 1 de febrero) Agustín Auzmendi tiene una carrera muy particular, ya que la campaña pasdada en el Tomba fue su primera experiencia en la máxima categoría del fútbol argentino.

Nacido en González Cháves, provincia de Buenos Aires, llegó al fútbol de Buenos Aires para jugar en la divisiones juveniles de Acassuso, donde en la temporada 2016-2017 de la Primera B Metropolitana se produjo su debut en primera.

En 2022 comenzaron sus pasos por el exterior, ya que disputó apenas cuatro partidos con la camiseta de Jaguares de Córdoba, de la primera división de la Dimayor colombiana. Unos meses después de ese mismo año, tuvo su primera experiencia en el fútbol hondureño ya que arribó al recién ascendido Olancho FC. Sus buenos rendimientos y una racha goleadora de 12 tantos en 13 partidos le permitieron dar el salto a uno de los clubes grandes de ese país: a inicios de julio de 2023 pasó al Motagua.

Con el F.C. Motagua fue el máximo goleador en las dos temporadas que disputó. Allí compartió plantel con su hermano Rodrigo Auzmendi, de paso por la Reserva tripera y presente en Banfield. Ambos fueron campeones del Torneo Apertura 2024 dirigidos por el argentino Diego Vázquez, un nuevo festejo del Motagua luego de que el Olimpia de Pedro Troglio hubiera ganado ocho de los últimos nueve torneos de la Liga Nacional de Fútbol Profesional de Honduras.

A principios de 2025, el antecedente de los goles en Honduras le permitió a Agustín Auzmendi llegar a Godoy Cruz con un panorama bien diferente, ya que tenía por delante el desafío de la Copa Sudamericana. Nadie en Mendoza tenía en los planes que el Tomba perdiera la categoría como finalmente sucedió a fines del año pasado.En el conjunto bodeguero disputó 31 encuentros y marcó ocho goles, entre Apertura, Clausura, Sudamericana y Copa Argentina.

¿Qué busca Zaniratto además del centrodelantero?

No serán muchos los nombres nuevos en el Lobo. Tras asegurar las extensiones de los contratos de los titulares del semestre pasado -Enzo Martínez, Augusto Max y Renzo Giampaoli- y firmar nuevamente a Franco Torres y Gonzalo González, los refuerzos serán Ignacio Fernández, Ignacio Miramón y un centrodelantero, sea Auzmendi u otro apellido. Al margen de esas tres posiciones, la CD albiazul apunta a la búsqueda de un extremo.

Gimnasia no buscará un lateral ante la salida de Pintado ni un quinto central para reemplazar a Gastón Suso (ver aparte) pero sí será prioritario el reemplazo del colombiano Alejandro Piedrahíta. Más allá de que luego pueda aparecer alguna oportunidad de mercado, el extremo será el último refuerzo del receso, siempre y cuando no haya ventas de potenciales titulares.

Al extremo hay que buscarlo en el exterior, ya que hoy es inviable el regreso de Matías Reali (jugó en juveniles y no le ofrecieron contrato profesional). Tampoco es posible la llegada de jugadores con una gran cotización, tales los casos de Johan Carbonero o Diego Valoyes. Por eso, hay que pensar en algún delantero joven, picante o con muy buena técnica indiovidual, para competir con manuel Panaro, Jeremías Merlo y Franco Torres. Con ese puesto, se cerrará el mercado de pases.