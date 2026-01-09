Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Súper Cartonazo por $4.000.000: los números que salieron hoy en el diario EL DIA

Política y Economía

Argentina le devolvió a Estados Unidos los dólares con el swap de monedas

Se utilizaron cerca de 2.500 millones de dólares

Argentina le devolvió a Estados Unidos los dólares con el swap de monedas
9 de Enero de 2026 | 12:27

Escuchar esta nota

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) comunicó oficialmente que durante el mes de diciembre de 2025 procedió a cancelar la totalidad de las operaciones financieras mantenidas con el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, transacciones que se habían ejecutado en el marco del acuerdo de estabilización cambiaria por un monto de 20 mil millones de dólares, que fue anunciado el pasado 20 de octubre.

La cancelación abarca los movimientos registrados durante el cuarto trimestre del año pasado y este mecanismo financiero fue diseñado para brindar previsibilidad al mercado cambiario argentino ante las presiones sufridas durante el último tramo de 2025.

De acuerdo a las informaciones oficiales que surgieron de documentos de ambos países, Argentina utilizó cerca de 2.500 millones de dólares de la línea acordada.

Fueron dólares que el Tesoro de los Estados Unidos vendió en el mercado local en las semanas previas a las elecciones de octubre en momento en que el tipo de cambio llegó al techo de la banda de flotación.

Desde el Banco Central insistieron que este tipo de operaciones son de extrema confidencialidad y, por lo tanto, no se precisan los movimientos que se realizan.

Asimismo, afirman que el swap permanece vigente, lo cual quiere decir que en caso de alguna nueva turbulencia financiera, Argentina podrá apelar nuevamente a esos fondos.

Con la finalización de estas operaciones, el Banco Central regulariza su posición frente al Departamento del Tesoro, cerrando el ciclo de intervención cambiaria que se activó tras el anuncio de octubre para contener la volatilidad del peso.

