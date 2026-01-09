Tensión en el Hospital de Niños de La Plata: un hombre amenazó con arrojarse al vacío

VIDEO.- El dilema de bajar la persiana, cada vez más locales cerrados en La Plata
Es padre de una nenita internada. Discutió con su pareja.
Escuchar esta nota
Momentos de tensión y preocupación se vivieron este viernes en el Hospital de Niños Sor María Ludovica, en La Plata, a raíz de un conflicto familiar que habría derivado en una amenaza de autolesión por parte de un hombre.
Según trascendió de fuentes oficiales, el episodio habría involucrado a una pareja oriunda de la localidad de Chacabuco, cuyos integrantes tendrían una bebé de aproximadamente dos meses internada en el centro de salud. En ese contexto, se habría producido una discusión entre ambos adultos, presuntamente motivada por desacuerdos personales.
Siempre de acuerdo a la información preliminar, tras el intercambio verbal, el hombre se habría dirigido solo hacia el tercer piso del hospital, donde habría manifestado intenciones de arrojarse, lo que activó un inmediato protocolo de seguridad.
Personal del hospital y efectivos de seguridad lograron intervenir y contener la situación, persuadiendo al hombre para que desistiera de su accionar y descendiera del lugar, sin que se registraran personas heridas.
En las adyacencias del Hospital de Niños se desplegó un importante operativo preventivo, con la presencia de patrulleros policiales, rescatistas de la División Riesgos Especiales de Bomberos y móviles de la Patrulla Municipal, lo que generó preocupación entre pacientes, familiares y transeúntes.
La bebé continuaría internada en el establecimiento, mientras que se aguardaba la confección del parte oficial correspondiente para esclarecer lo sucedido y determinar las actuaciones a seguir.
