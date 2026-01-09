VIDEO.- Crimen de Mateo en La Plata: la Justicia prorrogó la guarda sobre el menor acusado de asesinato
VIDEO.- Crimen de Mateo en La Plata: la Justicia prorrogó la guarda sobre el menor acusado de asesinato
Paritarias: más gremios de Provincia se suman al pedido formal para reabrir urgente la negociación
VIDEO.- Terminó la tensa audiencia por el aumento del agua en La Plata: cuándo se aplicaría la nueva tarifa
Un jugador de la Selección argentina visitó un club de la Liga Amateur Platense y causó furor
Qué hacer en La Plata este fin de semana: teatro, música en vivo y espectáculos imperdibles
VIDEO.- "Pirañas" del asfalto: así motochorros encañonan y le roban a un joven en La Plata
¿Una final menos para Estudiantes?: qué pasará con la Recopa de Campeones, nuevo torneo que creó la AFA
Argentina le devolvió a Estados Unidos los dólares con el swap de monedas
Ordenan dar de baja la tarjeta de la AFA que usaba el supuesto testaferro de Pablo Toviggino
El crudo relato de Pedro Troglio: "Te invitan a un asado, hay gente conocida, todo parece confiable y terminás comprando"
Francos ironizó sobre Toviggino: "Hay que ser un poco más serio para ser delincuente”
¿Cuáles son los descuentos y bonificaciones de ARBA para contribuyentes cumplidores?
Gimnasia busca más goles: caído lo de Cóccaro va a fondo por otro delantero
Boca tuvo paciencia y abrochó un refuerzo internacional de cara a la Libertadores
“Soy un therian”: qué significa identificarse como animal en un mundo que insiste en lo humano
El conmovedor mensaje de Evangelina Anderson: cobró sentido luego del rescate de Bastian y Martín Demichelis
Misión GTA en la ruta: devolvieron una valija que se cayó de un micro que iba de La Plata a San Clemente
"Campeón de campeones", el nuevo libro de Estudiantes también en Capital Federal y el Gran Buenos Aires
La dramática confesión de Teto Medina: "Me diagnosticaron..."
Cuenta DNI activó hoy la promo más esperada por los bonaerenses: rubro, reintegro y tope
Milei y Bullrich se reunieron para revisar el calendario legislativo
¿Se te cortó la luz? ¿Te quedaste sin agua? Llamá al 412-0101, escribí al 2214779896 o envía MD por redes sociales
Tercera muerte por hantavirus en la Provincia y hay alerta máxima: la nueva víctima, de Chacabuco
Madrugada violenta en Tolosa: fierrazos en la cabeza y puntazos en la espalda a la pareja de su ex
Todo sobre la nueva modalidad de estafa que circula por WhatsApp
Chiqui Tapia saca músculo político y se junta con intendentes del PJ
VIDEO. Protestas en Irán: una revuelta nacional sin líderes visibles que acelera el desgaste del régimen
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
En la antesala de un nuevo año, uno de los clubes más tradicionales de La Plata vivió una jornada especial con la visita de un jugador de la Selección argentina, lo que generó una verdadera revolución entre chicos, chicas y dirigentes de la institución.
La experiencia fue compartida por el propio club en sus redes sociales, donde destacaron el valor del encuentro: “Compartir un rato con alguien que salió del fútbol argentino es un orgullo enorme y una inspiración para todos los chicos y chicas del club. Gracias por la humildad, el tiempo y el mensaje. Estos encuentros dejan huella”.
El protagonista fue Juan Manuel “el Flaco” López, delantero del Palmeiras, quien se acercó al club Asociación Iris, ubicado en el barrio platense de San Carlos, y compartió un grato momento con los presentes. La visita se dio antes de fin de año y sorprendió a toda la comunidad deportiva local.
López, que recientemente fue convocado por Lionel Scaloni para la última doble fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, mantiene un fuerte vínculo con el fútbol regional. Cabe recordar que dio sus primeros pasos en San Lorenzo de Villa Castells, dentro de la Liga Amateur Platense, antes de consolidarse como figura en Lanús y dar el salto al fútbol brasileño.
La presencia del delantero no solo dejó fotos y anécdotas, sino también un mensaje inspirador para los jóvenes futbolistas del club, que vivieron de cerca la experiencia de un jugador surgido del fútbol amateur que logró llegar a la élite.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí