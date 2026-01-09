Un jugador de la Selección argentina visitó un club de la Liga Amateur Platense y causó furor

En la antesala de un nuevo año, uno de los clubes más tradicionales de La Plata vivió una jornada especial con la visita de un jugador de la Selección argentina, lo que generó una verdadera revolución entre chicos, chicas y dirigentes de la institución.

La experiencia fue compartida por el propio club en sus redes sociales, donde destacaron el valor del encuentro: “Compartir un rato con alguien que salió del fútbol argentino es un orgullo enorme y una inspiración para todos los chicos y chicas del club. Gracias por la humildad, el tiempo y el mensaje. Estos encuentros dejan huella”.

El protagonista fue Juan Manuel “el Flaco” López, delantero del Palmeiras, quien se acercó al club Asociación Iris, ubicado en el barrio platense de San Carlos, y compartió un grato momento con los presentes. La visita se dio antes de fin de año y sorprendió a toda la comunidad deportiva local.

López, que recientemente fue convocado por Lionel Scaloni para la última doble fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, mantiene un fuerte vínculo con el fútbol regional. Cabe recordar que dio sus primeros pasos en San Lorenzo de Villa Castells, dentro de la Liga Amateur Platense, antes de consolidarse como figura en Lanús y dar el salto al fútbol brasileño.

La presencia del delantero no solo dejó fotos y anécdotas, sino también un mensaje inspirador para los jóvenes futbolistas del club, que vivieron de cerca la experiencia de un jugador surgido del fútbol amateur que logró llegar a la élite.