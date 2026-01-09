VIDEO. El dilema de bajar la persiana, cada vez más locales cerrados en La Plata

El cierre de locales comerciales volvió a encender una señal de alerta en La Plata durante el tramo final de 2025 y marca un comienzo de 2026 con fuerte preocupación en el sector. Según un relevamiento de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), elaborado a partir de datos analizados por la Federación de Mayoristas y Proveedores del Estado de la Provincia de Buenos Aires (FEMAPE), el número de locales inactivos en las principales áreas comerciales de la Ciudad registró un crecimiento interanual del 160%.

En concreto, durante el bimestre noviembre-diciembre de 2025 se detectaron 13 locales sin actividad comercial en las zonas relevadas de la capital bonaerense. Se trata de negocios cerrados, en venta, en alquiler o clausurados, una cifra que contrasta con el mismo período de 2024 y refleja el impacto que tuvo el cierre del año sobre el entramado comercial platense.

El informe, no obstante, muestra una leve desaceleración en relación con el bimestre previo. Comparado con septiembre-octubre de 2025, el número de locales inactivos registró un descenso del 13,3%, aunque el nivel sigue siendo elevado y consolida una tendencia preocupante para el sector.

Desde las entidades que elaboraron el relevamiento explican que el fenómeno responde a una combinación de factores: la caída del consumo, el aumento sostenido de los costos operativos, el peso de los alquileres comerciales, las tarifas de servicios y la presión impositiva, en un contexto donde las ventas no logran recuperarse.

“Estábamos facturando lo mismo con dos locales”

Uno de los casos recientes es el de Yerba Uruguaya, que decidió cerrar uno de sus locales tras apenas seis meses de funcionamiento. Emiliano Gómez, dueño del emprendimiento, explicó a EL DÍA que la decisión fue estrictamente económica.

“Nosotros tenemos el local histórico en 45, y abrimos este otro más que nada por una cuestión personal, porque siempre fue mi lugar preferido de La Plata. Pero la facturación no se incrementó como esperábamos: estábamos facturando lo mismo con dos locales”, relató.

El comerciante detalló que los costos fijos terminaron inclinando la balanza. “Dos alquileres, empleados, gastos… calculábamos que la facturación iba a subir entre un 30 y un 40%, y no llegamos a ese objetivo. Entonces hubo que cortar por lo sano”, explicó.

El cierre no estuvo exento de lo emocional. “Pensé que no me iba a afectar tanto, pero cuando cerrás te pega. Mi abuelo había venido a conocer el local, falleció hace poco, tengo fotos con él ahí. Fue durísimo”, contó Gómez, quien remarcó que el negocio sigue funcionando en su local original y que gran parte de las ventas hoy se canalizan por redes sociales y comercio online.

“Esto fue una prueba. No salió como esperábamos, pero seguimos. Hay que tener autocrítica, no echarle la culpa a nadie y meterle para adelante. Lo más importante es la salud, lo demás se arregla”, concluyó.

“Es la mayor cantidad de locales en alquiler en 6 o 7 años”

Desde una mirada más amplia, Diego Piancazzo, gerente de la Cámara de Comercio de La Plata, advirtió que el inicio de 2026 encuentra a la ciudad en un escenario complejo. “Estamos teniendo la mayor cantidad de locales vacíos o en alquiler de los últimos seis o siete años. Es algo que no se venía dando”, señaló.

Según explicó, los rubros más golpeados son los vinculados a la vestimenta y bienes de segunda necesidad, mientras que los comercios relacionados con alimentos logran sostenerse un poco más. “Los emprendimientos nuevos son los más vulnerables. Arrancan una inversión y a los pocos meses tienen que cerrar porque no tienen espalda”, indicó.

Piancazzo enumeró los factores que afectan al sector: “La presión impositiva es muy fuerte, el alquiler es prácticamente un socio más y, sobre todo, la pérdida del poder adquisitivo del consumidor final, que es lo que más está traccionando hacia abajo”.

También señaló un cambio en el mapa comercial de la ciudad. “Se están desarrollando pequeños centros comerciales en zonas como la 137, Olmos o Echeverri, mientras que el centro tradicional, como 8 y 12, pierde protagonismo. Los locales más caros quedan para grandes empresas y el comerciante chico busca alternativas en los barrios”.

Desde la Cámara de Comercio reclaman medidas que faciliten la apertura y sostenimiento de negocios. “Pedimos que se simplifique la carga impositiva y que haya algún tipo de compensación. Es un trabajo que debe darse a nivel nacional, provincial y municipal”, afirmó.

Un comienzo de año con persianas bajas

Con este escenario, La Plata inició el 2026 con persianas bajas en distintos corredores comerciales y una creciente preocupación entre comerciantes, cámaras empresarias y emprendedores. La caída del consumo aparece como el factor determinante y, según advierten desde el sector, si no hay una mejora en el poder adquisitivo, el cierre de locales podría profundizarse en los próximos meses.

El dilema de “aguantar o bajar la persiana” vuelve a instalarse en la Ciudad, en un contexto donde sostener un comercio abierto se vuelve, para muchos, una carrera cada vez más cuesta arriba.