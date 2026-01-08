Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Política y Economía

Aumento a estatales y docentes: gremios presionan y piden formalmente reabrir urgente la negociación
8 de Enero de 2026 | 15:26

La postergación de la paritaria prevista para diciembre profundizó la incertidumbre entre docentes, estatales y judiciales bonaerenses, que reclaman definiciones urgentes sobre la recomposición salarial. Si bien el Gobierno provincial atribuye la demora a la “asfixia financiera” provocada por el Ejecutivo nacional, los sindicatos insisten en la necesidad inmediata de retomar la negociación.

La relación entre los gremios estatales y el gobernador Axel Kicillof atraviesa uno de sus momentos de más incertidumbre de los últimos años. El atraso salarial, la sostenida pérdida del poder adquisitivo y la ausencia de anuncios concretos sobre aumentos encendieron las alarmas en los sectores que representan a trabajadores de la administración pública, la educación, la salud y el Poder Judicial.

En este contexto, mientras algunos dirigentes sindicales focalizan sus cuestionamientos en las políticas del Gobierno nacional que encabeza Javier Milei, otros advierten que la paciencia comienza a agotarse y no descartan avanzar con medidas de fuerza si no hay respuestas en el corto plazo.

Desde el entorno del mandatario bonaerense reiteran que el escenario económico está fuertemente condicionado por la falta de recursos y el recorte de fondos nacionales. No obstante, la incertidumbre se profundiza ante la ausencia de un aumento salarial que permita recomponer ingresos fuertemente deteriorados por la inflación.

Este jueves, el gremio Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) reclamó de manera formal al Gobierno de la provincia de Buenos Aires la reapertura urgente de la mesa paritaria salarial para los trabajadores comprendidos en la Ley 10.430.

El pedido quedó plasmado en una carta presentada hoy ante el Ministerio de Trabajo bonaerense, dirigida al director provincial de Negociación Colectiva, Juan Pablo Lorenzo, y lleva la firma del secretario gremial de UPCN Provincia, Juan Pablo Martín.

En el escrito, el sindicato solicita que se arbitren “los medios necesarios para convocar de manera urgente a la reapertura de la mesa paritaria salarial”, al tiempo que advierte que la organización no da por cerrada la pauta correspondiente al año 2025.

Según se detalla en la nota, las dificultades generadas por el tratamiento del paquete de leyes fiscales enviado a la Legislatura a fines del año pasado postergaron una discusión que el gremio considera “tan necesaria”, en un contexto de fuerte deterioro del poder adquisitivo de los trabajadores estatales.

La presentación ya fue recepcionada oficialmente por la cartera laboral y ahora UPCN aguarda una respuesta favorable por parte de las autoridades provinciales.

Se espera que en las próximos horas tanto desde la Federación de Gremios Estatales y Particulares de la Provincia de Buenos Aires (Fegeppba), como desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) también se podrían formalizar pedidos para sentarse a negociar los salarios.

