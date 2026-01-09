Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Luciano Castro rompió el silencio y se mostró arrepentido: "Me siento patético, me da mucha vergüenza"

Luciano Castro rompió el silencio y se mostró arrepentido: "Me siento patético, me da mucha vergüenza"
9 de Enero de 2026 | 16:50

Escuchar esta nota

Desde que se viralizaron los audios de Luciano Castro con Sarah Borrell, una joven danesa de 28 años, distintas mujeres que formaron parte de su vida —tanto del pasado como del presente— salieron a hablar públicamente y a referirse a las infidelidades del actor. Sin embargo, hasta ahora faltaba su propia palabra.

Este viernes, Castro decidió romper el silencio y brindó una entrevista al programa Intrusos, desde la playa en Mar del Plata, donde suele pasar sus veranos. Lejos de esquivar el tema, el actor se mostró arrepentido, hizo un fuerte mea culpa y se refirió al impacto que su accionar tuvo en su pareja, Griselda Siciliani.

Sin mostrarse enojado, y hasta con cierta ironía, Castro comenzó reconociendo su incomodidad: “Es patético. Lo primero que me pasa es que me da vergüenza, después escucharme me da mucha vergüenza”, insistió.

Luego agregó: “Me da mucha tristeza encontrarme de nuevo en el mismo lugar, de tener que explicar cosas por… Está claro que hay un montón de cosas mías que tienen que ver con patrones que hay que mejorar. Pero realmente es absurdo, es patético”, repitió, entre risas nerviosas.

Al referirse al momento en que tuvo que contarle lo sucedido a Siciliani, fue aún más contundente: “Cuando le tuve que contar a Griselda, es eso: es patético. Tengo esa gran virtud de conseguir grandes cosas en mi vida y de inmediato destruirlas en un segundo”, aseguró, en un claro gesto de autocrítica.

Consultado sobre qué fue lo que más le afectó —si la situación en sí o la viralización de los audios—, Castro respondió sin filtros: “No, todas esas cosas chistosas que uno cree que son graciosas y sos un pelotudo… Pero bueno, también está bien darse cuenta. Es como cuando te marcan un error, como cuando te comés un bife en la vida. Bueno, a mí me sigue pasando, evidentemente”, reconoció.

