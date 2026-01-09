"Pechuguita, caldo y fideos": la nueva vida sana de Christian Petersen

Christian Petersen volvió a comunicarse con sus seguidores luego de recibir el alta médica y lo hizo desde su casa, donde mostró como se alimenta tras su internación.

El reconocido chef compartió en sus redes sociales la imagen de su almuerzo, una preparación simple, casera y reconfortante, según se informó la Agencia Noticias Argentinas que marcó su regreso paulatino a la rutina tras casi un mes de internación.

El plato elegido fue un caldo desgrasado de pollo con fideos cabello de ángel, pechuga de pollo, cubos de queso cuartirolo y queso Lincoln, coronado con una mitad de huevo cocido durante siete minutos, tiempo que el propio Petersen destacó como clave para lograr la textura ideal.

El cocinero acompañó la foto con una nota sencilla en la que detalló los ingredientes del menú, reforzando su mensaje habitual de cocina honesta y sin excesos. El gesto fue leído como una señal positiva, lejos de platos sofisticados o elaboraciones complejas, Petersen eligió mostrar una comida pensada para la recuperación.

Este posteo se suma a su primera comunicación tras el alta, realizada dos días antes, cuando escribió “Suave, sin prisa pero sin pausa… A seguir”, un mensaje que sintetiza el espíritu con el que transita esta etapa.