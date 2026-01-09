Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Espectáculos

"Pechuguita, caldo y fideos": la nueva vida sana de Christian Petersen

"Pechuguita, caldo y fideos": la nueva vida sana de Christian Petersen
9 de Enero de 2026 | 18:08

Escuchar esta nota

Christian Petersen volvió a comunicarse con sus seguidores luego de recibir el alta médica y lo hizo desde su casa, donde mostró como se alimenta tras su internación.

El reconocido chef compartió en sus redes sociales la imagen de su almuerzo, una preparación simple, casera y reconfortante, según se informó la Agencia Noticias Argentinas que marcó su regreso paulatino a la rutina tras casi un mes de internación.

El plato elegido fue un caldo desgrasado de pollo con fideos cabello de ángel, pechuga de pollo, cubos de queso cuartirolo y queso Lincoln, coronado con una mitad de huevo cocido durante siete minutos, tiempo que el propio Petersen destacó como clave para lograr la textura ideal.

El cocinero acompañó la foto con una nota sencilla en la que detalló los ingredientes del menú, reforzando su mensaje habitual de cocina honesta y sin excesos. El gesto fue leído como una señal positiva, lejos de platos sofisticados o elaboraciones complejas, Petersen eligió mostrar una comida pensada para la recuperación.

Este posteo se suma a su primera comunicación tras el alta, realizada dos días antes, cuando escribió “Suave, sin prisa pero sin pausa… A seguir”, un mensaje que sintetiza el espíritu con el que transita esta etapa.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Guía de cines

Cartelera de Mar del Plata

Cartelera porteña

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Terror, anocracia e ilusiones migrantes: así es vivir en Venezuela, barriles llenos de fe pero vacíos de libertad

Todo sobre la nueva modalidad de estafa que circula por WhatsApp

Estudiantes tiene que vender pero.. ¿a quiénes? Los que están en la lista de salida

Gimnasia busca más goles: caído lo de Cóccaro va a fondo por otro delantero

¡Atención! Cambió el pronóstico del tiempo para La Plata y se adelantan las lluvias

La dramática confesión de Teto Medina: "Me diagnosticaron..."

El aumento del agua en La Plata: cómo y cuándo se aplicará la nueva tarifa

Madrugada violenta en Tolosa: fierrazos en la cabeza y puntazos en la espalda a la pareja de su ex
+ Leidas

¡Atención! Cambió el pronóstico del tiempo para La Plata y se adelantan las lluvias

Todo sobre la nueva modalidad de estafa que circula por WhatsApp

El drama de los adultos mayores internados en La Plata: abandonados, sin visitas e incluso, hasta mueren solos

Estudiantes tiene que vender pero.. ¿a quiénes? Los que están en la lista de salida

Paritarias: más gremios de Provincia se suman al pedido formal para reabrir urgente la negociación

Cuenta DNI activó hoy la promo más esperada por los bonaerenses: rubro, reintegro y tope

Gimnasia busca más goles: caído lo de Cóccaro va a fondo por otro delantero

Clausuran un loteo ilegal en una zona rural de La Plata: hubo un detenido
Últimas noticias de Espectáculos

More Rial se separó y aseguraron que en la cárcel Magdalena “consume hielo por la ansiedad"

Luciano Castro rompió el silencio y se mostró arrepentido: "Me siento patético, me da mucha vergüenza"

La dramática confesión de Teto Medina: "Me diagnosticaron..."

Ninguneo de Flor Vigna a Luciano Castro por su infidelidad: "Oye, guapa, que la vara nunca esté baja"
La Ciudad
El aumento del agua en La Plata: cómo y cuándo se aplicará la nueva tarifa
Frente a YPF: descarriló un tren de carga en Berisso
VIDEO.- El dilema de bajar la persiana, cada vez más locales cerrados en La Plata
¿Cuáles son los descuentos y bonificaciones de ARBA para contribuyentes cumplidores?
Clausuran un loteo ilegal en una zona rural de La Plata: hubo un detenido
Deportes
Un jugador de la Selección argentina visitó un club de la Liga Amateur Platense y causó furor
Boca tuvo paciencia y abrochó un refuerzo internacional de cara a la Libertadores
¿Una final menos para Estudiantes?: qué pasará con la Recopa de Campeones, nuevo torneo que creó la AFA
El arquero de Deportivo Madryn en terapia intensiva tras sufrir un paro cardíaco entrenando
Estudiantes tiene que vender pero.. ¿a quiénes? Los que están en la lista de salida
Policiales
VIDEO.- Crimen de Mateo en La Plata: la Justicia prorrogó la guarda sobre el menor acusado de asesinato
El crudo relato de Pedro Troglio: "Te invitan a un asado, hay gente conocida, todo parece confiable y terminás comprando"
VIDEO.- "Pirañas" del asfalto: así motochorros encañonan y le roban a un joven en La Plata
Madrugada violenta en Tolosa: fierrazos en la cabeza y puntazos en la espalda a la pareja de su ex
Nuevo paradigma: otro menor inimputable con una orden judicial de encierro
Información General
Este finde se lanza la primera bola en el Casino Central de Mar del Plata
25 de Mayo, Capital Provincial del Carnaval: este finde, arranca el festival
Tercera muerte por hantavirus en la Provincia y hay alerta máxima: la nueva víctima, de Chacabuco
Invasión de barigüís: la mosca que muerde avanza en la Región
Hantavirus: ya son dos las muertes en la Provincia en lo que va de 2026

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla