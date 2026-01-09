"Pechuguita, caldo y fideos": la nueva vida sana de Christian Petersen

El aumento del agua en La Plata: cómo y cuándo se aplicará la nueva tarifa
El aumento del agua en La Plata: cómo y cuándo se aplicará la nueva tarifa
Clausuran un loteo ilegal en una zona rural de La Plata: hubo un detenido
Coparticipación: peleas y reclamos por los recursos que Provincia envía a las comunas
VIDEO.- Crimen de Mateo en La Plata: la Justicia prorrogó la guarda sobre el menor acusado de asesinato
Paritarias: más gremios de Provincia se suman al pedido formal para reabrir urgente la negociación
Un jugador de la Selección argentina visitó un club de la Liga Amateur Platense y causó furor
Transporte inhabilitó a la influencer libertaria Eugenia Rolón y no podrá tramitar la licencia de conducir
Qué hacer en La Plata este fin de semana: teatro, música en vivo y espectáculos imperdibles
Luciano Castro rompió el silencio y se mostró arrepentido: "Me siento patético, me da mucha vergüenza"
VIDEO.- "Pirañas" del asfalto: así motochorros encañonan y le roban a un joven en La Plata
¿Una final menos para Estudiantes?: qué pasará con la Recopa de Campeones, nuevo torneo que creó la AFA
Argentina le devolvió a Estados Unidos los dólares con el swap de monedas
¿Se te cortó la luz? ¿Te quedaste sin agua? Llamá al 412-0101, escribí al 2214779896 o envía MD por redes sociales
Ordenan dar de baja la tarjeta de la AFA que usaba el supuesto testaferro de Pablo Toviggino
La investigación sobre la causa AFA seguirá durante la feria judicial
More Rial se separó y aseguraron que en la cárcel Magdalena “consume hielo por la ansiedad"
Francos ironizó sobre Toviggino: "Hay que ser un poco más serio para ser delincuente”
¿Cuáles son los descuentos y bonificaciones de ARBA para contribuyentes cumplidores?
Gimnasia busca más goles: caído lo de Cóccaro va a fondo por otro delantero
Boca tuvo paciencia y abrochó un refuerzo internacional de cara a la Libertadores
“Soy un therian”: qué significa identificarse como animal en un mundo que insiste en lo humano
El drama de los adultos mayores internados en La Plata: abandonados, sin visitas e incluso, hasta mueren solos
El conmovedor mensaje de Evangelina Anderson: cobró sentido luego del rescate de Bastian y Martín Demichelis
Misión GTA en la ruta: devolvieron una valija que se cayó de un micro que iba de La Plata a San Clemente
"Campeón de campeones", el nuevo libro de Estudiantes también en Capital Federal y el Gran Buenos Aires
La dramática confesión de Teto Medina: "Me diagnosticaron..."
Cuenta DNI activó hoy la promo más esperada por los bonaerenses: rubro, reintegro y tope
Milei y Bullrich se reunieron para revisar el calendario legislativo
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Christian Petersen volvió a comunicarse con sus seguidores luego de recibir el alta médica y lo hizo desde su casa, donde mostró como se alimenta tras su internación.
El reconocido chef compartió en sus redes sociales la imagen de su almuerzo, una preparación simple, casera y reconfortante, según se informó la Agencia Noticias Argentinas que marcó su regreso paulatino a la rutina tras casi un mes de internación.
El plato elegido fue un caldo desgrasado de pollo con fideos cabello de ángel, pechuga de pollo, cubos de queso cuartirolo y queso Lincoln, coronado con una mitad de huevo cocido durante siete minutos, tiempo que el propio Petersen destacó como clave para lograr la textura ideal.
El cocinero acompañó la foto con una nota sencilla en la que detalló los ingredientes del menú, reforzando su mensaje habitual de cocina honesta y sin excesos. El gesto fue leído como una señal positiva, lejos de platos sofisticados o elaboraciones complejas, Petersen eligió mostrar una comida pensada para la recuperación.
Este posteo se suma a su primera comunicación tras el alta, realizada dos días antes, cuando escribió “Suave, sin prisa pero sin pausa… A seguir”, un mensaje que sintetiza el espíritu con el que transita esta etapa.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí