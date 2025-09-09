Nuevo libro sobre la difícil relación entre lady Di y Carlos

La figura de la princesa Diana de Gales no deja de provocar polémica pasadas varias décadas desde su muerte.

Este jueves 11 de septiembre Paul Burrell, quien fuera mayordomo y confidente cercano de la fascinante Lady Di, lanzará su esperado libro, The Royal Insider, en el que promete dar detalles inéditos sobre la agitada relación entre la princesa y el príncipe (hoy rey) Carlos.

Los testimonios relatan momentos de tensión, infidelidad y heridas emocionales profundas que marcaron a fuego a la familia real y, sobre todo, a los dos hijos de la pareja.

En un adelanto del libro publicado por el Daily Mail, Burrell, quien trabajó para la reina Isabel II antes de pasar a servir a Carlos y Diana en 1987, cuenta que desconocía la dimensión de los problemas matrimoniales cuando llegó a Highgrove House. Rápidamente se vio sumido en lo que describe como un auténtico “campo de batalla”.

Según el relato del exmayordomo real, la relación entre los príncipes de Gales estaba repleta de discusiones y enfrentamientos, muchos de los cuales no eran conocidos por el resto del personal y por el público.

Uno de los episodios más impresionantes -que ilustra la hostilidad que se vivía en la familia- sucedió en la biblioteca de Highgrove. El príncipe Carlos, frustrado porque Burrell no quiso mentirle a Diana sobre su paradero, perdió el control y le lanzó un libro, exigiendo obediencia absoluta. “Voy a ser rey de este país algún día y harás lo que te diga”, bramó Carlos, según el testimonio de Burrell en su libro.

Asimismo, la sombra de Camilla Parker Bowles estuvo presente desde el comienzo del matrimonio. Diana confesó a Burrell que, incluso el día de su boda, buscó a Camilla entre los asistentes en la catedral de San Pablo, consciente de que su rivalidad sería constante.