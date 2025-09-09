Rusia cita al embajador de nuestro país por los audios

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia llamó ayer al embajador argentino en Moscú, Enrique Ignacio Ferrer Vieira, para reiterarle que “rechaza resueltamente” la denuncia efectuada la semana pasada en un programa de televisión por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich de que “personas ligadas a los servicios de inteligencia rusos”, estaban “vinculados a la filtración de audios grabados en la Casa Rosada”, y en los que se escucha hablando a Karina Milei.

La Cancillería informó esta vez que “Moscú lamenta que Buenos Aires no muestre voluntad de avanzar en el camino hacia su desarrollo progresivo. Y exigió ”recibir lo antes posible, explicaciones oficiales completas de la parte argentina sobre las inaceptables declaraciones del ministro P. Bullrich.”

La hermana del presidente Javier Milei está salpicada por un escándalo de presuntas coimas con los primos Eduardo “Lule” y Martín Menem.

En el documento enviado al embajador Ferrer Vieira, Rusia remarcó que las afirmaciones de Bullrich no se sostienen sobre “ninguna prueba”.