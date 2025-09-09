Llamado a evacuar Ciudad de Gaza

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, instó ayer a la población a irse “ahora” de Ciudad de Gaza, principal área urbana del territorio palestino, donde su ejército intensifica su ofensiva.

El anuncio llegó horas después de que hombres armados palestinos llevaran a cabo uno de los ataques más mortíferos cometidos en Jerusalén desde que empezó la guerra, hace casi dos años. Dos palestinos abrieron fuego en una estación de autobuses de Jerusalén Este, un sector de la Ciudad Santa ocupado y anexionado por Israel, y mataron a seis personas, antes de ser abatidos. (Ver aparte).

En tanto, el ejército israelí destruyó ayer otro bloque de viviendas de Ciudad de Gaza que es, según Israel, el último bastión de Hamás.

El ejército afirma controlar el 40% de la urbe, que debería ser tomada totalmente según un plan aprobado en agosto.

Los israelíes, que habían llamado a evacuar esos edificios antes de bombardearlos, acusan al movimiento extremista islámico de utilizar esas torres para operar, algo que el movimiento islamista niega.