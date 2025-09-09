Juicio al acusado de intentar matar a Trump

Comenzó ayer la selección del jurado en el juicio de un hombre acusado de planear el asesinato a balazos de Donald Trump en un campo de golf de Florida durante la campaña presidencial del año pasado.

En una situación inusual, Ryan Routh, de 59 años, se está representando a sí mismo en el juicio en Fort Pierce, Florida, que se prevé dure entre dos y cuatro semanas. El residente de Hawai, quien no tiene formación legal, está acusado de intento de asesinato, agresión a un oficial federal y delitos relacionados con armas de fuego. Podría enfrentar cadena perpetua si es condenado. Entre sus demandas para prepararse para el juicio, Routh ha solicitado strippers y un campo de putt de golf mientras está detenido, según medios estadounidenses. Las peticiones, así como la solicitud de Routh de que los jurados sean seleccionados según sus opiniones sobre Gaza y el deseo de Trump de comprar Groenlandia, han sido rechazadas por el tribunal.