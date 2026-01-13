La AFA negó irregularidades en sus balances y desestimó las críticas del Gobierno

Después que por primera vez el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, aludiendo de manera indirecta a las denuncias en su contra, la AFA publicó hoy un comunicado en señala que que se procederá "a efectuar las siguientes aclaraciones fundadas en hechos objetivos" respecto del pedido de la Inspección General de Justicia (IGJ) de respuestas en el corto plazo sobre las presuntas inconsistencias en la presentación de balances por más de 450 millones de dólares.

La publicación comienza señalando que "ante las reiteradas manifestaciones públicas realizadas durante las últimas semanas por el Inspector General de Justicia, Dr. Daniel Roque Vítolo, y frente a la intimación cursada por dicho organismo, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) considera imprescindible informar que en el día de la fecha se procedió a contestar la mencionada intimación, como también a responder las vistas contables con relación a los ejercicios contables por los años 2017 a 2023".

Además, señala que "ahora que la presentación y descargo se encuentra realizado de manera oficial (y en donde corresponde), a raíz de los mencionados dichos del Inspector General de Justicia, se proceden a efectuar las siguientes aclaraciones fundadas en hechos objetivos, documentación pública y actos administrativos verificables, a fin de llevar claridad a las asociaciones socias de AFA y a la opinión pública en general", y que "la IGJ no tiene facultades para aprobar ni desaprobar balances, función que corresponde exclusivamente a los socios su rol se limita al control de legalidad formal, debiendo además fundar y notificar debidamente cualquier observación a los mismos".

"La AFA niega categóricamente la existencia de incumplimientos de su parte. Reafirma su voluntad de cumplimiento normativo y su disposición a responder, como siempre lo ha hecho, por los canales institucionales y legales correspondientes", continúa, y puntualiza que "lo que sí resulta preocupante es la reiterada utilización del espacio mediático para formular imputaciones graves, sin respaldo en hechos documentados, en abierta contradicción con actos propios del organismo y en un contexto que ya ha merecido pronunciamientos judiciales previos por desviación de poder y falta de imparcialidad manifiesta".

También asegura que "la AFA no se “escapó” de ninguna jurisdicción para eludir controles. La realidad es exactamente la contraria: lo que aquí queda expuesto es un Organismo que actuó de manera irregular y con desidia, que durante años no impulsó los trámites, no notificó observaciones y archivó expedientes sin motivo, y que ahora, en el contexto político de enfrentamiento entre el Gobierno y la AFA, pretende reactivar de manera intempestiva esos mismos expedientes para utilizarlos como herramienta de presión y construir un relato ficticio de incumplimiento".

Y cierra señalando que "estamos, así, frente a una evidente instrumentalización del procedimiento administrativo, utilizada con fines ajenos a aquellos para los cuales ha sido legalmente concebido, como mecanismo de presión y no como un cauce regular, objetivo e imparcial de control".