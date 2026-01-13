La AFA negó irregularidades en sus balances y desestimó las críticas del Gobierno

Provincia y los gremios reanudan la paritaria con la expectativa de una oferta salarial
Provincia y los gremios reanudan la paritaria con la expectativa de una oferta salarial
Meteotsunami: el antecedente de 1954 en Mar del Plata con olas de gran magnitud
Pinamar: nene de 8 años lucha por su vida tras un choque en La Frontera entre un arenero y una camioneta
Gaich ya está en La Plata para unirse al Pincha: revisión médica y firma
Reprograman operaciones en los hospitales públicos de la Región
Venezuela: entre los presos políticos liberados hay un argentino-israelí de 72 años
Se define el Súper Cartonazo por $4.000.000 y $300.000 por línea: los números de este martes
Otro avance para el distribuidor vial de la Autopista en City Bell
Alertan por enjambres de abejas en un sector del Parque Saavedra: "Un peligro para los niños"
VIDEO. Bomberos en alerta por los incendios de pastizales en la zona
Diego Santilli viajó a Chaco y sumó el apoyo del gobernador Leandro Zdero
Pablo Elías, en su primer acto como intendente interino en el Bon Odori
Expectatívas: se conoce la inflación de diciembre y de todo el 2025
Suspenden a un médico del hospital San Martín por antisemitismo
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Desde la entidad respondieron que realizarían "aclaraciones fundadas en hechos objetivos"
Escuchar esta nota
Después que por primera vez el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, aludiendo de manera indirecta a las denuncias en su contra, la AFA publicó hoy un comunicado en señala que que se procederá "a efectuar las siguientes aclaraciones fundadas en hechos objetivos" respecto del pedido de la Inspección General de Justicia (IGJ) de respuestas en el corto plazo sobre las presuntas inconsistencias en la presentación de balances por más de 450 millones de dólares.
La publicación comienza señalando que "ante las reiteradas manifestaciones públicas realizadas durante las últimas semanas por el Inspector General de Justicia, Dr. Daniel Roque Vítolo, y frente a la intimación cursada por dicho organismo, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) considera imprescindible informar que en el día de la fecha se procedió a contestar la mencionada intimación, como también a responder las vistas contables con relación a los ejercicios contables por los años 2017 a 2023".
Además, señala que "ahora que la presentación y descargo se encuentra realizado de manera oficial (y en donde corresponde), a raíz de los mencionados dichos del Inspector General de Justicia, se proceden a efectuar las siguientes aclaraciones fundadas en hechos objetivos, documentación pública y actos administrativos verificables, a fin de llevar claridad a las asociaciones socias de AFA y a la opinión pública en general", y que "la IGJ no tiene facultades para aprobar ni desaprobar balances, función que corresponde exclusivamente a los socios su rol se limita al control de legalidad formal, debiendo además fundar y notificar debidamente cualquier observación a los mismos".
"La AFA niega categóricamente la existencia de incumplimientos de su parte. Reafirma su voluntad de cumplimiento normativo y su disposición a responder, como siempre lo ha hecho, por los canales institucionales y legales correspondientes", continúa, y puntualiza que "lo que sí resulta preocupante es la reiterada utilización del espacio mediático para formular imputaciones graves, sin respaldo en hechos documentados, en abierta contradicción con actos propios del organismo y en un contexto que ya ha merecido pronunciamientos judiciales previos por desviación de poder y falta de imparcialidad manifiesta".
También asegura que "la AFA no se “escapó” de ninguna jurisdicción para eludir controles. La realidad es exactamente la contraria: lo que aquí queda expuesto es un Organismo que actuó de manera irregular y con desidia, que durante años no impulsó los trámites, no notificó observaciones y archivó expedientes sin motivo, y que ahora, en el contexto político de enfrentamiento entre el Gobierno y la AFA, pretende reactivar de manera intempestiva esos mismos expedientes para utilizarlos como herramienta de presión y construir un relato ficticio de incumplimiento".
Y cierra señalando que "estamos, así, frente a una evidente instrumentalización del procedimiento administrativo, utilizada con fines ajenos a aquellos para los cuales ha sido legalmente concebido, como mecanismo de presión y no como un cauce regular, objetivo e imparcial de control".
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí