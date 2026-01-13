“No estoy imputado”, dijo Tapia sobre las denuncias

VIDEO.- Una ola gigante causó un muerto y más de 35 heridos en Mar Chiquita
VIDEO.- Una ola gigante causó un muerto y más de 35 heridos en Mar Chiquita
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
De vacaciones y mientras llueven las acusaciones en su contra, el dirigente dijo estar “tranquilo” y desestimó: “No doy bola”
Sin mencionarlas, pero aludiendo de manera indirecta a las denuncias que desde fines del año pasado llueven en su contra como presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, rompió el silencio y se defendió por primera vez en un contacto con la prensa que mantuvo desde su reposera en una carpa del Balneario 12 de Punta Mogotes, en Mar del Plata: “No estoy imputado”, advirtió ante la pregunta de un periodista del diario La Nación que se acercó a consultarlo.
En ese intercambio, buscó desligarse de las supuestas irregularidades que investiga la Justicia en la administración de la AFA y el manejo de sus fondos presuntamente direccionados a sociedades que tendrían vínculos con Tapia y personas de su entorno como el tesorero Pablo Toviggino y el empresario teatral Javier Faroni.
“Son dos realidades distintas, la de los medios y la de la gente”, distinguió en el marco de una nota en la que también se mostró cercano a la gente y a los hinchas que, sobre todo desde la obtención de la Selección Argentina de la Copa del Mundo en Qatar 2022, le piden selfies con insistencia: “Me duelen las piernas de pararme y sentarme por las fotos, tengo las rodillas a la miseria”, ilustró.
Consultado nuevamente sobre las acusaciones que pesan sobre la AFA, desestimó: “No le doy bola a lo otro, es lo mediático” y aseguró que lleva el tema “Tranquilo, no estoy imputado, nada”.
Por eso, insistió, “con lo otro (en referencia a las denuncias y acusaciones) no pasa nada”.
No obstante, admitió: “Lo único que me preocupaba siempre era la familia, pero los pibes ya están grandes. (...) Una vez que mis hijos están grandes, ya saben cómo tratar todo esto”.
Las palabras de Tapia en medio del verano marplatense llegan en momentos en que se suceden las medidas judiciales para dilucidar el destino de los fondos que recibió la AFA, principalmente a partir de la conquista del Mundial 2022, y mientras se investiga el caso de la compra de la mansión de Pilar, que se le atribuye al tesorero Toviggino.
En esa causa se investiga un presunto lavado de dinero en la compra de la lujosa propiadad de 105 mil metros cuadrados con helipuerto, haras, galpón donde había 54 vehículos de lujo y colección, piscina y cancha de paddle.
Además, la Inspección General de Justicia (IGJ) pide respuestas en el corto plazo sobre las presuntas inconsistencias en la presentación de balances de la entidad rectora del fútbol argentino, por más de 450 millones de dólares.
En paralelo, un hospital de Bahí Blanca acusó a la AFA de haberse quedado con los 108 millones de pesos recaudados en un partido solidario para los inundados de 2025. Algo que la entidad rechazó acusando una “campaña mediática de difamación”.
Según la denuncia, el centro de salud recibió 593 millones y la entidad presidida por Tapia le habría quedado debiendo 108 millones.
Para la AFA, se trata de “otra mentira más”, según un comunicado en el que expresó “su repudio absoluto a la campaña mediática de difamación que llevan adelante algunos medios de comunicación” y en el que citó un documento en el que el propio Hospital Penna -y el ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires- sostienen que “la situación está completamente saldada”.
“En virtud del acontecimiento público que se conoció este fin de semana, la Dirección del Hospital José M. Penna informa que como resultado del partido realizado por la selección de fútbol mayor de nuestro país en el marco de la campaña solidaria ‘Juntos por Bahía’, recibió transferencias de distintos montos, en distintos tiempos, intermediadas por la Cooperadora de este hospital”, se lee en la nota que no lleva firmas, que la AFA anexó a su comunicado y que atribuyó al centro médico bahiense.
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
