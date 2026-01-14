Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Un regalo que cruza fronteras: EL DIA, más cerca de los platenses en el exterior

La Ciudad

El SMN y el SNMF incluyeron a La Plata y la Región como zona en alerta por los incendios forestales

El SMN y el SNMF incluyeron a La Plata y la Región como zona en alerta por los incendios forestales
14 de Enero de 2026 | 17:23

Escuchar esta nota

A la espera de lluvias en una parte de la provincia de Buenos Aires que podrán traer alivio una baja de temperatura, casi la totalidad del territorio permanece este miércoles bajo una alerta por el riesgo extremo de incendios, que en los últimos días ya afectaron a más de 20 mil hectáreas.

De acuerdo al reporte del Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) hay “riesgo extremo de incendios” en varias provincias argentinas y puntualmente en casi todos los municipios bonaerenses. Solamente en la zona de Punta Indio y de Mar del Plata están hoy bajo la categoría “riesgo muy alto”.

En el caso de La Plata y la Región, figuran en color naranja que significa "riesgo muy alto".

En este sentido, las autoridades vienen advirtiendo que la situación debería considerarse “potencialmente explosiva o extremadamente crítica”. De hecho, a los incendios que se registraron hace pocos días en Coronel Dorrego, Marisol, Oriente, Tres Arroyos, Sierra de la Ventana y Villarino, se sumaron incendios de pastizales de gran magnitud en Berisso y Ezeiza.

También en la provincia de La Pampa, lindante con el territorio bonaerense, decenas de focos general preocupación. Se calcula que unas 100 mil hectáreas se han visto afectadas en las últimas semanas.

Se normaliza el Tren Roca a La Plata tras las demoras

Alarma en un barrio de La Plata por los escorpiones: picó a una mujer, que terminó hospitalizada

Cabe destacar que las condiciones para el riesgo extremo se dan ante más de 30 grados de temperatura, menos del 30% de humedad y vientos superiores a los 30 km/h. Bajo estas condiciones, la zona afectada se convierte en un polvorín donde rastrojos de cosecha y pasturas bajas pueden arder a gran velocidad.

Cuando el riesgo es señalado como “muy alto”, se estima que “las condiciones de quema son críticas, pueden ocurrir coronamientos y fuegos de copa intermitentes en bosques”, mientras que el peligro “extremo” implica que “la situación debería considerarse potencialmente “explosiva” o extremadamente crítica”.

Varios focos en la Región en el comienzo del 2026

Desde principios de enero, La Plata y localidades cercanas vienen registrando varios incendios de pastizales y vegetación, que encendieron las alarmas entre los vecinos y generaron múltiples intervenciones de bomberos voluntarios y brigadistas. La combinación de altas temperaturas, vegetación seca y falta de lluvias ha contribuido a la proliferación de focos ígneos en distintos puntos de la región.

Uno de los primeros y más significativos siniestros ocurrió el 7 de enero, cuando un incendio de gran magnitud en La Plata arrasó más de 10 hectáreas de pastizales y amenazó zonas cercanas a viviendas. El fuego demandó más de cinco horas de trabajo de los bomberos de Abasto y Brandsen, que lograron controlar el avance sin que se registraran heridos ni daños en casas.

Días después, el 11 de enero se encendieron nuevos focos en la región, generando una enorme columna de humo visible desde varios kilómetros a la redonda y movilizando a un amplio operativo de bomberos voluntarios y Defensa Civil.

Ante la repetición de estos hechos, los bomberos emitieron una alerta por los incendios de pastizales en la zona, destacando la intensidad del trabajo diario y la necesidad de extremar cuidados, especialmente ante la falta de precipitaciones y el continuo llamado de vecinos ante la presencia de fuego.

La situación de la región no es aislada, ya que también se vienen reportando incendios similares en localidades cercanas como Berisso, donde el fuego ha obligado a varias salidas diarias de dotaciones bomberiles para sofocar pastizales y acumulaciones de residuos.

Especialistas y bomberos insisten en la importancia de la prevención y de respetar las normas de manejo de fuego en campo y espacios abiertos, recordando que la combinación de sequía, altas temperaturas y vegetación seca es un caldo de cultivo para la propagación de incendios. Ante esto, las autoridades y equipos de emergencia mantienen la guardia activa para responder de forma inmediata a cada alerta.

