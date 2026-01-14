Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Por qué Caputo dice que 2026 será el mejor año en décadas

Por qué Caputo dice que 2026 será el mejor año en décadas

JOSÉ CALERO

14 de Enero de 2026 | 02:41
Con un optimismo que aún no es acompañado por sectores claves de la actividad productiva, el ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que este 2026 será el mejor en décadas para la Argentina.

El crecimiento en sectores energéticos a partir de Vaca Muerta, las perspectivas para la minería en provincias como San Juan y Catamarca, y las inversiones comprometidas en rubros de punta como la inteligencia artificial, dan motivos para ser optimistas.

Sin embargo, los problemas que atraviesan sectores claves como la industria, la construcción y el comercio, hace ver el medio vaso vacío de cualquier análisis.

El mundo va cambiando, pero también la Argentina ha tenido un deterioro notorio en materia de industrialización y empleo.

Desde que Javier Milei asumió, hubo unos 200 mil despidos en el sector privado, y la duda es cómo se recuperarán, y a qué ritmo.

El PBI industrial por habitante representaba 30 por ciento en los 70 ahora ronda apenas el 18 por ciento de 2025.

La construcción fue el sector más perjudicado por las políticas mileístas, de la mano de la decisión de frenar toda la obra pública.

Para la consultora Orlando J. Ferreres & Asociados, en noviembre la actividad económica tuvo un retroceso de 0,8%. A pesar de esto, en términos interanuales, el indicador registró un incremento del 1,6%.

El informe advirtió que la contracción mensual “cortó con la expansión de los últimos meses” y, a su vez, reafirmó que “el desempeño interanual lanzó una desaceleración frente a períodos anteriores”.

Asimismo, “la medición interanual, denotó una suba de 1,6%, desacelerando respecto de las cifras pasadas, destacándose la merma de la industria (-3,7%) y la del comercio (-0,7%)”.

Continuando por esta línea, se detalló que “la industria manufacturera no tuvo un buen mes de noviembre en términos de producción industrial”; mientras que en lo que refiere a “la producción automotriz, se desarrollaron 37.961 vehículos, lo que implicó una caída de 29,3% interanual y de 19,6% respecto de octubre”.

Por su parte, “la actividad de electricidad, gas y agua tuvo una contracción interanual de 0,5% en noviembre y acumuló una baja de 1,5% en los primeros once meses del año”.

Aunque, por ejemplo, el sector de minas y canteras “presentó una suba interanual de 9,2% en noviembre y acumuló un crecimiento de 7,3% en lo que va de 2025”.

Entre la industria, la construcción y el comercio representan nada menos que el 50% del PBI.

Si el Gobierno no opera sobre esos sectores será muy difícil pensar en una reactivación que se traduzca en más puestos de trabajo.

Reforma laboral y tributaria mediante, en el Gobierno está confiados en ese objetivo será posible.

