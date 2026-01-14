El papel de la ONU ante sucesos como el de Venezuela

Tras rechazar la oferta inicial, los gremios bonaerenses esperan una nueva convocatoria
Tras rechazar la oferta inicial, los gremios bonaerenses esperan una nueva convocatoria
Ahora si: Gaich puso la firma y es oficialmente refuerzo de Estudiantes
El Lobo ganó el segundo partido y quedó a mano con Lanús en Estancia Chica
Inmobiliario y Patente: cuándo vencen y los descuentos vigentes
Jóvenes se agarraron a trompadas en 7 y 50: siete aprehendidos e investigan si la pelea fue por un robo
El oeste de La Plata, al borde de otra tragedia vial: en la zona ya hubo 3 muertes por el tránsito en 2026
La miniserie de Netflix que se filmará en La Plata: ¿Cuánto cobrarán los extras convocados de la Región?
VIDEO. Calor intenso y chapuzones: la Pileta de la UNLP vive a pleno la temporada de verano en La Plata
Eliminan aranceles a la importación de celulares: ¿bajarán los precios?
Cambio de quincena: restringen desde mañana el tránsito pesado en las rutas hacia la Costa
Demoras las demoras en el Tren Roca con el servicio que une La Plata y Constitución
Cuota alimentaria: un fallo sienta un precedente y redefine el cálculo
Vaticinan que Griselda Siciliani elegirá a otro hombre para olvidarse de Luciano Castro
En Tailandia, una grúa cayó sobre un tren y dejó al menos 30 muertos y 67 heridos
Ingresaban de contrabando autos de alta gama y luego se los alquilaban a artistas
La AFA negó irregularidades y aludió a “presiones” del Gobierno
La ruta del miedo: un jubilado, blanco de un secuestro exprés en La Plata
VIDEO. Una esquina de La Plata invadida por roedores enormes: ¿De qué se tratan?
Una lectora ganó el Súper Cartonazo de EL DIA con un pozo de $4.000.000
Los actos médicos no debieran postergarse bajo ningún motivo
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
RUBÉN SARLO
La detención del dictador venezolano Nicolás Maduro días pasados reactivó una vieja polémica en el mundo: cuál es el papel que hoy juega la Organización de las Naciones Unidas ante hechos similares, que ponen en jaque el derecho internacional y la libre autodeterminación decisoria de los países independientes. Estados Unidos conforma, junto con Rusia, China, Francia y el Reino Unido de manera permanente el Consejo de Seguridad. Allí cada miembro tiene el derecho a veto. En el caso puntual, si se decidiera sancionar a ese país, bastaría su voto en contra para dejar sin efecto cualquier decisión. Analicemos esta realidad.
Luego de la Primera Guerra Mundial se creó la Sociedad de Naciones con el objeto de garantizar la paz mundial. Su gran debilidad fue que careció de mecanismos efectivos de coerción, no tuvo fuerzas armadas propias y dependía de la voluntad de los Estados. Luego que Japón invadiera Manchuria, Italia a Etiopía y se produjera la expansión nazi, el Organismo quedó paralizado y así, en 1945, tras disolverla se creó la actual ONU. ¿De donde proviene el derecho a veto? Para evitar que grandes potencias se retiraran, como sucedió con EEUU que nunca se unió a la vieja Sociedad, a sus nuevos componentes se les otorgó un privilegio estructural, ese derecho dentro del Consejo de Seguridad. Así las cinco potencias vencedoras de la Segunda Guerra quedaron blindadas frente a sus eventuales sanciones.
Hace horas nomás, ese mismo Consejo de Seguridad condenó la agresión militar a Venezuela y llamó a respetar la Carta Orgánica de la ONU, que prohíbe el uso de la fuerza contra la integridad territorial de un Estado. Asimismo, exhortó a que las disputas internacionales se resuelvan por vías diplomáticas y pacíficas. Este panorama ha generado tensiones internacionales y un fuerte debate sobre la legitimidad de las acciones militares externas. ¿Cómo mediará el Organismo actual en la relación entre los EEUU y América Latina? Y aquí aparece la “trampa” en su diseño. El veto bloquea cualquier tipo de sanción, y no puede suplirlo la Asamblea General, que si bien puede condenar la acción no tiene fuerza jurídica. De esta manera, y lo sostengo desde que era estudiante de abogacía (menudos problemas me costó ciertamente) es evidente que el derecho internacional se reafirma en el discurso pero se desarma en la práctica. En términos claros, no existe, es una verdadera “utopía” que se declama pero que no encuentra manera alguna de imponer sus alcances y protección. Es evidente que existió desde el inicio un pacto implícito para que estas potencias conformen sus filas, pero a cambio de inmunidad frente a sanciones. Desde esta perspectiva que parece irreductible, la ONU se visualiza como una institución simbólica, que proyecta una idea de arbitrio global, pero que en la práctica su capacidad para garantizar “justicia universal” está limitada por su propia arquitectura estatutaria. Se trata de mero “cartón pintado” y en el caso puntual contra los EEUU, lo único que podría hacerse es ejercer presión política y diplomática, dictar sanciones unilaterales o colectivas de algunos bloques como la Unión Europea, el Mercosur China, Rusia, etc., que pueden llevar adelante sanciones económicas, comerciales o diplomáticas pero fuera del marco de la ONU. Finalmente, podrían aparecer investigaciones internacionales a través de órganos como el Consejo de Derechos Humanos o la Corte Internacional de Justicia, que pueden abrir procesos por lo sucedido. Pero los hechos están por ahora consumados, sin mecanismo alguno para impedirlos o retractarlos. Así es como está nuestro mundo.
(*) Abogado platense
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí