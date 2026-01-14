Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Un regalo que cruza fronteras: EL DIA, más cerca de los platenses en el exterior

Opinión |PUNTO DE VISTA

El papel de la ONU ante sucesos como el de Venezuela

RUBÉN SARLO

14 de Enero de 2026 | 02:40
Edición impresa

La detención del dictador venezolano Nicolás Maduro días pasados reactivó una vieja polémica en el mundo: cuál es el papel que hoy juega la Organización de las Naciones Unidas ante hechos similares, que ponen en jaque el derecho internacional y la libre autodeterminación decisoria de los países independientes. Estados Unidos conforma, junto con Rusia, China, Francia y el Reino Unido de manera permanente el Consejo de Seguridad. Allí cada miembro tiene el derecho a veto. En el caso puntual, si se decidiera sancionar a ese país, bastaría su voto en contra para dejar sin efecto cualquier decisión. Analicemos esta realidad.

Luego de la Primera Guerra Mundial se creó la Sociedad de Naciones con el objeto de garantizar la paz mundial. Su gran debilidad fue que careció de mecanismos efectivos de coerción, no tuvo fuerzas armadas propias y dependía de la voluntad de los Estados. Luego que Japón invadiera Manchuria, Italia a Etiopía y se produjera la expansión nazi, el Organismo quedó paralizado y así, en 1945, tras disolverla se creó la actual ONU. ¿De donde proviene el derecho a veto? Para evitar que grandes potencias se retiraran, como sucedió con EEUU que nunca se unió a la vieja Sociedad, a sus nuevos componentes se les otorgó un privilegio estructural, ese derecho dentro del Consejo de Seguridad. Así las cinco potencias vencedoras de la Segunda Guerra quedaron blindadas frente a sus eventuales sanciones.

Hace horas nomás, ese mismo Consejo de Seguridad condenó la agresión militar a Venezuela y llamó a respetar la Carta Orgánica de la ONU, que prohíbe el uso de la fuerza contra la integridad territorial de un Estado. Asimismo, exhortó a que las disputas internacionales se resuelvan por vías diplomáticas y pacíficas. Este panorama ha generado tensiones internacionales y un fuerte debate sobre la legitimidad de las acciones militares externas. ¿Cómo mediará el Organismo actual en la relación entre los EEUU y América Latina? Y aquí aparece la “trampa” en su diseño. El veto bloquea cualquier tipo de sanción, y no puede suplirlo la Asamblea General, que si bien puede condenar la acción no tiene fuerza jurídica. De esta manera, y lo sostengo desde que era estudiante de abogacía (menudos problemas me costó ciertamente) es evidente que el derecho internacional se reafirma en el discurso pero se desarma en la práctica. En términos claros, no existe, es una verdadera “utopía” que se declama pero que no encuentra manera alguna de imponer sus alcances y protección. Es evidente que existió desde el inicio un pacto implícito para que estas potencias conformen sus filas, pero a cambio de inmunidad frente a sanciones. Desde esta perspectiva que parece irreductible, la ONU se visualiza como una institución simbólica, que proyecta una idea de arbitrio global, pero que en la práctica su capacidad para garantizar “justicia universal” está limitada por su propia arquitectura estatutaria. Se trata de mero “cartón pintado” y en el caso puntual contra los EEUU, lo único que podría hacerse es ejercer presión política y diplomática, dictar sanciones unilaterales o colectivas de algunos bloques como la Unión Europea, el Mercosur China, Rusia, etc., que pueden llevar adelante sanciones económicas, comerciales o diplomáticas pero fuera del marco de la ONU. Finalmente, podrían aparecer investigaciones internacionales a través de órganos como el Consejo de Derechos Humanos o la Corte Internacional de Justicia, que pueden abrir procesos por lo sucedido. Pero los hechos están por ahora consumados, sin mecanismo alguno para impedirlos o retractarlos. Así es como está nuestro mundo.

(*) Abogado platense

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Picante: Yanina Latorre reveló quién es el participante más falso de MasterChef y confesó algunas internas

Quién es Valeria, la mujer de los supuestos audios polémicos de Luciano Castro, los detalles

Vaticinan que Griselda Siciliani elegirá a otro hombre para olvidarse de Luciano Castro

Pilotos platenses combaten el fuego que hace arder al Sur

El prodigio local becado por Harvard

Una lectora ganó el Súper Cartonazo de EL DIA con un pozo de $4.000.000

“Latidos del alma”: el corazón de Mateo Yagame sigue vivo

Meteotsunami: ¿Puede repetirse el fenómeno en la Costa Atlántica?
+ Leidas

En Gimnasia presentan a Auzmendi y sólo falta uno más

Cuota alimentaria: un fallo sienta un precedente y redefine el cálculo

Gaich ya se siente uno más

El Lobo ganó el segundo partido y quedó a mano con Lanús en Estancia Chica

El prodigio local becado por Harvard

Inmobiliario y Patente: cuándo vencen y los descuentos vigentes

Gremios bonaerenses rechazan un aumento del 1,5% desde enero

Tras rechazar la oferta inicial, los gremios bonaerenses esperan una nueva convocatoria
Últimas noticias de Opinión

Por qué Caputo dice que 2026 será el mejor año en décadas

Los actos médicos no debieran postergarse bajo ningún motivo

Opinan los lectores

El problema de Argentina es que no atrae suficientes turistas extranjeros
Espectáculos
La miniserie de Netflix que se filmará en La Plata: ¿Cuánto cobrarán los extras convocados de la Región?
“¿Qué opinás de la relación de tu ex y mi ex?”: no faltaron condimentos en la charla entre Wanda Nara y Rusherking en MasterChef
Premios Goya 2026: “Belén”, el film argentino está nominado a Mejor Película Iberoamericana
Picante: Yanina Latorre reveló quién es el participante más falso de MasterChef y confesó algunas internas
Vaticinan que Griselda Siciliani elegirá a otro hombre para olvidarse de Luciano Castro
Información General
Choque en La Frontera: Bastián, en estado crítico
Una ola gigante en la Costa: puede volver a pasar
Antisemitismo: el Colegio de Médicos tomó intervención
Meteotsunami: ¿Puede repetirse el fenómeno en la Costa Atlántica?
¡Para chuparse los dedos! General Belgrano se llena de sabor: llega la 2ª Fiesta Morfi, edición vacío y hamburguesas
Policiales
Jóvenes se agarraron a trompadas en 7 y 50: siete aprehendidos e investigan si la pelea fue por un robo
Ingresaban de contrabando autos de alta gama y luego se los alquilaban a artistas
El oeste de La Plata, al borde de otra tragedia vial: en la zona ya hubo 3 muertes por el tránsito en 2026
“Latidos del alma”: el corazón de Mateo Yagame sigue vivo
La ruta del miedo: un jubilado, blanco de un secuestro exprés en La Plata
Deportes
Ahora si: Gaich puso la firma y es oficialmente refuerzo de Estudiantes
Gimnasia aprobó el inicio de una auditoría interna y anunció medidas para fortalecer la transparencia
El Lobo ganó el segundo partido y quedó a mano con Lanús en Estancia Chica
Gaich ya se siente uno más
VIDEO. El gran desafío que tendrá Sosa en el 2026

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla