VIDEO. Fuego y tensión en La Plata: llamas de varios metros en una vivienda de Barrio Norte

Vecinos de Barrio Norte reportaron un importante incendio en una vivienda ubicada en 18 entre 39 y 40. Por el momento no se registraron heridos.

Según indicaron a Diario EL DIA, el incendio fue “en una casa”. Las llamas llegaron hasta el patio y los bomberos ya se encuentran en las inmediaciones.

“Ya se quemó toda la casa. El fuego llegó hasta la puerta, se estaba incendiando todo”, indicó una testigo a este medio.

El temor ganó terreno en momentos de la noche ante la posibilidad de que las llamas se expandieran a los alrededores: “Se estaba incendiando todo adentro porque el viento venía para este lado”.