Bomberos voluntarios al rescate de dos gatitos en La Plata

Un gatito, que fue corrido por perros, subió a lo alto de un frondoso árbol del interior de una casa ubicada en 131 entre 413 y 414, lo que motivó la llegada al lugar de una dotación del cuartel de Bomberos Voluntarios de Arturo Seguí, quienes trabajaron junto a los dueños del felino, y lograron descenderlo, para alegría de los dueños del animal y vecinos.

El felino había subido a las alturas perseguido por perros, y se mantuvo en esa incómoda situación por lapso de 4 horas.

Los bomberos que participaron del rescate fueron Aristiz Azul, Villagra Florencia, Sotelo Dafne, y Compagnucci Leonardo.

Más tarde, en horas de la noche, en la misma localidad se produjo un nuevo aviso de emergencia por un gatito atrapado dentro del capó de un auto.

Los especialistas contaron que "fue un trabajo arduo que se prolongó por más de una hora". Según explicaron, el felino "quedó atorado entre el palier y la rueda", por lo que tuvieron que usar una barreta para poder liberarlo.