Quiénes son los otros líderes políticos que expondrán en el Foro Mundial al que asistirá Milei

Quiénes son los otros líderes políticos que expondrán en el Foro Mundial al que asistirá Milei
19 de Enero de 2026 | 10:49

La localidad alpina de Davos se convierte esta semana en el epicentro del poder global. Del lunes 19 al viernes 23 de enero, la edición 2026 del Foro Económico Mundial (WEF) recibirá a más de 60 jefes de Estado en un intento por recuperar su relevancia estratégica. Bajo el liderazgo interino de Larry Fink, CEO de BlackRock, el encuentro busca "reconstruir la confianza" en un mundo fragmentado por tensiones geoeconómicas.

El plato fuerte de la cumbre ocurrirá el miércoles 21. Ese día, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, regresará al Foro de forma presencial tras su exposición virtual del año pasado. Poco después de su intervención, será el turno del presidente argentino Javier Milei, cuya tercera participación consecutiva genera una alta expectativa en la prensa internacional debido a la carga ideológica de sus discursos previos.

La gestión de Fink, quien administra activos por 14 billones de dólares, ha sido clave para garantizar la asistencia de las figuras más influyentes del capitalismo global. Además de Trump y Milei, habrá otros mandatarios y jefes de Estado, como Emmanuel Macron, el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, el primer ministro de Canadá, Mark Carney, y el canciller de Alemania, Friedrich Merz.

Milei viajará acompañado por los ministros de Economía, Luis Caputo, y de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y el canciller Pablo Quirno.

También se espera la presencia de la directora del FMI, Kristalina Georgieva, del CEO de Nvidia, Jensen Huang, quien debatirá sobre el despliegue responsable de la Inteligencia Artificial, entre otros.

