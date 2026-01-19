Milei convocó a sesiones extraordinarias para febrero: reforma laboral y ley de Glaciares
Murió José Amuchástegui, reconocido hincha y ex dirigente de Gimnasia
Este lunes falleció José Amuchástegui, conocido hincha del Lobo y ex dirigente. El mundo mens sana lo despide con profundo cariño y dolor.
Involucrado en las actividades sociales y deportivas del club, José Amuchástegui supo cultivar el cariño entre hinchas y allegados. En cada oportunidad que tenía, se sumó a colaborar ya sea con el club o en las actividades extradeportivas. Era hijo del "Chifle" Amuchástegui, reconocido comerciante de fuegos artificiales en Ranelagh. Además, era sobrino de Marcelo “El Loco Fierro”.
Tanto así que supo calzarse el traje de Papá Noel para la Navidad Tripera donde decenas de personas que asistieron a comedores y merenderos recibieron cajas navideñas en La Plata, Berisso y Ensenada. En el último tiempo, también había adquirido un micro para acercar a los chicos al predio de Estancia Chica.
El Club de Gimnasia y Esgrima La Plata, a través de su Comisión Directiva, despide con profundo pesar a José Amuchástegui, ex miembro de Comisión Directiva y un colaborador incansable con nuestra Institución.
José fue un referente de las causas Triperas y siempre estuvo colaborando en las iniciativas sociales que nuestro Club desarrolló.
Despedimos a un tripero de ley, profundamente identificado con el club y con sus valores. Su legado vive en la memoria de quienes lo conocieron y en el sentimiento albiazul que supo transmitir.
Nuestras condolencias a su familia y seres queridos en este difícil momento.
