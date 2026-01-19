Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Deportes

Murió José Amuchástegui, reconocido hincha y ex dirigente de Gimnasia

Murió José Amuchástegui, reconocido hincha y ex dirigente de Gimnasia
19 de Enero de 2026 | 18:20

Escuchar esta nota

Este lunes falleció José Amuchástegui, conocido hincha del Lobo y ex dirigente. El mundo mens sana lo despide con profundo cariño y dolor. 

Involucrado en las actividades sociales y deportivas del club, José Amuchástegui supo cultivar el cariño entre hinchas y allegados. En cada oportunidad que tenía, se sumó a colaborar ya sea con el club o en las actividades extradeportivas. Era hijo del "Chifle" Amuchástegui, reconocido comerciante de fuegos artificiales en Ranelagh. Además, era sobrino de Marcelo “El Loco Fierro”.

Tanto así que supo calzarse el traje de Papá Noel para la Navidad Tripera donde decenas de personas que asistieron a comedores y merenderos recibieron cajas navideñas en La Plata, Berisso y Ensenada. En el último tiempo, también había adquirido un micro para acercar a los chicos al predio de Estancia Chica.

El comunicado de Gimnasia

El Club de Gimnasia y Esgrima La Plata, a través de su Comisión Directiva, despide con profundo pesar a José Amuchástegui, ex miembro de Comisión Directiva y un colaborador incansable con nuestra Institución.

José fue un referente de las causas Triperas y siempre estuvo colaborando en las iniciativas sociales que nuestro Club desarrolló.

Despedimos a un tripero de ley, profundamente identificado con el club y con sus valores. Su legado vive en la memoria de quienes lo conocieron y en el sentimiento albiazul que supo transmitir.

Nuestras condolencias a su familia y seres queridos en este difícil momento.

