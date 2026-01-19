Enzo Martínez: "Llegamos en un gran nivel físico y futbolístico"

Estudiantes empata 0 a 0 con Ituzaingó por los 32avos de la Copa Argentina
El defensor de Gimnasia, Enzo Martínez, expresó sus sensaciones tras concluir la etapa de pretemporada en de Estancia Chica. El futbolista uruguayo se mostró conforme con el rendimiento del equipo en los últimos ensayos y subrayó la importancia de la base física construida durante las semanas de trabajo en Abasto.
Con la mira puesta en el inicio del torneo local, el zaguero remarcó el compromiso del plantel para protagonizar la competencia y manifestó: "Estamos muy contentos con el trabajo que se hizo, fue una pretemporada muy exigente pero llegamos en un gran nivel físico y futbolístico para el arranque del campeonato".
Respecto al funcionamiento táctico que busca implementar el cuerpo técnico liderado por Fernando Zaniratto, Martínez destacó la rápida asimilación de conceptos por parte de los jugadores, tanto de quienes ya integraban el plantel como de las nuevas incorporaciones.
El defensor hizo hincapié en la solidez defensiva y la fluidez en la salida, aspectos que se pulieron durante los partidos amistosos de preparación. Sobre el entendimiento grupal dentro de la cancha, el jugador afirmó: "El equipo se siente cómodo con la idea que propone el técnico. Logramos una intensidad que nos permite presionar alto y ser protagonistas, que es lo que este club te exige en cada partido".
En el plano personal, Martínez valoró la continuidad y la confianza depositada en él para liderar la última línea del Lobo. Tras un cierre de año anterior con gran rodaje, el futbolista señaló que esta preparación fue clave para ajustar detalles individuales y fortalecer el vínculo con sus compañeros de zaga. Al referirse a la competencia interna y el clima del vestuario, el oriental fue contundente al expresar: "Hay un grupo humano excelente y eso facilita mucho las cosas. Los chicos que se sumaron entendieron rápido lo que significa esta camiseta y hoy estamos todos tirando para el mismo lado con un objetivo claro".
Finalmente, el defensor palpitó lo que será el debut oficial ante la parcialidad tripera, reconociendo que el factor anímico de jugar en el Estadio del Bosque es un diferencial para el equipo. Martínez transmitió tranquilidad al hincha de Gimnasia y aseguró que el plantel está mentalizado en dar pelea desde la primera fecha. De cara al reencuentro con el público en 60 y 118, el central concluyó: "Estamos ansiosos por volver a jugar en el Bosque con nuestra gente. Sabemos que el apoyo de ellos es fundamental y nos preparamos para devolverles ese cariño con resultados positivos desde el primer minuto".
