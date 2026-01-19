Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Una manera fácil de ahorrar dinero: EL DIA te trae una amplia variedad de productos para todas las edades

Deportes

Enzo Martínez: "Llegamos en un gran nivel físico y futbolístico"

19 de Enero de 2026 | 18:07

Escuchar esta nota

El defensor de Gimnasia, Enzo Martínez, expresó sus sensaciones tras concluir la etapa de pretemporada en de Estancia Chica. El futbolista uruguayo se mostró conforme con el rendimiento del equipo en los últimos ensayos y subrayó la importancia de la base física construida durante las semanas de trabajo en Abasto.

Con la mira puesta en el inicio del torneo local, el zaguero remarcó el compromiso del plantel para protagonizar la competencia y manifestó: "Estamos muy contentos con el trabajo que se hizo, fue una pretemporada muy exigente pero llegamos en un gran nivel físico y futbolístico para el arranque del campeonato".

Respecto al funcionamiento táctico que busca implementar el cuerpo técnico liderado por Fernando Zaniratto, Martínez destacó la rápida asimilación de conceptos por parte de los jugadores, tanto de quienes ya integraban el plantel como de las nuevas incorporaciones.

El defensor hizo hincapié en la solidez defensiva y la fluidez en la salida, aspectos que se pulieron durante los partidos amistosos de preparación. Sobre el entendimiento grupal dentro de la cancha, el jugador afirmó: "El equipo se siente cómodo con la idea que propone el técnico. Logramos una intensidad que nos permite presionar alto y ser protagonistas, que es lo que este club te exige en cada partido".

En el plano personal, Martínez valoró la continuidad y la confianza depositada en él para liderar la última línea del Lobo. Tras un cierre de año anterior con gran rodaje, el futbolista señaló que esta preparación fue clave para ajustar detalles individuales y fortalecer el vínculo con sus compañeros de zaga. Al referirse a la competencia interna y el clima del vestuario, el oriental fue contundente al expresar: "Hay un grupo humano excelente y eso facilita mucho las cosas. Los chicos que se sumaron entendieron rápido lo que significa esta camiseta y hoy estamos todos tirando para el mismo lado con un objetivo claro".

Finalmente, el defensor palpitó lo que será el debut oficial ante la parcialidad tripera, reconociendo que el factor anímico de jugar en el Estadio del Bosque es un diferencial para el equipo. Martínez transmitió tranquilidad al hincha de Gimnasia y aseguró que el plantel está mentalizado en dar pelea desde la primera fecha. De cara al reencuentro con el público en 60 y 118, el central concluyó: "Estamos ansiosos por volver a jugar en el Bosque con nuestra gente. Sabemos que el apoyo de ellos es fundamental y nos preparamos para devolverles ese cariño con resultados positivos desde el primer minuto".

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags

Fútbol Infantil

Turf – Programas y Resultados

Loterías y quinielas

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Se fue el calor y el lunes arrancó muy fresco

Súper Cartonazo por $1.000.000: los números de este lunes 19 de enero

Ascienden a 39 los muertos por el choque de trenes de alta velocidad en España

Festival de Jesús María: en una noche inolvidable el público deliró con Cazzu, Ulises Bueno y Jorge Rojas
+ Leidas

Estudiantes empata 0 a 0 con Ituzaingó por los 32avos de la Copa Argentina

Cómo sigue el joven trasladado de urgencia a La Plata tras volcar en cuatriciclo en Villa Gesell

Lo engañaron y lo durmieron: el ataque de un “viudo negro” en La Plata

Otra vez sopa, se cayó la chance de que Marcos Rojo regrese a Estudiantes

Ascienden a 39 los muertos por el choque de trenes de alta velocidad en España

Tras la aparición de Marcos Rojo en La Plata, la contundente decisión de Estudiantes sobre su regreso

Errecalde será el refuerzo para la defensa albiazul

Datos en las rutas que alarman por la cantidad de infracciones
Últimas noticias de Deportes

Estudiantes empata 0 a 0 con Ituzaingó por los 32avos de la Copa Argentina

FOTOS | El Pincha copó el Florencio Solá por Copa Argentina

Eros Mancuso cada vez más cerca de volver a Estudiantes: el dato que ilusiona a los hinchas

Gimnasia espera al defensor Gonzalo Errecalde y se retira del mercado de pases
Espectáculos
"Put..., las odio": el polémico video de Nancy Dupláa insultando a sus fans
Bombonerazo: Riquelme y Julieta Ortega, ¿juntos?
Se viene una nueva edición de La Plata Baila Tango: cuándo, dónde y la programación día por día
Bersuit celebra el cuarto de siglo de uno de sus discos bisagra en La Plata
Dos parejas locales ganaron el Pre Cosquín y estarán en la meca del folclore
Policiales
El joven atacado a puñaladas sufrió una amputación y pelea por su vida: fuerte reclamo de familiares en Los Hornos
Murió un andinista francés en el cerro Aconcagua
Batalla campal en una quinta de Barrio Aeropuerto
Apareció sana y salva la adolescente de 15 años que era buscada en La Plata
Un automovilista embistió a una moto en Gonnet: una mujer fue hospitalizada
La Ciudad
Comenzó la construcción del cuarto carril de la Autopista La Plata: a qué altura y cuánto durarán las obras
En pleno centro de La Plata, una rama de gran tamaño sostenida solo por los cables
Se viene una nueva edición de La Plata Baila Tango: cuándo, dónde y la programación día por día
Con sello platense, Ushuaia será sede de la VI Bienal Internacional de Arte Contemporáneo
Bomberos voluntarios al rescate de dos gatitos en La Plata
Política y Economía
El Banco Central ya adquirió más de US$ 700 millones en enero y el Gobierno acumula su mayor nivel de reservas
Milei convocó a sesiones extraordinarias para febrero: reforma laboral y ley de Glaciares
Chivilcoy: reclamos por caminos rurales y enojo tras la suba de la tasa vial
La Justicia aceptó al Gobierno como querellante en la causa contra la AFA
Milagro Sala atraviesa una “situación compleja” internada en La Plata

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla