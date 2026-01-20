Tres ladrones armados le robaron la moto a un empleado en La Plata: dos eran menores y los devolvieron con sus padres

Un empleado de 41 años denunció ayer en la Comisaría 9na de La Plata el robo de su moto, ocurrido en la puerta de su domicilio ubicado en calle 95 entre 3 y 4, donde fue abordado por tres delincuentes armados que sustrajeron el rodado -uno de ellos vestido como repartidor- y se dieron a la fuga.

Según la denuncia, los ladrones lograron llevarse una moto Bajaj Rouser 200 de color gris y negro mientras el dueño estaba en su casa. Dos de los autores del hecho resultaron ser menores de edad de 16 años, mientras que el tercero tiene 18 años.

A partir de la investigación, personal del Grupo Táctico Operativo (GTO) de Aeropuerto trabajó en conjunto con efectivos del GTO de la Comisaría 9na, logrando establecer la identidad de los sospechosos y el lugar donde se ocultaba la motocicleta robada, gracias al análisis de filmaciones y testimonios recolectados en la zona.

Con esos datos, los efectivos montaron una vigilancia encubierta en las inmediaciones del domicilio investigado, manteniendo una distancia prudencial para no alertar a los involucrados ni entorpecer la pesquisa. Posteriormente, y tras obtener la correspondiente orden judicial, se realizó un procedimiento que arrojó resultado positivo.

Durante el allanamiento, la policía logró recuperar la motocicleta sustraída y secuestrar una réplica de pistola calibre 9 milímetros de color negro, presuntamente utilizada en otros robos.

Los tres sospechosos fueron aprehendidos y quedaron a disposición de la Justicia, con actuaciones iniciadas a primera hora. En tanto, los dos menores de edad fueron entregados a sus progenitores.

Desde la fuerza indicaron que esta investigación forma parte de un trabajo sostenido que se viene desarrollando desde hace tiempo con el objetivo de desarticular bandas dedicadas al robo de motos.