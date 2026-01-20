Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Una manera fácil de ahorrar dinero: EL DIA te trae una amplia variedad de productos para todas las edades

Policiales |Anoche, por Barrio Aeropuerto

Tres ladrones armados le robaron la moto a un empleado en La Plata: dos eran menores y los devolvieron con sus padres

Tres ladrones armados le robaron la moto a un empleado en La Plata: dos eran menores y los devolvieron con sus padres
20 de Enero de 2026 | 11:56

Escuchar esta nota

Un empleado de 41 años denunció ayer en la Comisaría 9na de La Plata el robo de su moto, ocurrido en la puerta de su domicilio ubicado en calle 95 entre 3 y 4, donde fue abordado por tres delincuentes armados que sustrajeron el rodado -uno de ellos vestido como repartidor- y se dieron a la fuga.

Según la denuncia, los ladrones lograron llevarse una moto Bajaj Rouser 200 de color gris y negro mientras el dueño estaba en su casa. Dos de los autores del hecho resultaron ser menores de edad de 16 años, mientras que el tercero tiene 18 años.

A partir de la investigación, personal del Grupo Táctico Operativo (GTO) de Aeropuerto trabajó en conjunto con efectivos del GTO de la Comisaría 9na, logrando establecer la identidad de los sospechosos y el lugar donde se ocultaba la motocicleta robada, gracias al análisis de filmaciones y testimonios recolectados en la zona.

Con esos datos, los efectivos montaron una vigilancia encubierta en las inmediaciones del domicilio investigado, manteniendo una distancia prudencial para no alertar a los involucrados ni entorpecer la pesquisa. Posteriormente, y tras obtener la correspondiente orden judicial, se realizó un procedimiento que arrojó resultado positivo.

Durante el allanamiento, la policía logró recuperar la motocicleta sustraída y secuestrar una réplica de pistola calibre 9 milímetros de color negro, presuntamente utilizada en otros robos.

Los tres sospechosos fueron aprehendidos y quedaron a disposición de la Justicia, con actuaciones iniciadas a primera hora. En tanto, los dos menores de edad fueron entregados a sus progenitores.

Desde la fuerza indicaron que esta investigación forma parte de un trabajo sostenido que se viene desarrollando desde hace tiempo con el objetivo de desarticular bandas dedicadas al robo de motos.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

Tags
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Se fue el calor y el lunes arrancó muy fresco

Súper Cartonazo por $1.000.000: los números de este lunes 19 de enero

Ascienden a 39 los muertos por el choque de trenes de alta velocidad en España

Festival de Jesús María: en una noche inolvidable el público deliró con Cazzu, Ulises Bueno y Jorge Rojas
+ Leidas

Tras el acuerdo salarial, cómo sigue la paritaria con docentes y estatales

VIDEO.- Estudiantes: el Rey León no dejó dudas

El pedido del residente del Hospital San Martín suspendido por dichos antisemitas para levantar la sanción

Tras el “no” del Pincha, Rojo estuvo en un festival y desató la polémica

Domínguez: .“El equipo está bien y eso me reconforta”

Uno por uno: el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes de La Plata

La tajante respuesta del Pincha a un posible nuevo regreso de Marcos Rojo

El escalofriante caso del nene de Pensilvania que mató a su papá tras quitarle la consola de videojuegos
Últimas noticias de Policiales

Alquileres falsos en Facebook: la trampa detrás de atractivos anuncios

El joven apuñalado en Los Hornos perdió una pierna: marcha y enojo

Volcó su cuatriciclo en Villa Gesell y fue trasladado de urgencia a La Plata

Batalla campal en medio de una fiesta clandestina realizada en Villa Elvira
Información General
De dar consejos a abusar menores: una terapeuta y una influencer que tenían un "campo de concentración" en su casa
La ANMAT prohibió la venta, distribución y publicidad de un acondicionador para el cabello
Tras el alivio, recrudecen los incendios en Chubut y despliegan nuevos operativos
Paso a paso: cómo gestionar el reintegro del 30% de las percepciones por las compras en el exterior
Motos en alza, riesgo en suba: más ventas, más muertes en el tránsito
La Ciudad
Se normalizó la atención en el CAM tras un lunes con complicaciones para hacer trámites
La FMS Argentina vuelve a La Plata: dónde, cuándo y cómo conseguir las entradas
Marchan esta tarde en Abasto por Yanina Correa a casi un mes de su desaparición
Aseguran que en La Plata se removieron unos 2 mil autos quemados y abandonados en la vía pública
Los descuentos y promociones de Cuenta DNI para este martes 20 de enero
Deportes
Facundo Farías tras la goleada: "Es lindo empezar el año así"
La tajante respuesta del Pincha a un posible nuevo regreso de Marcos Rojo
VIDEO.- Estudiantes: el Rey León no dejó dudas
Domínguez: .“El equipo está bien y eso me reconforta”
Le bastó con una ráfaga para imponer su jeraquía
Espectáculos
La FMS Argentina vuelve a La Plata: dónde, cuándo y cómo conseguir las entradas
A 10 años de sus shows en La Plata, ¿vuelven los Rolling Stones?
Crisis en la familia Beckham: David y Victoria acusados por su hijo de querer "arruinarle" su matrimonio
Adiós a Valentino: el maestro de la elegancia
“Felicidades”: traicionada por Castro, Siciliani vuelve con Suar

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla