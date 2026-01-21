Ruidos estruendosos sorprendieron esta mañana a vecinos de la Ciudad

Trump dijo que "sólo Estados Unidos puede proteger Groenlandia" y pidió "negociaciones inmediatas"
Trump dijo que "sólo Estados Unidos puede proteger Groenlandia" y pidió "negociaciones inmediatas"
El Parlamento Europeo frenó el acuerdo firmado con el Mercosur y lo envió a la Justicia
Tensión en una iglesia de La Plata: un hombre intentó asesinar a un pastor con un cuchillo
El platense Tomás Etcheverry logró un sólido triunfo y avanzó en el Abierto de Australia
El reconocido hincha de Gimnasia y sobrino del Loco Fierro murió tras ser atacado por avispas
Sabrina Rojas, lapidaria con Siciliani: "No tener principios es meterte con tipos casados”
Bombas de estruendo sorprendieron esta mañana a vecinos de la Ciudad
Milei se reunió en Davos con ejecutivos de bancos y empresas antes de dar su discurso
Supergripe H3N2: confirmaron la primera muerte en el país y se duplicaron los casos
Kioscos en La Plata; en enero se advirtieron ventas a la baja: hasta un 50 % menos
AFA: Quién es Adrián González Charvay, el juez que investigará la mansión de Pilar
Golpe al bolsillo: frutas y verduras lideran los aumentos del mes
Alta confianza en Países Bajos: Faustino Oro venció a la campeona y figura del ajedrez europeo
La Plata bajo fuego: incendios, evacuaciones y temor extremo
Reclamo por un pozo "gigante" en el asfalto en 55 entre 9 y 10
Se celebra este 21 de enero el Día Internacional del Abrazo: un acto de afecto con beneficios para la salud
¿Adiós a los vehículos motorizados en las playas de la costa atlántica bonaerense?
Miércoles con máxima de 30º en La Plata: cómo sigue el tiempo durante la semana
Ulises Jaitt publicó un mensaje donde su hermana Natacha exponía las andanzas de Luciano Castro
¿Se te cortó la luz? ¿Te quedaste sin agua? Llamá al 412-0101, escribí al 2214779896 o envía MD por redes sociales
“No quedó una casa sin robar”: Villa Elisa, cercado por el delito
VIDEO.- Bellingham "borracho" de alegría, el enojo de "Lautoro" y más perlitas de la Champions League
Súper Cartonazo: se renueva la expectativa con un pozo de $ 2.000.000
Proliferación de ratas y alerta en la Región por enfermedades derivadas
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Alrededor de las 10 de la mañana, ruidos estruendosos sorprendieron a los vecinos de distintos puntos de la Ciudad, tanto en el centro como en la zona del Bosque.
Según supo este medio, se trató de una serie de detonaciones de artefactos pirotécnicos efectuadas en el marco de la despedida, en las inmediaciones del estadio de Gimnasia, de José Amuchástegui (52), reconocido hincha del club, ex dirigente y sobrino del Loco Fierro.
Cabe remarcar que ayer se hizo su funeral y hoy le dieron la despedida cerca de los predios de Gimnasia previo a partir en una caravana rumbo al cementerio.
Previamente la caravana además pasó por las inmediaciones de Plaza San Martín, en donde también se detonaron bombas de estruendo cuyos ruidos preocuparon a los vecinos.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí