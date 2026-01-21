Ruidos estruendosos sorprendieron esta mañana a vecinos de la Ciudad

Alrededor de las 10 de la mañana, ruidos estruendosos sorprendieron a los vecinos de distintos puntos de la Ciudad, tanto en el centro como en la zona del Bosque.

Según supo este medio, se trató de una serie de detonaciones de artefactos pirotécnicos efectuadas en el marco de la despedida, en las inmediaciones del estadio de Gimnasia, de José Amuchástegui (52), reconocido hincha del club, ex dirigente y sobrino del Loco Fierro.

Cabe remarcar que ayer se hizo su funeral y hoy le dieron la despedida cerca de los predios de Gimnasia previo a partir en una caravana rumbo al cementerio.

Previamente la caravana además pasó por las inmediaciones de Plaza San Martín, en donde también se detonaron bombas de estruendo cuyos ruidos preocuparon a los vecinos.

