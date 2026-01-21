Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Expectativa en Estudiantes: los clubes pidieron amnistía y ahora define el Tribunal de Disciplina

21 de Enero de 2026 | 14:18

A horas del inicio del Torneo Apertura 2026, los clubes de la Liga Profesional solicitaron una amnistía para los jugadores con sanciones menores a cuatro fechas. El pedido ya fue elevado al Tribunal de Disciplina, que tendrá la última palabra.

Tras la reunión del Comité de la Liga Profesional, Nicolás Russo rompió el silencio y confirmó que las instituciones acordaron impulsar el cese de las sanciones para que los futbolistas suspendidos puedan estar disponibles desde la primera fecha del campeonato.

“Fue un pedido de los clubes para que haya amnistía. Se le transmitió al Tribunal de Disciplina, que es el único que puede resolverlo. No depende del Comité ni de los dirigentes”, explicó el presidente de Lanús.

Russo evitó dar precisiones sobre el origen puntual de la propuesta, aunque aclaró que surgió dentro del propio Comité y descartó que haya sido impulsada exclusivamente por Estudiantes de La Plata, uno de los clubes más comprometidos por la situación disciplinaria.

“Un dirigente propuso la idea. Ahora el Tribunal tiene que tomar la decisión”, señaló.

Si bien el Torneo Apertura comenzará este jueves desde las 17, todavía no hay una resolución oficial. “Creo que mañana definen. Capaz hacen una reunión hoy; normalmente se juntan martes y jueves”, deslizó el dirigente.

La expectativa es alta, especialmente en Estudiantes, que podría perder a gran parte de su equipo titular si no prospera la amnistía. Varios futbolistas arrastran sanciones de dos fechas por el escándalo vinculado al respaldo institucional a Rosario Central.

Aquella tarde en el Gigante de Arroyito dieron la espalda al ingreso de Rosario Central Fernando Muslera, Santiago Núñez, Tiago Palacios, Facundo Farías, Leandro González Pírez, Martín Arzamendia, Edwuin Cetré, Ezequiel Piovi, Cristian Medina, Mikel Amondarain y Román Gómez, este último transferido al Bahía de Brasil.

También siguen de cerca la definición Independiente, con dos jugadores suspendidos, y San Lorenzo, cuyos futbolistas recibieron penas provisorias tras el conflicto posterior al partido ante Deportivo Madryn.

Mientras la pelota está a punto de empezar a rodar, la última palabra no estará en la cancha sino en los escritorios del Tribunal de Disciplina.

