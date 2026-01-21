Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Un regalo que cruza fronteras: EL DIA, más cerca de los platenses en el exterior

Espectáculos

"Quiero un bebé": la inesperada confesión de Wanda Nara a Maxi López que sorprendió a todos

"Quiero un bebé": la inesperada confesión de Wanda Nara a Maxi López que sorprendió a todos
21 de Enero de 2026 | 15:20

Escuchar esta nota

El ex futbolista Maxi López se reencontró con Wanda Nara durante su reincorporación a las cocinas de MasterChef Celebrity de este último martes. La ex pareja protagonizó un inesperado cruce televisivo que rápidamente se volvió tendencia en redes sociales. 

La charla entre la conductora y el participante comenzó centrada en la llegada de Lando, el nuevo hijo del deportista con la modelo Daniela Christiansson, y derivó en una revelación que nadie esperaba.

Wanda aprovechó su visita a la estación de López para mantenerse al día con los recientes cambios del padre de sus hijos y, durante una charla sobre la reciente paternidad, la conductora confesó sus deseos de volver a ser madre.

“Ay, me dio ganas, Maxi, de un bebé”, lanzó la mediática. Cuando vio que el ex futbolista se quedó mudo y comenzó a reírse de manera incómoda, redobló la apuesta: "Te vi ahí con el bebé y dije ‘Ay, qué lindo’". 

“Me salen bien”, retrucó el participante. Tras el nacimiento del pequeño Lando, Wanda volvió a consultar sobre la posibilidad de una mudanza a Argentina, para así poder reunir a toda la familia.

“Lo estamos viendo”, respondió López, dejando la puerta abierta a un posible regreso. Sin embargo, el futbolista confesó hace poco que la mudanza ya es un hecho y que sucedería en febrero. 

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags

Guía de cines

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

AFA: Quién es Adrián González Charvay, el juez que investigará la mansión de Pilar

Miércoles con máxima de 30º en La Plata: cómo sigue el tiempo durante la semana

La Plata bajo fuego: incendios, evacuaciones y temor extremo

Supergripe H3N2: confirmaron la primera muerte en el país y se duplicaron los casos

Ulises Jaitt publicó un mensaje donde su hermana Natacha exponía las andanzas de Luciano Castro

“Prometo dar lo mejor”: cómo será el regreso de Tinelli

Mauricio Macri habló sobre su separación de Juliana Awada y dejó la puerta abierta: "No hay divorcio en el horizonte"

¿Adiós a los vehículos motorizados en las playas de la costa atlántica bonaerense?
+ Leidas

El reconocido hincha de Gimnasia y sobrino del Loco Fierro murió tras ser atacado por avispas

Cierra un histórico almacén de La Plata que estuvo abierto durante 70 años

VIDEO.-Trabajadores del Astillero cortaron el tránsito en la Gobernación en rechazo a la propuesta salarial

¿Marcha atrás?: la Liga Profesional define si habrá o no amnistía

¿Adiós a los vehículos motorizados en las playas de la costa atlántica bonaerense?

Hay bronca por la designación del árbitro Arasa

La reacción de Carrió: “Pacto del Gobierno con Massa”

Juez rechazó millonaria reparación económica
Últimas noticias de Espectáculos

Sabrina Rojas, lapidaria con Siciliani: "No tener principios es meterte con tipos casados”

Fin del amor: se separaron Gonzalo Valenzuela y Kika Silva, tras dos años de casados

Mauricio Macri habló sobre su separación de Juliana Awada y dejó la puerta abierta: "No hay divorcio en el horizonte"

Ayelén Agustina Soplan, la amiga de Morena Rial, detenida en Costa del Este: está acusada de robo 
La Ciudad
Supervisan el funcionamiento de las colonias de vacaciones en La Plata
En qué zonas de La Plata levantaron los más de 2.000 autos abandonados
Hantavirus: el Gran La Plata fue la zona con más casos y mayor mortalidad en la Provincia
Ruidos estruendosos sorprendieron esta mañana a vecinos de la Ciudad
Cierra un histórico almacén de La Plata que estuvo abierto durante 70 años
Policiales
Una viuda negra fue detenida en Villa Urquiza: la descubrieron por sus huellas dactilares
Secuestran decenas de motos tras una denuncia por picadas ilegales en el predio de un hipermercado de La Plata
Fuerte choque en cadena produjo caos de tránsito en la Autopista La Plata
Tensión en una iglesia de La Plata: un hombre intentó asesinar a un pastor con un cuchillo
VIDEO. Insólito: un subcomisario de la Policía Federal conducía borracho un patrullero en la Ruta 12
Deportes
Expectativa en el Pincha: los clubes pidieron amnistía y ahora define el Tribunal de Disciplina
De ser joya de Estudiantes y vendido al Manchester City a ser refuerzo de Colón: Darío Sarmiento es Sabalero
El platense Tomás Etcheverry logró un sólido triunfo y avanzó en el Abierto de Australia
Alta confianza en Países Bajos: Faustino Oro venció a la campeona y figura del ajedrez europeo
Rampla Juniors necesita que vendan a Cristian Medina para pagar sueldos y apuran al "Patrón Foster"
Información General
Se celebra este 21 de enero el Día Internacional del Abrazo: un acto de afecto con beneficios para la salud
¿Adiós a los vehículos motorizados en las playas de la costa atlántica bonaerense?
Supergripe H3N2: confirmaron la primera muerte en el país y se duplicaron los casos
Caída en el turismo: cien mil autos menos a la Costa
Hallan un colmillo fósil de un metro y medio de largo en la costa de Miramar

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla