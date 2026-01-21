Sarah Borrell habría sido echada de su trabajo tras el amorío con Luciano Castro

En qué zonas de La Plata levantaron los más de 2.000 autos abandonados
Sarah Borrell, una joven danesa de 28 años que vive en España, quedó expuesta en televisión y redes tras el escándalo con Luciano Castro, y desembocó en la separación con Griselda Siciliani. Sin embargo, la repercusión del affaire no solo afectó al ámbito sentimental, también habría provocado consecuencias laborales para la bailarina.
Mientras Castro admitió en una entrevista con Pía Shaw que “perdió al amor de su vida”, dejando entrever que su ruptura con Siciliani ya es un hecho, Sarah estaría atravesando un momento complejo del otro lado del mundo.
La información fue revelada por Juan Etchegoyen en Mitre Live, quien aseguró haber consultado el dato con el periodista español Roberto Antolín: “La información de último momento es que despidieron a Sarah Borrell de su trabajo”, afirmó.
Luego agregó: “Echaron de su trabajo a Sarah después del escándalo que se vivió con el actor y Griselda Siciliani. El bar donde trabajaba decidió despedirla”. Borrell se desempeñaba como camarera en un local llamado Brunch and Cake, el mismo en el que conoció a Castro hace algunos meses.
