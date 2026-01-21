En una amplia zona de City Bell puede faltar agua por tareas de mantenimiento

La empresa ABSA informó que durante la jornada de hoy se llevan a cabo tareas de reparación sobre una cañería troncal de la red de distribución en la localidad de City Bell. Los trabajos se centran específicamente en la intersección de las calles 471 y 133, donde las cuadrillas realizan maniobras para optimizar el funcionamiento del sistema en la zona Norte de La Plata.

Como consecuencia directa de estas tareas, se advirtió que podría registrarse baja presión o falta de agua en un cuadrante importante del barrio. La zona afectada está delimitada por las calles 467 hasta 476, y desde la avenida 131 hasta la 137. Desde la compañía explicaron que el servicio se normalizará de manera paulatina una vez que finalicen las intervenciones en el punto mencionado.

Ante esta situación, las autoridades solicitaron la colaboración de la comunidad para mitigar el impacto del operativo. A través de un comunicado oficial, se pidió a los usuarios "limitar el uso del agua de red para consumo e higiene personal, evitando tareas no esenciales", como el riego, el lavado de vehículos o el llenado de piletas, con el fin de preservar las reservas de los tanques domiciliarios.

Finalmente, la prestataria recordó que se encuentran habilitados los canales oficiales para reportar inconvenientes o realizar consultas puntuales. Los usuarios pueden comunicarse a través de la línea telefónica de Asistencia Técnica 0800-999-2272, o mediante sus cuentas oficiales en las plataformas de Facebook y Telegram.