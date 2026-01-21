Se abrieron los sobres de la licitación del transporte público para los próximos 12 años en La Plata
Se abrieron los sobres de la licitación del transporte público para los próximos 12 años en La Plata
Fotos y video.- Un barrio platense movilizado para despedir a un almacén que funcionó 70 años
VIDEO.- La marcha de trabajadores del Astillero frente a Gobernación terminó en corridas
En qué zonas de La Plata levantaron los más de 2.000 autos abandonados
Atraparon a un hombre que agredía, amenazaba y mantenía secuestrada a su ex pareja en La Plata
El escándalo en el Senado: amplían las imputaciones contra los dirigentes detenidos por abusos
En una amplia zona de City Bell puede faltar agua por tareas de mantenimiento
Sarah Borrell habría sido echada de su trabajo tras el amorío con Luciano Castro
"Quiero un bebé": la inesperada confesión de Wanda Nara a Maxi López que sorprendió a todos
Cruces en la caravana que despedía a José Amuchastegui por el centro de La Plata
Supervisan el funcionamiento de las colonias de vacaciones en La Plata
“Averigüen”: Marcela Tauro furiosa con Laura Ubfal luego de sus dichos contra Infama
Secuestran decenas de motos tras una denuncia por picadas ilegales en La Plata
Milei, durante su discurso en Davos: "El capitalismo de libre comercio es el único sistema justo"
Tensión en una iglesia de La Plata: un hombre intentó asesinar a un pastor con un cuchillo
Hantavirus: el Gran La Plata fue la zona con más casos y mayor mortalidad en la Provincia
El platense Tomás Etcheverry logró un sólido triunfo y avanzó en el Abierto de Australia
Fuerte choque en cadena produjo caos de tránsito en la Autopista La Plata
Taylor Swift, la más joven en ingresar al Salón de la Fama de los compositores
Sabrina Rojas, lapidaria con Siciliani: "No tener principios es meterte con tipos casados”
Ruidos estruendosos sorprendieron esta mañana a vecinos de la Ciudad
Trump dijo que "sólo Estados Unidos puede proteger Groenlandia" y pidió "negociaciones inmediatas"
El Parlamento Europeo frenó el acuerdo firmado con el Mercosur y lo envió a la Justicia
Supergripe H3N2: confirmaron la primera muerte en el país y se duplicaron los casos
Kioscos en La Plata; en enero se advirtieron ventas a la baja: hasta un 50 % menos
España: tras los accidentes ferroviarios en Adamuz y Barcelona, los maquinistas convocan a una huelga
AFA: Quién es Adrián González Charvay, el juez que investigará la mansión de Pilar
Golpe al bolsillo: frutas y verduras lideran los aumentos del mes
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
La artista, que será admitida junto a Alanis Morissete y dos KISS, suma un nuevo hito para su meteórica carrera
Escuchar esta nota
Taylor Swift suma un nuevo hito en su carrera: ingresará este año en el Salón de la Fama de los Compositores de Estados Unidos, convirtiéndose en la artista más joven en ser admitida.
La organización dio a conocer en un comunicado la lista de compositores que serán reconocidos en una ceremonia en Nueva York el 11 de junio, y que incluyen además a Alanis Morissette y a dos miembros de KISS, Paul Stanley y Gene Simmons.
"Estos compositores han impactado profundamente la vida de miles de millones de oyentes en todo el mundo, y es un privilegio para nosotros honrar sus contribuciones", destacó Nile Rodgers, presidente del Salón de la Fama de los Compositores, fundado en el 1969.
Los compositores solo son aptos para ser reconocidos en el Salón de la Fama 20 años después de su primer lanzamiento comercial, que en el caso de Swift fue "Tim McGraw" (2006), y proponen cinco temas de su catálogo para que sean considerados. En el caso de Taylor, las canciones clave en su catálogo han sido "All Too Well (versión de 10 Minutos) (versión de Taylor)", "Blank Space", "Anti-Hero", "Love Story", "The Last Great American Dynasty".
En el caso de Alanis, en tanto, varias canciones del disco que marcó su estallido, "Jagged Little Pill", fueron puestos en consideración, mientras que de los KISS se consideraron clásicos como "Rock and Roll All Nite", "I Love It Loud", "Calling Dr. Love", "Shout It Out Loud", "Christine 16".
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí