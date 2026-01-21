Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Un regalo que cruza fronteras: EL DIA, más cerca de los platenses en el exterior

Espectáculos

Taylor Swift, la más joven en ingresar al Salón de la Fama de los compositores

La artista, que será admitida junto a Alanis Morissete y dos KISS, suma un nuevo hito para su meteórica carrera

Taylor Swift, la más joven en ingresar al Salón de la Fama de los compositores
21 de Enero de 2026 | 15:56

Escuchar esta nota

Taylor Swift suma un nuevo hito en su carrera: ingresará este año en el Salón de la Fama de los Compositores de Estados Unidos, convirtiéndose en la artista más joven en ser admitida.

La organización dio a conocer en un comunicado la lista de compositores que serán reconocidos en una ceremonia en Nueva York el 11 de junio, y que incluyen además a Alanis Morissette y a dos miembros de KISS, Paul Stanley y Gene Simmons.

"Estos compositores han impactado profundamente la vida de miles de millones de oyentes en todo el mundo, y es un privilegio para nosotros honrar sus contribuciones", destacó Nile Rodgers, presidente del Salón de la Fama de los Compositores, fundado en el 1969.

Los compositores solo son aptos para ser reconocidos en el Salón de la Fama 20 años después de su primer lanzamiento comercial, que en el caso de Swift fue "Tim McGraw" (2006), y proponen cinco temas de su catálogo para que sean considerados. En el caso de Taylor, las canciones clave en su catálogo han sido "All Too Well (versión de 10 Minutos) (versión de Taylor)", "Blank Space", "Anti-Hero", "Love Story", "The Last Great American Dynasty".

En el caso de Alanis, en tanto, varias canciones del disco que marcó su estallido, "Jagged Little Pill", fueron puestos en consideración, mientras que de los KISS se consideraron clásicos como "Rock and Roll All Nite", "I Love It Loud", "Calling Dr. Love", "Shout It Out Loud", "Christine 16".

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Guía de cines

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

AFA: Quién es Adrián González Charvay, el juez que investigará la mansión de Pilar

Miércoles con máxima de 30º en La Plata: cómo sigue el tiempo durante la semana

La Plata bajo fuego: incendios, evacuaciones y temor extremo

Supergripe H3N2: confirmaron la primera muerte en el país y se duplicaron los casos

Ulises Jaitt publicó un mensaje donde su hermana Natacha exponía las andanzas de Luciano Castro

“Prometo dar lo mejor”: cómo será el regreso de Tinelli

Mauricio Macri habló sobre su separación de Juliana Awada y dejó la puerta abierta: "No hay divorcio en el horizonte"

¿Adiós a los vehículos motorizados en las playas de la costa atlántica bonaerense?
+ Leidas

Cierra un histórico almacén de La Plata que estuvo abierto durante 70 años

El reconocido hincha de Gimnasia y sobrino del Loco Fierro murió tras ser atacado por avispas

VIDEO.- La marcha de trabajadores del Astillero frente a Gobernación terminó en corridas

¿Adiós a los vehículos motorizados en las playas de la costa atlántica bonaerense?

¿Marcha atrás?: la Liga Profesional define si habrá o no amnistía

Hay bronca por la designación del árbitro Arasa

La reacción de Carrió: “Pacto del Gobierno con Massa”

Juez rechazó millonaria reparación económica
Últimas noticias de Espectáculos

“Averigüen”: Marcela Tauro furiosa con Laura Ubfal luego de sus dichos contra Infama

Sarah Borrell habría sido echada de su trabajo tras el amorío con Luciano Castro

"Quiero un bebé": la inesperada confesión de Wanda Nara a Maxi López que sorprendió a todos

Sabrina Rojas, lapidaria con Siciliani: "No tener principios es meterte con tipos casados”
La Ciudad
Fotos y video.- Un barrio platense movilizado para despedir a un almacén que funcionó 70 años
Se abrieron los sobres de la licitación del transporte público para los próximos 12 años en La Plata
Frentistas de una cuadra de La Plata reclama por una enorme pérdida de agua
Bache y hundimiento del asfalto en el centro platense
En una amplia zona de City Bell puede faltar agua por tareas de mantenimiento
Deportes
Gimnasia entrenó en el Bosque: el equipo que se perfila para el debut ante Racing
Expectativa en el Pincha: los clubes pidieron amnistía y ahora define el Tribunal de Disciplina
De ser joya de Estudiantes y vendido al Manchester City a ser refuerzo de Colón: Darío Sarmiento es Sabalero
El platense Tomás Etcheverry logró un sólido triunfo y avanzó en el Abierto de Australia
Alta confianza en Países Bajos: Faustino Oro venció a la campeona y figura del ajedrez europeo
Policiales
El escándalo en el Senado: amplían las imputaciones contra los dirigentes detenidos por abusos
Un incendio en la Isla Santiago arrasó con una casa
Atraparon a un hombre que agredía, amenazaba y mantenía secuestrada a su ex pareja en La Plata
Cruces en la caravana que despedía a José Amuchastegui por el centro de La Plata
Una viuda negra fue detenida en Villa Urquiza: la descubrieron por sus huellas dactilares
Información General
Se celebra este 21 de enero el Día Internacional del Abrazo: un acto de afecto con beneficios para la salud
¿Adiós a los vehículos motorizados en las playas de la costa atlántica bonaerense?
Supergripe H3N2: confirmaron la primera muerte en el país y se duplicaron los casos
Caída en el turismo: cien mil autos menos a la Costa
Hallan un colmillo fósil de un metro y medio de largo en la costa de Miramar

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla