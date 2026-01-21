Taylor Swift, la más joven en ingresar al Salón de la Fama de los compositores

Taylor Swift suma un nuevo hito en su carrera: ingresará este año en el Salón de la Fama de los Compositores de Estados Unidos, convirtiéndose en la artista más joven en ser admitida.

La organización dio a conocer en un comunicado la lista de compositores que serán reconocidos en una ceremonia en Nueva York el 11 de junio, y que incluyen además a Alanis Morissette y a dos miembros de KISS, Paul Stanley y Gene Simmons.

"Estos compositores han impactado profundamente la vida de miles de millones de oyentes en todo el mundo, y es un privilegio para nosotros honrar sus contribuciones", destacó Nile Rodgers, presidente del Salón de la Fama de los Compositores, fundado en el 1969.

Los compositores solo son aptos para ser reconocidos en el Salón de la Fama 20 años después de su primer lanzamiento comercial, que en el caso de Swift fue "Tim McGraw" (2006), y proponen cinco temas de su catálogo para que sean considerados. En el caso de Taylor, las canciones clave en su catálogo han sido "All Too Well (versión de 10 Minutos) (versión de Taylor)", "Blank Space", "Anti-Hero", "Love Story", "The Last Great American Dynasty".

En el caso de Alanis, en tanto, varias canciones del disco que marcó su estallido, "Jagged Little Pill", fueron puestos en consideración, mientras que de los KISS se consideraron clásicos como "Rock and Roll All Nite", "I Love It Loud", "Calling Dr. Love", "Shout It Out Loud", "Christine 16".