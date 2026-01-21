Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Deportes |EL LOBO ENTRENÓ AYER EN EL JUAN CARMELO ZERILLO

Zaniratto define el equipo para el estreno de Gimnasia

Con Nacho Fernández como fija y la base que terminó el Torneo Clausura, el entrenador mens sana tiene en mente un equipo de cara al debut del sábado ante Racing, en el Bosque

Zaniratto define el equipo para el estreno de Gimnasia

Zaniratto tiene un once en mente para el debut / Prensa GELP

22 de Enero de 2026 | 00:55
Edición impresa

Escuchar esta nota

Gimnasia cuenta las horas para su estreno en el Torneo Apertura, donde el sábado recibirá a Racing a partir de las 19:30 en el Bosque. Ante esto, Fernando Zaniratto tiene un equipo en mente para intentar comenzar con el pie derecho el campeonato.

Ayer, el conjunto mens sana llevó a cabo trabajos para poner a punto la parte física y con pelota en el Juan Carmelo Zerillo. Así, con rotaciones y en espacios reducidos, Zaniratto planea que el equipo esté de la mejor manera al estreno que será nada más y nada menos que ante un rival que tuvo refuerzos de jerarquía como Valentín Carboni y Matko Miljevic.

 

De los refuerzos que trajo Gimnasia, el único que jugará de entrada es Nacho Fernández

 

Más allá que no podrá contar con Miramón, quien se recupera de una mialgia y estaría disponible para la tercera fecha, la idea del entrenador es apostar a la base que utilizó en el amistoso frente a Agropecuario de Carlos Casares y también, que terminó en semifinales del Torneo Clausura del año pasado.

Más allá que hoy terminaría de definir todo, el entrenador le daría la confianza a Alexis Steimbach para comenzar como el lateral derecho titular, luego de la salida a préstamo de Juan Pintado. Después, en lugar del también saliente Alejandro Piedrahíta, Franco Torres tendrá la chance de formar parte del ataque mens sana.

LEA TAMBIÉN

Una arranque intenso y con el clásico a la vista

De los refuerzos, el único que tendrá minutos desde el comienzo será Nacho Fernández, quien volverá a jugar después de 11 años con la camiseta del Lobo en el Bosque. Con la “8” en la espalda, el volante volverá a sumar minutos con el club de sus amores en una jornada que será emocionante para él y los hinchas.

De esta manera y con dos prácticas por delante, el once que se perfila es: Nelson Insfrán; Alexis Steimbach, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón; Augusto Max, Nicolás Barros Schelotto; Franco Torres, Ignacio Fernández, Manuel Panaro; Marcelo Torres.

Por su parte, Agustín Auzmendi se perfila para estar en el banco de suplentes y ser una opción de renovación en la ofensiva, mientras que no está definido si concentrará o no Gonzalo Errecalde, el último refuerzo del Lobo. Con un puñado de entrenamientos, el DT evaluará si lo pondrá en el banco ante Racing o si recién se suma para el choque ante River como visitante, del próximo miércoles.

LEA TAMBIÉN

Racing hizo fútbol y Costas ya tiene a los once para enfrentar al Lobo en el Bosque

Cabe destacar que con la llegada del defensor, Gimnasia se retiró del mercado de pases pese a la extensión de su cierre hasta el 27 de enero. Junto con el regreso histórico de Nacho Fernández, la vuelta de Ignacio Miramón y la apuesta de Agustín Auzmendi, el Lobo completó sus incorporaciones.

Por lo pronto y ante un arranque complicado ante la Academia y el Millonario, el Lobo va a entrenar por la mañana en Estancia Chica para terminar de ajustar detalles de cara al estreno ante su gente. Sin dudas, la ilusión se renovó para Gimnasia, que buscará volver a llegar lo más lejos posible en el torneo.

