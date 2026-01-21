Un incendio en la Isla Santiago arrasó con una casa

Un voraz incendio arrasó con una casa en la Isla Santiago y se registró un importante operativo de bomberos en el lugar para evitar que las llamas se extendieran, este martes por la noche.

Bomberos del Cuartel Central y del destacamento de Ensenada participaron en el despliegue que convocó a varias dotaciones. Fue un trabajo que se extendió a lo largo de las horas y alcanzó una casilla de madera.

La propiedad quedó con destrucción total, según pudo saber este diario. Además, el fuego llegó a la zona boscosa, donde incendió árboles que, envueltos en llamas, iluminaron la madrugada de la Isla Santiago.

Más allá del daño material y la vegetación afectada, no se registraron heridos. Las causas del inicio del fuego son materia de investigación.